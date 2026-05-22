Heidi Klum osa con una generosa scollatura
Lo storico Hôtel du Cap-Eden-Roc di Cap d'Antibes ha ospitato la 32esima edizione dell'amfAR Gala Cannes, l'evento filantropico più atteso del Festival, finalizzato alla raccolta fondi per la ricerca sull'AIDS. Tra le star a spiccare sul red carpet (meglio, sul lilac carpet), una donna che di passerelle se ne intende, eccome. Heidi Klum ha sfoggiato una creazione di Sophie Couture, romantica e allo stesso tempo molto audace. L'abito si compone di un voluttuoso corsetto trasparente, ricoperto da pizzo nero e con stringa bianca a contrasto sul davanti, e di una gonna voluminosa. La supermodella ha completato il look con orecchini di diamanti e chioma bionda acconciata in onde voluminose dal sapore retrò.