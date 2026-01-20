Il cordoglio di Alberto e Charlene di Monaco, Re Carlo e Camilla per l'incidente di Adamuz. E c'è anche un messaggio dai reali di Svezia

La tragedia di Adamuz, che ha causato più di 40 morti e oltre 100 feriti, ha generato profondo sgomento. Re Felipe e Letizia di Spagna si sono tempestivamente recati a Cordova per dare supporto alle vittime coinvolte nell’incidente. La notizia ha avuto un forte impatto internazionale e il Principe Alberto e la Principessa Charlene di Monaco hanno espresso le loro condoglianze attraverso un comunicato ufficiale. E non è mancato un gesto anche da parte di Re Carlo d’Inghilterra.

Spagna, la lettera di Alberto e Charlene dopo la tragedia di Adamuz

Il grave incidente ferroviario si è verificato domenica 18 gennaio, intorno alle 19:45: un treno ad alta velocità è deragliato nei pressi della città di Adamuz, nella provincia di Cordova e a sud della Spagna, provocando una collisione con un altro treno.

Quando la notizia è diventata di dominio pubblico, Felipe e Letizia di Spagna si trovavano ad Atene per i funerali della zia, la Principessa Irene di Grecia, ma sono prontamente rientrati in patria.

La coppia reale ha ricevuto una lettera di sostegno da parte di Alberto e Charlene di Monaco: “Siamo profondamente sconvolti dal tragico incidente nella regione di Cordova, che ha causato così tanti morti e feriti”.

La famiglia monegasca, che ha sempre avuto un ottimo rapporto con i Borbone, ha espresso le sue più sentite condoglianze per questa tragedia:

“I nostri pensieri sono rivolti alle famiglie delle vittime e dei feriti. Vostra Maestà, vi prego di accettare le mie più sincere condoglianze e il mio sostegno in questo momento doloroso”

Il messaggio di cordoglio di Re Carlo (e Camilla) a Felipe e Letizia di Spagna

Un messaggio di condoglianze è arrivato anche da parte di Re Carlo:

“Mia moglie ed io siamo rimasti profondamente scioccati e addolorati nell’apprendere del terribile incidente ferroviario nel sud della Spagna e delle tante vite tragicamente perse in un simile disastro. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze a tutti coloro che hanno subito la straziante perdita dei loro cari e i nostri pensieri speciali vanno a coloro che sono rimasti gravemente feriti in questo terribile incidente”

Nella sua missiva Charles ha poi evidenziato:

“Desideriamo inoltre rendere un omaggio speciale ai servizi di emergenza che sono intervenuti con tanta rapidità e coraggio sul luogo dell’incidente. Nutriamo la massima ammirazione per il loro servizio disinteressato e il loro incrollabile impegno nell’aiutare gli altri nel momento del bisogno. Il popolo spagnolo è nelle nostre più sincere preghiere e vi siamo vicini nel profondo dolore in questo momento difficile”

Poco tempo fa il sovrano inglese aveva inviato un messaggio simile per via della DANA, l’alluvione che ha messo in ginocchio la Spagna nell’autunno 2024.

Anche Re Carlo XVI Gustavo di Svezia e la Regina Silvia hanno espresso le loro “più sentite condoglianze per la tragica perdita”, aggiungendo le “sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e al popolo spagnolo. Esprimiamo inoltre il nostro sostegno ai feriti e auguriamo loro una pronta guarigione”.

Letizia e Felipe di Spagna visitano i feriti dell’incidente ferroviario di Adamuz

Rientrati dalla Grecia, Letizia e Felipe di Spagna hanno visitato martedì 20 gennaio le vittime del tragico incidente ferroviario, offrendo il loro sostegno. Dopo aver visitato il luogo dell’incidente, il Re e la Regina si sono recati all’Ospedale Reina Sofía di Cordova, dove è ricoverata la maggior parte dei feriti, per conoscere in prima persona le loro condizioni e per condividere un messaggio di solidarietà e incoraggiamento.

Dopo aver lasciato l’ospedale, la coppia ha rilasciato una dichiarazione ai media. Felipe ha rivelato che durante la visita hanno “parlato con alcune delle persone rimaste colpite da questo incidente, cercando di comprendere le loro circostanze, sostenerle, offrire loro affetto e sperare in una loro pronta guarigione”.

“Lo abbiamo fatto con il massimo rispetto per loro, per le loro famiglie e per i loro cari, ma anche con il desiderio di trasmettere l’affetto di tutto il Paese, perché è stato davvero un colpo devastante. Non solo per le persone colpite, ma per Cordova, per l’Andalusia, per tutti”

Letizia ha sottolineato l’importanza di non voltarsi dall’altra parte di fronte alla tragedia:

“Siamo tutti responsabili di non distogliere lo sguardo quando si rimuovono le macerie di una catastrofe, e da qui il valore di essere consapevoli di questa vulnerabilità condivisa e anche il valore di tanti professionisti e vicini che hanno voluto identificarsi con quel dolore e dare ciò che avevano, la loro capacità professionale o ciò che potevano offrire”

Durante la visita, un gruppo di persone all’interno dell’ospedale ha interrotto brevemente Felipe, gridando “Viva il re!” e applaudendo: un momento spontaneo che riflette la vicinanza e il rispetto dei cittadini verso i sovrani in un giorno segnato dal dolore.

Con le loro dichiarazioni, Felipe e Letizia hanno voluto trasmettere a tutta la Spagna il sostegno istituzionale ed emotivo alle vittime e riconoscere il lavoro di tutti i professionisti e volontari che sono stati in prima linea in una delle più gravi tragedie ferroviarie degli ultimi anni.