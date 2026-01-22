Letizia di Spagna segnata dal lutto, in nero e impacciata all’evento più importante

Letizia di Spagna è apparsa provata e commossa al Fitur, la fiera del turismo. Lei e Felipe erano visibilmente impacciati: braccia conserte e sorrisi forzati

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Letizia di Spagna

Letizia di Spagna, profondamente segnata dal doppio lutto famigliare e nazionale, si è presentata in nero e visibilmente provata al Fitur, la fiera del turismo che visita regolarmente ogni anno e che di solito rappresenta un’occasione per sfoggiare i suoi migliori look da lavoro.

Letizia di Spagna dimessa e sottotono per il lutto

È un periodo molto duro per la Casa Reale colpita da un duplice lutto. Letizia e Felipe di Spagna hanno pianto la morte di Irene di Grecia, sorella della Regina madre Sofia e zia del Re. Poi, all’indomani dei funerali della Principessa, la tragedia ferroviaria che ha causato oltre 40 vittime.

Malgrado questi avvenimenti dolorosi, la Reina e suo marito hanno mantenuto fede ai loro impegni di lavoro. E tra questi c’era la tradizionale visita alla più importante fiera del turismo spagnola. Questa è stata l’occasione per dimostrare ancora una volta il loro cordoglio e il loro sostegno alle famiglie delle vittime.

Nel padiglione dell’Andalusia Letizia e Felipe hanno voluto lasciare un messaggio scritto molto commovente: “Durante la visita al padiglione dell’Andalusia alla 46a edizione di FITUR, desideriamo esprimere, nel libro degli ospiti, il nostro dolore condiviso con tutti gli spagnoli e i visitatori della fiera per la tragedia ferroviaria di Adamuz, Cordova. Con tutto il nostro affetto, Felipe R., Letizia R..”

José Luis Martín Ovejero, esperto in comunicazione non verbale, ha commentato l’atteggiamento dei Sovrani alla Fiera e ha detto: “Il lutto era già evidente: la Regina in nero e il Re, con una cravatta nera, a ricordo del tragico evento.

IPA

Il Re e la Regina “sono professionisti prima di tutto e in ogni circostanza”, ha continuato l’esperto. Per questo hanno mostrato quello che viene definito “un sorriso sociale“, ossia non gioioso ma di circostanza, per dimostrare cordialità verso i presenti ma nella tristezza del momento.

Ovejero ha anche sottolineato come Letizia e Felipe appaiono “un po’ più riservati, e questo non è dovuto all’evento in sé, dato che sono molto abituati a questo tipo di cerimonie. È possibile che sia dovuto a ciò che passa loro per la mente, alla tragedia”. Così, la Reina tiene le braccia conserte o le mani giunte davanti al corpo. Anche il Re ha tenuto una posizione simile, cosa che di solito non fa mai, tenendo le braccia distese lungo il corpo, posizione che donata sicurezza.

Quando la mente si sente insicura, il corpo tende a proteggersi, e il modo in cui gli esseri umani si proteggono è mettendo le mani sul collo, sul petto o stringendo le mani, come stanno facendo”, ha spiegato l’esperto.

Letizia di Spagna, il look total black

IPA

Così come l’atteggiamento era riservato, quasi provato, anche il look della Regina era sobrio e privo di alcuna frivolezza.

Contrariamente alle edizioni precedenti che erano un trionfo di colori, abiti in pelle, trasparenze, Letizia ha indossato un outfit nero ed essenziale: camicia dal taglio maschile, pantaloni, cintura in vita, tutti rigorosamente neri e nessun gioiello vistoso.