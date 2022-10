Frasi di condoglianze per esprimere la propria vicinanza in un momento difficile

Fonte: 123rf

Quando se ne va qualcuno a cui si è voluto molto bene, l’unica cura è il tempo. Nulla, soprattutto all’inizio, riesce ad alleviare il senso di vuoto e di mancanza che lascia un simile avvenimento. Tuttavia, le frasi di condoglianze, sentire vicine a sé le altre persone care, un abbraccio, una frase di conforto possono fare la differenza.

L’empatia, la consapevolezza che qualcun altro capisce la sofferenza che si sta provando, delle parole di cordoglio possono rappresentare un faro che guidi nel cammino difficile del lutto. Niente sembra avere più senso e un dolore quasi fisico accompagna le persone che sono state costretta a dire addio a una persona cara. DiLei, quindi, ha messo insieme le citazioni e gli aforismi più belli, nella speranza che possano rappresentare uno spunto per chi ha difficoltà a esprimere a parole il proprio dispiacere.

Semplici ma profonde

Le frasi di condoglianze non devono essere complesse, né lunghe. Spesso la semplicità paga e arriva dritto al cuore più di qualsiasi altro pensiero complesso e articolato. Una o due righe al massimo per far sentire ancora di più il calore di un abbraccio, di una carezza, di un sorriso amaro: di colui che sa cosa si sta provando e ed esprimere il proprio affetto.

Le nostre più sincere condoglianze per il vostro momento di dolore! Vi siamo vicini con il cuore.

Non esistono parole per poter colmare un dolore e un vuoto così grande, ci dispiace tanto e vi siamo vicini.

Se è vero che le parole non servono in momenti come questi è anche vero che il dolore può essere alleviato con la vicinanza di chi vi vuole bene.

La morte così improvvisa di una persona tanto buona e onesta mi ha arrecato una forte sofferenza.

Le persone che ci lasciano portano via un pezzo del nostro cuore, ma noi vi rimarremo vicini e cercheremo in ogni modo di placare il vostro dolore.

Nella terribile solitudine del dolore vi porgiamo le nostre più sentite condoglianze.

Non ti avrebbe voluto veder piangere e non lo vorremmo neanche noi. Ti siamo vicini.

Questa perdita mi rattrista molto. Ti sono vicino nel dolore. Il mio cuore è con voi.

Ti sono stato sempre vicino nel bene e nel male e oggi più che mai troverai il mio braccio a sorreggerti e la mia mano ad asciugare le tue lacrime. Fatti forza.

Sono affranto e mi mancano le parole. Le mie sincere condoglianze.

Sono con tutto il cuore vicino a voi in questo momento.

Accettate le nostre condoglianze: solo il tempo potrà alleviare le sofferenze e restituirvi la serenità che ora manca. Con immenso affetto.

In questa prova difficile, siamo vicini a voi con tutto il cuore.

Con la morte di [nome] abbiamo perso un padre, un fratello, un amico, ma il suo ricordo in noi e l’affetto che ci legava non moriranno mai.

Quando qualcuno che ami diventa un ricordo, quel ricordo diventa un tesoro.

Quando si muore si va in un mondo migliore, il dolore rimane solo per chi è ancora in vita. Fatevi forza pensando che se per voi adesso è un momento di tristezza, per lui questo è un momento di pace.

Nel dolore di questo giorno, ci uniamo alla vostra sofferenza con un profondo abbraccio.

Non muore chi ha lasciato un segno indelebile nel cuore, nella nostra memoria sarà sempre sorridente e pieno di vita.

Mi unisco a questo immenso e ingiusto dolore. La vita ci mette sempre a dura prova. Un abbraccio dal più profondo del cuore.

Una lunga vita, piena di esperienze e soddisfazioni, come la sua, non può che essere una benedizione. Sii forte in questo momento di tristezza.

Dispiaciuti per la disgrazia che vi ha colpiti, partecipiamo al vostro pianto. Sentite condoglianze.

Le stelle più belle sono in cielo. Ora che anche lui/lei è tornato ad essere una stella non possiamo che ammirare lo spettacolo dal basso.

Ho sperato e pregato tanto. È tornato ad essere una stella, lo siamo stati tutti prima di nascere. Mi stringo intorno a te.

In questa dolorosa circostanza ogni parola suona superflua. Vi vogliamo solo dire che vi siamo vicini.

Tutte le parole del mondo non potrebbero colmare il vuoto che hai ora nel petto, ma ci teniamo a farti sapere che ti siamo molto vicini e che ti vogliamo bene, come ne abbiamo sempre voluto a lui/lei.

Per questa grave circostanza ci stringiamo a voi, anche solo per una parola di conforto vi siamo vicini.

Il saperci vicini possa alleviare il vostro dolore. Sentite e sincere condoglianze.

Non dovete piangere in questo momento, dal momento che lui/lei adesso ha avuto la migliore delle liberazioni: quella dalle sofferenze. Vi siamo vicini.

Il nostro cuore si apre per accogliere la tua tristezza e darti la forza di superarla. Sentite e sincere condoglianze.

Frasi di condoglianze formali

Capita che le persone che stanno soffrendo per la perdita di una persona cara non siano così vicine, che con loro non si abbia la confidenza tale da lasciarsi andare. Le frasi di condoglianze formali permettono di esprimere la propria empatia, senza rischiare di essere fuori luogo.

Sentite e sincere condoglianze.

Le faccio le mie più sentite condoglianze per la sua perdita. Un caro saluto.

Partecipo con commozione alla vostra terribile perdita. Sentite condoglianze.

Tutto l’ufficio si unisce al suo dolore e le è vicino in un momento così duro. Le nostre più sentite condoglianze a lei e famiglia.

Un pensiero di conforto e condoglianze alla famiglia in lutto.

Partecipano al dolore della famiglia tutti i colleghi di lavoro.

Vi giunga in una così triste circostanza l’espressione del nostro cordoglio.

Condoglianze sentite per la vostra dolorosa perdita

Il ricordo della sua anima meravigliosa e gentile resterà sempre nei nostri cuori.

Le invio un mio sincero pensiero di vicinanza per la sua perdita.

Porgiamo le nostre sentite condoglianze, a Lei e alla Sua famiglia, per il suo lutto.

La morte così improvvisa di una persona tanto buona e onesta mi ha arrecato una forte sofferenza. In questo giorno di lutto mi stringo alla vostra famiglia.

Speriamo che questo periodo possa passare presto, ma non il ricordo della persona amata. Sentite condoglianze a Lei e famiglia.

Partecipiamo commossi al vostro lutto.

Ci uniamo al dolore della Sua perdita.

Ci stringiamo a voi in questo momento di profondo dolore. Sentite condoglianze.

I colleghi si uniscono al dolore della tragedia che ha colpito la sua famiglia.

Sinceramente addolorati per la triste circostanza porgiamo le nostre condoglianze.

Le siamo vicini in questo momento di grave lutto per la sua famiglia e le porgiamo le nostre condoglianze.

Le mie condoglianze per questa perdita così dolorosa. Le sono vicino.

Le porgiamo le nostre condoglianze per il suo lutto a Lei e alla Sua famiglia.

Che possa superare questo momento così difficile con la forza che l’ha sempre contraddistinta. Sentite condoglianze.

Per amici e parenti

Vedere un amico soffrire, e rendersi conto che nulla potrà lenire il dolore che la perdita di una persona amata provoca, stringe il cuore. Ci si sente impotenti e si pensa che tutte le frasi di condoglianze non possano mai essere all’altezza. Ecco allora che lasciarsi ispirare da formule già pensate, da citazioni e aforismi può aiutare a sentirsi meno inadeguati, senza per questo perdere di intensità. A prescindere dalla frase scelta, il dispiacere che si prova arriva tutto.

Ricorda sempre i momenti che avete passato insieme e lui sarà sempre vicino a te.

Possano la pace e la consolazione trovarti in questo periodo così difficile. Sentite condoglianze.

Questo ti sembra il momento peggiore della tua vita, ma cerca di fissare nella memoria tutti i giorni belli passati insieme così che lei possa vivere per sempre al tuo fianco.

Stretti in questo triste giorno, vi siamo vicini con tutto il nostro affetto. Sentite condoglianze.

Ti siamo vicini in questo momento di grave lutto per te, ci saremo sempre come tu ci sei stato per noi in ogni momento.

La disgrazia che ha colpito le vostre vite ci ha toccato nel profondo. Ci uniamo a questo dolore con affetto profondo!

Ricorda le estati passate insieme, i momenti divertenti al bar sotto casa, le battute stupide a cui nessuno rideva, pensa a tutto questo e il dolore per la perdita sarà un po’ più lieve.

Gli addii sono solo per coloro che amano con i loro occhi. Perché per chi ama con il cuore e con l’anima non esiste la separazione (Gialal al-Din Rumi).

Il dolore adesso sembra insopportabile, ma con il tempo tutto andrà meglio. Ci proteggerà sempre e noi non lo dimenticheremo.

Comprendiamo il vostro dolore e vi siamo vicini. Vi vogliamo bene.

Ha vissuto una vita piena, ha girato il mondo, conosciuto l’amore, tanti amici che gli hanno voluto bene fino all’ultimo istante della sia vita terrena. Lo ricorderemo per sempre e vivrà con noi le prossime avventure della nostra esistenza.

Questi fiori siano l’espressione più sentita del nostro sincero cordoglio e della nostra vicinanza.

Ti siamo vicini per il tuo dolore, sappiamo quanto stai soffrendo in questo momento e ricorda che noi siamo al tuo fianco, siamo le spalle su cui potrai piangere, le porte a cui bussare anche in piena notte, gli amici che non ti lasceranno mai.

Frasi di condoglianze a distanza

Purtroppo non sempre si può essere fisicamente vicini a chi sta affrontando uno dei momenti più difficili della vita di un uomo. Sapere quali sono le frasi di condoglianze migliori quando si è lontani, aiuta a esprimere al meglio la propria empatia.

In questi momenti di lutto siamo tutti al vostro fianco nel cordoglio per la perdita del caro. [Nome].Le parole sono poca cosa in momenti come questo, ma il mio cuore è con voi.

Le sono vicino in questo momento di dolore. Giungano a lei e famiglia le più sentite condoglianze per questa grave perdita.

La perdita di un genitore rappresenta un dolore immenso, ancor più quando ha saputo donare amore e insegnamenti.

Sappi che ti sono vicino e che se hai bisogno di conforto potrai sempre contare su di me. Sentite condoglianze.

Sentite condoglianze da parte mia. Volevo farti sentire la mia vicinanza in un momento così doloroso. Conta su di me per qualunque cosa.

Nel cordoglio che ci unisce siamo al vostro fianco in questo momento difficile per la perdita di [Nome].

È triste oggi contattarti per farti le condoglianze. In momenti così dolorosi le parole non servono per esprimere il mio conforto e vicinanza. Ti sono vicino e ti esprimo le mie più sentite condoglianze. A presto.

Idealmente ti abbracciamo e ci stringiamo intorno a te. Sentite condoglianze.

Frasi religiose

Per chi crede, la fede è uno strumento per affrontare con maggiore forza un evento sicuramente devastante. Perdere una persona cara lascia un vuoto incolmabile a cui non ci si abitua mai. Si impara solo a conviverci. Le frasi di altri credenti, quindi, possono aiutare a trovare la via, una flebile luce lasciata da chi ormai non c’è più.

Solo Dio può darti la forza per superare questa grave perdita. Affida a Lui il dolore, insieme ai momenti più belli trascorsi insieme e all’amore che vi univa.

Perdere qualcuno fa male ma se lo amavate davvero, bisogna accettare di vederlo andare, sapendo che un giorno vi ricongiungerete di nuovo.

Purtroppo la morte è parte della vita. L’uomo è indifeso davanti al volere di Dio ma l’amore di chi vi vuole bene vi aiuterà a superare il dolore. Con affetto ci stringiamo a voi.

Possa la sua anima riposare in pace. Credo fermamente che Dio lo accetterà a braccia aperte per tutto il bene che ha fatto mentre era su questa terra. Sincere condoglianze a te e famiglia.

Il tuo amato [Nome] è tra le braccia di Dio: il Suo conforto saprà alleviare anche il tuo dolore.

Le mie più sincere condoglianze a te e alla tua famiglia. Che Dio ti dia il conforto e la tranquillità che cerchi e che l’anima della persona amata riposi in pace.

Condividiamo il vostro momento di dolore. Possa il Signore accoglierlo/accoglierla nella Sua Pace.

In questo momento di dolore, possa Dio portarti la serenità e la pace che meriti. Sappi che sei presente in tutte le nostre preghiere.

Possa questo momento di dolore essere vissuto nella certezza che oggi per [Nome] ha avuto inizio la Vita Eterna.

I nostri cari non sono scomparsi nel buio del nulla: la speranza ci assicura che essi sono nelle mani buone e forti di Dio. L’amore è più forte della morte (Papa Francesco).

Preghiamo Dio che vi dia la forza di superare questo triste momento.

Che il Signore conceda alla sua anima la pace eterna.

Non siamo mai davvero pronti ad affrontare il distacco dai nostri Cari. Vi sostenga la certezza della Vita Eterna, la vicinanza di tutti quelli che vi vogliono bene, il ricordo della vita trascorsa insieme, la fede condivisa.

Possa Dio far riposare la sua anima. Possa l’amore e la misericordia del nostro Dio scendere su di te e sulla tua famiglia durante questo triste momento. Le mie più sincere condoglianze.

Ha affrontato la malattia con fede come Giobbe, che il Signore doni ora a lui di riposare in pace e a tutti voi familiari la serenità di saperlo in un posto migliore che veglia su di voi.

La speranza ha il suo linguaggio nella preghiera, la quale varca ogni distanza, e mediante le onde della carità, che non muore, può arrivare nell’aldilà, a consolazione, a suffragio, a preludio di eterna beatitudine dei nostri morti (Papa Paolo VI).

Aforismi dei grandi poeti e scrittori

I poeti e gli scrittori, come sempre, riescono a mettere nero su bianco i pensieri che accomunano moltissime persone. Succede anche con le frasi di condoglianze. Se mancano le parole per esprimere il proprio dispiacere a qualcuno che sta affrontando un lutto, quale migliore soluzione che affidarsi a celebri pensatori? Sono un’ispirazione anche nel caso delle frasi sul tempo che passa, uno dei più grandi nemici dell’uomo.

Quando il cuore piange per ciò che ha perso, l’anima ride per quello che ha trovato (Detto Sufi).

Coloro che abbiamo amato non ci abbandonano mai veramente. Vivono per sempre nei nostri cuori e proiettano la loro luce radiosa su ogni nostra ombra (Silvana Rossetti).

Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano ma sono ovunque noi siamo (Sant’Agostino).

Quando un uomo muore, non viene strappato un capitolo dal libro, ma viene tradotto in una lingua migliore (John Donne).

Quando muore qualcuno, agli altri spetta di vivere anche per lui (Alessandro Baricco).

E ricordati, io ci sarò. Ci sarò su nell’aria. Allora ogni tanto, se mi vuoi parlare, mettiti da una parte, chiudi gli occhi e cercami. Ci si parla. Ma non nel linguaggio delle parole. Nel silenzio (Tiziano Terzani).

È sempre dura, quando muore una persona, in qualunque circostanza. Si apre un buco nel mondo. E noi dobbiamo celebrare questo lutto. Altrimenti il buco non si chiuderà più (Haruki Murakami).

Oh cuore, se uno ti dicesse che l’anima perisce come il corpo, rispondi che il fiore appassisce, ma il seme rimane (Khalil Gibran).

Nulla nacque, nulla morrà, tutte le cose muteranno (Leonard Alfred Tennyson).

La morte – l’ultimo sonno? No, il risveglio finale (Walter Scott).

La morte è un mostro che caccia dal gran teatro uno spettatore attento, prima della fine di una rappresentazione che lo interessa infinitamente (Giacomo Casanova).

Ti ho sempre amata per la tua bellezza e per la tua saggezza ma non serve che io ti dica di più poiché lo sai già. Adesso voglio solo augurarti buon viaggio. Addio vecchia amica, amore infinito. Ci vediamo lungo la strada (Leonard Cohen).

La natura ci destinò per medicina di tutti i mali la morte (Giacomo Leopardi).

La mia stella sarà per te una fra le migliaia di stelle. Allora ti piacerà guardarle tutte… Quando guarderai il cielo, di notte, rideranno per te tutte le stelle. Perché io vivrò e starò ridendo (Antoine de Saint-Exupéry).

Canto Navajo

Non restare a piangere sulla mia tomba.

Non sono lì, non dormo.

Sono mille venti che soffiano.

Sono la scintilla diamante sulla neve.

Sono la luce del sole sul grano maturo.

Sono la pioggerellina d’autunno.

Quando ti svegli nella quiete del mattino…

Poesia di Henry Scott Holland

La morte non è niente.

Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto.

Io sono sempre io e tu sei sempre tu.

Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora.

Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare; parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. Non cambiare tono di voce, non assumere un’aria solenne o triste.

Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme. Prega, sorridi, pensami! Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima: pronuncialo senza la minima traccia d’ombra o di tristezza.

La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto: è la stessa di prima, c’è una continuità che non si spezza.

Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente, solo perché sono fuori dalla tua vista?

Non sono lontano, sono dall’altra parte, proprio dietro l’angolo.

Rassicurati, va tutto bene.

Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata.

Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace.

Poesia di Rabindranath Tagore

La morte non è

una luce che si spegne.

È mettere fuori la lampada

perché è arrivata l’alba.

In questo caso è una riflessione sulla morte, fatta con occhi diversi e con un approccio differente a essere di conforto a coloro che perdono una persona cara. Le frasi di condoglianze hanno molto a che fare con le frasi sulla solitudine, perché è lo stato d’animo che è più difficile da superare, ma il segreto è cambiare prospettiva. Non vederla come la fine, ma come l’inizio per l’amato di una fase mistica e trascendente.