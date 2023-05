Le più toccanti frasi sulla mancanza di una persona morta

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte: iStock Frasi sulla mancanza per una persona scomparsa

Perdere una persona cara è forse il dolore più grande che si può provare: la sua assenza pervade ogni cosa, si nasconde in ogni nostro piccolo gesto e ci accompagna giorno dopo giorno, mentre la ferita che ha lasciato sembra non poter mai cicatrizzare. Per stare meglio ci vuole tempo, e il viaggio verso la guarigione è diverso per ognuno di noi. A volte potremmo sentirci come se nulla più avesse significato, e la sofferenza prende il sopravvento.

Ma la vita va avanti, il sole torna a sorgere di nuovo e prima o poi ci troveremo a sorridere ancora, lasciando che le lacrime finalmente si asciughino. La mancanza, però, non se ne andrà mai. Avremo sempre un piccolo vuoto a ricordarci chi non c’è più, con un po’ di amarezza per tutto quello che abbiamo perso e che sarebbe potuto essere. Su DiLei abbiamo raccolto alcune frasi famose che potrebbero aiutarti ad affrontare questo momento difficile, senza lasciarti andare al dolore.

Frasi sulla mancanza di una persona scomparsa

Il dolore per una persona amata che non c’è più non si spegnerà mai del tutto. Continueremo a sentire la sua mancanza giorno dopo giorno, anche quando le lacrime si saranno ormai asciugate. Ecco alcune citazioni emozionanti in cui potrai rispecchiarti.

Quando una persona che ami muore, e non te lo aspetti, non la perdi tutto in una volta. La perdi a pezzi per molto tempo, nel modo in cui la posta smette di arrivare e il suo profumo svanisce dai cuscini e dai vestiti nel suo armadio e nei suoi cassetti. A poco a poco, accumuli le parti di lei che sono andate. (John Irving)

Mi mancano ancora coloro che amavo e che non sono più con me, ma scopro di essere grata per averli amati. La gratitudine ha finalmente vinto la perdita. (Rita Mae Brown)

Se avessi un fiore per ogni volta che ti penso, potrei camminare nel mio giardino per sempre. (Alfred Lord Tennyson)

Chi ha detto che la perdita diventa più facile con il tempo era un bugiardo. Ecco cosa succede davvero: gli spazi tra le volte in cui ti manca si allungano. Poi, quando ricordi di nuovo di sentirne la mancanza, è ancora con un dolore lancinanti al cuore. E hai sensi di colpa. Colpa perché è passato troppo tempo dall’ultima volta che ti è mancato. (Kristin O’Donnell Tubb)

Ti ho amato tutti i giorni. E ora mi mancherai ogni giorno. (Mitch Albom)

Dovrei sapere abbastanza sulla perdita per rendermi conto che non smetti mai veramente di sentire la mancanza di qualcuno: impari solo a vivere attorno all’enorme buco della loro assenza. (Alyson Noel)

Quando manca una persona, il mondo intero sembra vuoto. (Pat Schweiber)

Mi manca sempre. So che se n’è andato. L’unica differenza è che mi sto abituando al dolore. È come scoprire un grande buco nel terreno. All’inizio, ti dimentichi che è lì e continui a cadere. Dopo un po’, è ancora lì, ma impari a girarci intorno. (Rachel Joyce)

La tua vita è stata una benedizione, il tuo ricordo un tesoro. Sei amato oltre ogni dire e manchi oltre ogni misura. (Renée Wood)

Dove eri prima, c’è un buco nel mondo, in cui mi ritrovo costantemente a camminare durante il giorno e a cadere di notte. Mi manchi da morire. (William Penn)

Ricordare i nostri cari è dare vita alle loro immagini sbiadite, così da poter vedere ancora una volta i loro volti e trasmettere un lacrimoso “Mi manchi”. (Richelle E. Goodrich)

Quando ho visto una tua ciocca di capelli, ho capito che il dolore è l’amore trasformato in un’eterna mancanza. (Rosamund Lupton)

Sì, le notti sono la parte peggiore della tua mancanza. Troppo tempo e non abbastanza per tenermi occupato. Quindi i miei pensieri viaggiano verso di te, verso la tua mancanza. (Donald D. Grasham)

Frasi per ricordare una persona cara scomparsa

Il ricordo è quello che più di prezioso abbiamo quando qualcuno se ne va: lo custodiamo gelosamente nel cuore, rivivendolo nei momenti in cui ci sentiamo soli e abbiamo bisogno di un po’ di conforto. Abbiamo scelto alcuni splendidi aforismi per non dimenticare mai coloro che hai amato.

Quando qualcuno che ami diventa un ricordo, il ricordo diventa un tesoro. (Autore sconosciuto)

Il ricordo è un modo per aggrapparsi alle cose che ami, alle cose che sei, alle cose che non vorresti mai perdere. (Dalla serie tv The Wonder Years)

L’amore non muore con la morte. L’amore è come un liquido: quando si riversa fuori, penetra nella vita degli altri. L’amore cambia forma e aspetto. L’amore entra in tutto. La morte non vince tutto, l’amore sì. L’amore vince ogni volta. (Kate O’Neill)

Finché c’è amore e memoria, non c’è vera perdita. (Cassandra Clare)

Alla morte di un amico, dovremmo considerare che il destino per fiducia ci ha affidato il compito di una doppia vita, che d’ora in poi dobbiamo mantenere anche la promessa della vita del nostro amico, nella nostra, per il mondo. (Henry David Thoreau)

Quando perdiamo qualcuno che amiamo, le nostre lacrime più amare sono suscitate dal ricordo di ore in cui non abbiamo amato abbastanza. (Maurice Maeterlinck)

Non puoi mai dimenticare che una persona è scomparsa. È impossibile, puoi, tuttavia, lasciar andare il dolore e ricordare l’amore profondo. Puoi continuare ad amare quella persona mentre vivi. (Chelsea Hanson)

I ricordi sono tutto ciò che hai, che ti aiuta a sopravvivere alle tempeste e alle lotte della tua vita quotidiana dopo aver perso qualcuno. (Nikita Dudani)

Ho sceso, dandoti il braccio,

Almeno un milione di scale

E ora che non ci sei

È il vuoto ad ogni gradino.

(Eugenio Montale)

Frasi per chi è volato in cielo

Dire addio alle persone che amiamo non è mai facile, e nei giorni che seguono la perdita sembra quasi di essere su un altro mondo, dove tutto è ovattato dal dolore. Questi bellissimi pensieri sono rivolti a coloro che ti hanno lasciato, ma che continueranno a vivere nel tuo cuore e nella tua memoria.

Ora me ne sono andato, ma sono ancora molto vicino, la morte non potrà mai separarci. Ogni volta che senti una leggera brezza, è la mia mano che ti accarezza il viso. Ogni volta che soffia il vento, porta la mia voce che sussurra il tuo nome. Quando senti qualche goccia di pioggia, cadere sul tuo volto, sono io che porgo dolci baci. Di notte guarda in alto nel cielo e vedi le stelle che brillano così intensamente. Io sono una di quelle e ti sto facendo l’occhiolino, sorridendo di gioia. Perché non dimenticare mai, sei la pupilla dei miei occhi. (Mary M. Green)

Non importa dove andrai, sarai sempre nel mio cuore. (Anthony T. Hincks)

Ciò che è bello non muore mai, ma passa in un’altra bellezza: polvere di stelle o spuma di mare, fiore o aria alata. (Thomas Bailey Aldrich)

Le persone non muoiono mai veramente. Cambiano semplicemente forma. (Suzy Kassem)

La tua mancanza arriva a ondate, e stanotte sto annegando. (Chris Young)

Quanto dolcemente sei entrato in punta di piedi nel nostro mondo, quasi in silenzio, solo un momento sei rimasto. Ma che impronta hanno lasciato i tuoi passi nei nostri cuori! (Dorothy Ferguson)

Torna indietro. Anche come un’ombra, anche come un sogno. (Euripide)

Sei nato figlio del meraviglioso segreto della luce, ritorni alla bellezza che sei sempre stato. (Aberjhani)

So per certo che non perdiamo mai le persone che amiamo, nemmeno dopo la morte. Continuano a partecipare a ogni atto, pensiero, decisione che prendiamo. Il loro amore lascia un’impronta indelebile nella nostra memoria. (Leo Buscaglia)

Riflessioni sulla morte di una persona cara

Non siamo mai pronti ad affrontare la morte di chi amiamo, ma anche questo immenso dolore ha un significato. È nelle pieghe della sofferenza che possiamo trovare la forza di andare avanti e ricordare che c’è sempre un motivo per vivere. Ecco alcune commoventi riflessioni sull’addio.

La vita dei morti è posta nella memoria dei vivi. (Marco Tullio Cicerone)

Non dobbiamo fare affidamento sui ricordi per riconquistare lo spirito di coloro che abbiamo amato e perso: vivono nelle nostre anime in un santuario perfetto che nemmeno la morte può distruggere. (Nan Witcomb)

Ciò di cui una volta abbiamo goduto profondamente non possiamo mai perderlo. Tutto ciò che amiamo profondamente diventa parte di noi. (Helen Keller)

Se le persone che amiamo ci vengono rubate, il modo per farle continuare a vivere è non smettere mai di amarle. (James O’Barr)

Il dolore che proviamo quando perdiamo una persona cara è il prezzo che paghiamo per averla avuta nella nostra vita. (Rob Liano)

Vedere la morte come la fine della vita è come vedere l’orizzonte come la fine dell’oceano. (David Searl)

Ora so che non superiamo mai le grandi perdite: le assorbiamo e ci scolpiscono in creature diverse, spesso più gentili. (Gail Calwell)

Mi chiedo se il mio primo respiro sia stato così toccante per mia madre come lo è stato per me il suo ultimo respiro. (Lisa Goich-Andreadis)

Il profondo dolore che si prova alla morte di ogni anima amica nasce dal fatto che c’è in ogni individuo qualcosa di inesprimibile, di peculiare a lui solo, e quindi di assolutamente e irrimediabilmente perduto. (Arthur Schopenhauer)

La sua morte porta una nuova esperienza nella mia vita, quella di una ferita che non guarirà. (Ernst Junger)

Frasi per l’anniversario della morte di una persona cara

Il tempo passa e lenisce le ferite, anche se il ricordo non si spegnerà mai: il giorno in cui cade l’anniversario della morte di una persona amata è sempre difficile da affrontare, perché il dolore torna improvvisamente a galla. Leggiamo alcuni aforismi toccanti per celebrare chi se n’è andato, lasciando un vuoto incredibile.

Ha parlato bene chi ha detto che le tombe sono le impronte degli angeli. (Henry Wadsworth Longfellow)

La vita è eterna e l’amore è immortale, e la morte è solo un orizzonte. E un orizzonte non è altro che il limite della nostra vista. (Rossiter Worthington Raymond)

La tua assenza attraversa la porta ogni singolo giorno. (Helen Lyon)

Vivere nei cuori di chi ci lasciamo alle spalle non è morire. (Thomas Campbell)

È sempre difficile perdere qualcuno. Ti lascia un buco nel cuore che non si riempie mai più. (Kevin Brooks)

Coloro che amiamo non ci lasciano mai veramente. Ci sono cose che la morte non può toccare. (Jack Thorn)

Non ci sono addii per noi. Ovunque tu sia, sarai sempre nel mio cuore. (Mahatma Gandhi)

Il ricordo del bene fatto a coloro che abbiamo amato è l’unica consolazione quando li abbiamo perduti. (Demoustier)

Penso che mi mancherai per sempre. Come alle stelle manca il sole nel cielo mattutino. (Lana Del Rey)

Perdere una persona che ami fa male. È sepolto dentro di te e diventa questo grande, profondo buco di dolore. Non scompare magicamente, anche quando smetti ufficialmente di piangere. (Carrie Jones)

La morte è dura per le persone lasciate sulla terra. (Prateeksha Malik)

Frasi di conforto per chi ha perso una persona cara

Anche quando il lutto non colpisce noi in prima persona, non è difficile immaginare il grande dolore che provano coloro che restano. E trovare parole di conforto può sembrare un’impresa impossibile, perché tutto appare inutile. Eppure, è proprio in questi momenti che c’è bisogno di una parola amica, oltre che di una spalla su cui piangere. Ecco alcune frasi che potranno aiutarti a stare vicino a chi ha perso una persona cara.