Sarabanda Celebrity, le anticipazioni del 28 maggio: gli ospiti della seconda puntata

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Enrico Papi

Dopo il successo della prima puntata, torna su Italia1 giovedì 28 maggio la seconda puntata Sarabanda Celebrity. Il leggendario game show, prodotto da Banijay Italia, prosegue la messa in onda nella speciale versione in cui a sfidarsi a tutto ritmo sono due squadre di celebrità.

Lo show si ripresenta con un look rinnovato, mantenendo però intatto il suo spirito più giocoso e competitivo, puntando sulla nostalgia del pubblico storico e sulla curiosità delle nuove generazioni. Al timone c’è sempre Enrico Papi, che con la sua ironia e la sua imprevedibilità si è legato a doppia mandata al successo del programma, che oggi torna con tante novità.

Sarabanda Celebrity, anticipazioni e ospiti prima puntata

Musica e adrenalina, giochi vecchi e nuovi e soprattutto una buona dose di divertimento: sono questi gli ingredienti vincenti di Sarabanda Celebrity: ad attendere il pubblico, in questo secondo appuntamento otto nuove celebrità, divise in due squadre da quattro, che si sfidano tra hit, memoria, intuizione e aneddoti. Il tutto seguendo una scaletta di giochi, alcuni inediti e altri ormai iconici. L’obiettivo è sempre lo stesso: accumulare punti e jolly per affrontare al meglio il 7X30 finale.

In questa seconda puntata della nuova edizione del game show, a gareggiare saranno Orietta Berti, Alvin, Nina Zilli e Ciro Ferrara in una squadra e Rosa Chemical, Elenoire Casalegno, Francesco Cicchella e Rebecca Staffelli nell’altra squadra.

Le prove

La struttura del programma alterna prove storiche del format ad altre completamente nuove. Le squadre devono accumulare punti e bonus strategici per arrivare nelle migliori condizioni possibili al celebre gioco finale, il 7X30, ancora oggi simbolo assoluto dello show musicale, nel quale in soli 30 secondi un concorrente per squadra deve indovinare 7 canzoni.

Nel corso della serata la musica rimane sempre la protagonista, declinata però in giochi diversi: a volte bisogna riconoscere un brano ascoltandone soltanto poche note, come nella prova Playlist, altre volte completare testi interrotti, come nel caso del gioco In & Out. I concorrenti famosi devono intuire canzoni mimandole, nella prova Cuffie, oppure correggere i versi sbagliati suggeriti dal conduttore Enrico Papi nella manche Canzone sbagliata.

Da non dimenticare l’Asta musicale, che continua a rappresentare uno dei momenti più attesi del game show, il classico “La indovino con una…”. E c’è, poi, anche la componente tattica, ovvero i jolly conquistati durante le manche, che possono diventare decisivi e, in alcuni giochi, trasformarsi in armi contro gli avversari.

Una delle novità più curiose riguarda inoltre il Cantante misterioso: in ogni puntata una celebrità nascosta dovrà essere identificata dai concorrenti e, una volta smascherata, entrerà a far parte della squadra vincitrice come alleato speciale.

Dove e quando vedere Sarabanda Celebrity

La seconda puntata di Sarabanda Celebrity va in onda giovedì 28 maggio 2026, a partire dalle 21.20 su Italia 1. Lo show sarà visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove rimarrà fruibile, insieme alle puntate precedenti, anche nelle settimane successive alla messa in onda.