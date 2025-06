Anticipazioni Sarabanda del 1° giugno, gli ospiti della seconda puntata

Fonte: Ufficio Stampa Sarabanda Enrico Papi a "Sarabanda Celebrity"

Certe sigle restano nella memoria come il profumo dell’estate o le prime note di una canzone che ci riporta indietro nel tempo. Sarabanda è musica, gioco e spettacolo, da sempre. E il suo ritorno su Italia1 ha scatenato l’entusiasmo di vecchi e nuovi fan. Dopo l’ottimo debutto della scorsa settimana, domenica 1° giugno il game show musicale condotto da Enrico Papi torna in prima serata con una seconda puntata in cui saranno ancora due squadre a fronteggiarsi.

Sarà ancora una volta una gara a colpi di orecchio, memoria e intuizione. Ma non mancheranno il sorriso scanzonato di Papi, le sorprese ritmate e quella sfida finale, il 7X30, che rimane il momento più teso e coinvolgente della serata. La formula è sempre quella vincente, ma la nuova edizione, prodotta da Banijay Italia, innesta una marcia in più con celebrità agguerrite, nuovi giochi e il sapore irresistibile della competizione.

Sarabanda, le anticipazioni del 1° giugno

Immaginate due squadre, una manciata di successi da indovinare e otto volti noti che si sfidano in attesa del verdetto finale. È questo quello che accadrà nella seconda puntata di Sarabanda, dove il team femminile – formato da Anna Tatangelo, Nina Zilli, Iva Zanicchi e Rebecca Staffelli – affronterà un quartetto maschile tutto ritmo e carattere: Fausto Leali, Max Giusti, Pierdavide Carone e Alvin.

Le regole sono semplici, ma vincere non lo è affatto. Tra giochi storici e nuove prove, le due squadre cercheranno di guadagnare punti e jolly, strategici per affrontare il gioco finale. Ed è proprio lì che tutto può cambiare, quando la tensione sale e ogni secondo conta. In questa edizione di Sarabanda, ogni concorrente porta la sua voce e la sua esperienza, ma anche il proprio bagaglio musicale, fatto di ricordi, passioni e aneddoti che rendono ogni manche uno spettacolo che va oltre il semplice quiz.

Le squadre

Nella seconda puntata di Sarabanda avremmo modo di vedere Iva Zanicchi sfidare Fausto Leali, e osservare la prontezza di Alvin contrapposta all’energia di Nina Zilli. Sarabanda si lega a un ricordo indelebile di una televisione che non tornerà più ma che Enrico Papi sta provando a reinterpretare. Non è un caso che la prima puntata sia andata così bene sotto il profilo degli ascolti: il pubblico sa ancora riconoscere quando un prodotto rivisitato sa essere ancora efficace.

La regia di Roberto Cenci segue sapientemente ogni momento, dosa ritmo e spettacolo con la precisione di un direttore d’orchestra. Il risultato è un programma che tiene incollati allo schermo, tra una risata e un colpo di scena, con la sensazione familiare di trovarsi in salotto con amici, a indovinare titoli e canticchiare successi.

Quando e dove seguire Sarabanda

La nuova puntata di Sarabanda Celebrity, con la conduzione di Enrico Papi, va in onda il 1° giugno su Italia1 a partire dalle 21,20. Il programma è trasmesso in contemporanea sulla piattaforma digitale di Mediaset Infinity e sui social, dove vengono trasmesse le varie clip estratte dalla trasmissione. Non solo. Gli utenti possono commentare utilizzando l’hashtag ufficiale che raccoglie i commenti dei telespettatori che seguono il programma ogni settimana.