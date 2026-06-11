Sarabanda Celebrity, anticipazioni 11 giugno: gli ospiti Vip della quarta puntata

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Ufficio Stampa Mediaset Enrico Papi, Sarabanda Celebrity

Nuovo appuntamento con uno dei format più iconici della televisione italiana. Giovedì 11 giugno, in prima serata su Italia 1, torna infatti Sarabanda Celebrity, la versione dedicata ai personaggi famosi dello storico quiz musicale condotto da Enrico Papi.

A distanza di oltre vent’anni dal successo che lo ha reso uno dei programmi più popolari della tv commerciale, Sarabanda continua a puntare sulla formula che ne ha decretato la fortuna: riconoscere canzoni, mettere alla prova la memoria musicale e sfidarsi a colpi di intuizione.

Il tutto arricchito da un cast di volti noti e da nuove prove pensate per coinvolgere il pubblico più giovane senza rinunciare all’effetto nostalgia che accompagna il format.

Prodotto da Banijay Italia, il programma conferma così la sua capacità di attraversare le generazioni, mantenendo intatta l’identità che lo ha trasformato in un fenomeno televisivo. Al centro della scena resta Papi, storico padrone di casa, che continua a rappresentare il volto simbolo del game show musicale.

Sarabanda Celebrity, gli ospiti di giovedì 11 giugno

La quarta puntata di Sarabanda Celebrity vedrà sfidarsi due squadre composte da quattro personaggi del mondo dello spettacolo e della musica. Da una parte scenderanno in campo Marcella Bella, LDA, Aka7even e Sergio Friscia; dall’altra Alba Parietti, Anna Safroncik, Stefano Corti e Helena Prestes.

I concorrenti saranno chiamati a confrontarsi in una serie di prove che alternano classici intramontabili del programma a giochi completamente nuovi. L’obiettivo sarà conquistare il maggior numero possibile di punti e di jolly, strumenti fondamentali per affrontare le fasi decisive della gara.

Non mancheranno momenti dedicati ai ricordi personali e agli aneddoti legati alle canzoni che hanno segnato la carriera e la vita dei protagonisti. Un elemento che contribuisce a rendere Sarabanda Celebrity di Enrico Papi qualcosa di più di un semplice quiz, trasformandolo in un racconto collettivo della musica italiana e internazionale.

La presenza di artisti appartenenti a generazioni diverse promette inoltre di creare un interessante confronto musicale tra repertori, gusti e sensibilità differenti.

Il ritorno del leggendario 7X30 e la sfida finale

Il momento più atteso resta però il celebre 7X30, la prova che negli anni ha contribuito a costruire il mito di Sarabanda. Anche nella versione Celebrity il gioco conclusivo rappresenta il traguardo da raggiungere e il banco di prova più difficile per i concorrenti.

Dopo aver accumulato punti e vantaggi nel corso della serata, le squadre dovranno mettere in campo velocità, concentrazione e conoscenza musicale per riuscire a riconoscere il maggior numero di brani nel minor tempo possibile. Una sfida che da sempre tiene incollati allo schermo gli appassionati del programma.

Alla regia torna Roberto Cenci, garanzia di uno spettacolo costruito sul ritmo e sull’interazione continua tra concorrenti, pubblico e conduttore. L’obiettivo è quello di offrire una serata leggera e coinvolgente, capace di unire intrattenimento, musica e competizione.

Con il suo mix di nostalgia e innovazione, Sarabanda Celebrity si conferma così uno degli appuntamenti di punta dell’estate televisiva di Italia 1, pronto ancora una volta a mettere alla prova la memoria musicale di vip e telespettatori.