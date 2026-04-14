Psicologa e coach, si occupa di clinica e sessuologia. Insegna all’Università di Torino e scrive libri coniugando clinica e divulgazione scientifica.

Istock Ansia da messaggio visualizzato ma senza risposta

Gli scrivi, lui visualizza, ma non risponde. E tu inizi a rileggere il messaggio che hai scritto, pensando alle mille interpretazioni che lui avrebbe potuto dare e inizi a colpevolizzarti per le parole usate e anche per avergli scritto. E ti sale un senso di vergogna, di imbarazzo, inizia il tuo dialogo interiore catastrofico e quella che doveva essere un’apertura a qualcosa diventa una chiusura nei sensi di colpa e nell’ansia.

Ti svelo un segreto: non è colpa tua, non sei tu che sei sbagliata a gettarti nello sconforto, noi esseri umani funzioniamo così. Infatti, il dolore di essere ignorati attiva nel cervello le stesse aree che si attivano col dolore fisico.

In altre parole, il nostro cervello non distingue tra un rifiuto reale e uno digitale. Un messaggio visualizzato e non risposto attiva lo stesso sistema di allarme di uno spintone o di quando sbattiamo il mignolo del piede nel comodino.

Le spunte di lettura: una piccola invenzione, un grande problema

C’è un momento preciso in cui l’ansia da “visualizzato” è diventata un fenomeno di massa: quando le app di messaggistica hanno introdotto le read receipts, le spunte che segnalano la lettura del messaggio. Prima di allora, non sapevi se il tuo messaggio era stato visto. Potevi immaginare, ma ora sai. E sapere, paradossalmente, è peggio.

Anche chi disattiva le conferme di lettura diventa sospetto agli occhi della mente: “Perché le ha tolte? Cosa vorrà nascondere?” E così, senza nemmeno volerlo, la nostra testa si riempie di ipotesi, pregiudizi e piccoli drammi digitali.

Una ricerca del 2017 ha rilevato che il 93% dei partecipanti dichiarava di evitare, almeno a volte, di aprire i messaggi per non attivare la spunta di lettura, non per ignorare l’altro, ma per non creare aspettative di risposta immediata. Uno scenario che rivela qualcosa di interessante: le read receipts hanno trasformato ogni scambio di messaggi in un piccolo contratto sociale non scritto: se hai letto, sei obbligato a rispondere e subito. E se non lo fai, stai comunicando qualcosa, anche se non è quello che intendi.

Uno studio più recente, pubblicato nel 2024 sul Journal of Social Media in Society, condotto su donne in relazioni romantiche nascenti, ha confermato che quando un messaggio risulta letto scatta immediatamente un’aspettativa di risposta, e non riceverla viene interpretato come un segnale non verbale preciso: l’altro non ritiene il messaggio, o la persona, degni di attenzione. Un giudizio rapido, silenzioso, e molto doloroso.

Il loop del rimuginio: perché il cervello non riesce a smettere

Ok, ora sappiamo che abbiamo dei validi motivi neuropsicologici per farci venire l’ansia alla non risposta, ma questo spesso non basta a tranquillizzarci, e allora che succede? Probabilmente conosci già la risposta: inizi a ripassare ogni parola di quello che hai scritto, a cercare il dettaglio che potrebbe averlo disturbato e a costruire scenari: lui è arrabbiato, si è stancato, hai detto qualcosa di sbagliato. E controlli il telefono. Di nuovo. E ancora.

Questo meccanismo ha un nome preciso: Repetitive Negative Thinking, pensiero negativo ripetitivo. Uno studio di Joubert e colleghi del 2022 ha identificato le situazioni sociali e le interazioni interpersonali come i trigger più comuni per questo tipo di rimuginio, il che rende i messaggi senza risposta un accelerante potente, perché implicano direttamente noi e la nostra relazione con l’altro. E oltre all’assenza di risposta a far star male è l’impossibilità di interrompere questo flusso di pensieri, accompagnato, in molti casi, dal senso di umiliazione.

Il dolore sociale si può rivivere. Quello fisico no.

Anche se il dolore sociale e quello fisico hanno tanto in comune, c’è una differenza fondamentale: se vi siete fatte male a una caviglia un mese fa, oggi probabilmente non sentirete più nulla. Ma se un mese fa avete mandato un messaggio rimasto senza risposta, c’è buona probabilità che ci stiate ancora pensando. E che questa non risposta influisca sui vostri comportamenti futuri. Il nostro cervello, infatti, non archivia allo stesso modo le ferite fisiche e quelle sociali, le seconde le tiene sempre un po’ attive, pronte all’uso. Rivivere mentalmente un dolore emotivo riattiva le stesse aree cerebrali dell’evento originale. Questo spiega perché un messaggio ignorato di giorni fa può tornare a fare male non appena si riapre la conversazione, o non appena si vede un post di quella persona sui social.

Ora non te la prendere col tuo cervello, lui lo fa per proteggerti, smentirlo e farlo sentire al sicuro è compito tuo.

Chi soffre di più? Il ruolo dell’ansia e della sensibilità al rifiuto

Non tutte le persone però reagiscono allo stesso modo a un messaggio senza risposta. Per alcune è un fastidio passeggero, per altre diventa una fonte di angoscia. La differenza, spesso, sta nella rejection sensitivity, cioè la sensibilità al rifiuto.

Chi ha un’alta sensibilità al rifiuto tende a interpretare le situazioni ambigue, come un ritardo nella risposta, un tono che sembra diverso dal solito, un’emoji in meno, come segnali certi di disappunto o distanza. Non è irrazionalità: è un sistema di allerta che si è calibrato, spesso nell’infanzia, su esperienze di rifiuto o di imprevedibilità emotiva da parte delle figure di attaccamento.

Uno studio di Minihan e colleghi del 2023 ha descritto questo meccanismo: chi ha alta sensibilità al rifiuto sviluppa un bias interpretativo negativo nelle situazioni sociali ambigue. Il risultato è che si aspetta il rifiuto prima ancora che arrivi, e quando un messaggio rimane senza risposta, quel silenzio viene letto come la conferma di qualcosa che si temeva già.

E per non farci mancare nulla aggiungiamo ancora un pizzico di ansia sociale, infatti, le persone con sintomi ansiosi vivono con più intensità le conseguenze emotive dei mancati riscontri digitali, sviluppando un affetto negativo più duraturo e più difficile da regolare.

E dall’altro lato? Perché le persone non rispondono

Vale la pena fare un passo indietro e chiedersi: ma chi non risponde, cosa sta facendo? La risposta, molto spesso, è molto meno drammatica di quello che la nostra mente costruisce nell’attesa. Molto spesso l’altra persona è impegnata anche in altre attività oltre quelle di gestione dello smartphone.

Le ragioni per cui qualcuno legge un messaggio e non risponde sono numerose e nella grande maggioranza dei casi non riguardano noi. Potrebbe aver letto distrattamente e aver pensato di rispondere dopo. Potrebbe essere in un momento di stress. Potrebbe aver bisogno di tempo per formulare una risposta che sente importante.

Infatti, si sta diffondendo sempre di più un uso deliberato del non-rispondere come strategia di gestione emotiva: alcune persone, infatti, scelgono di non rispondere immediatamente quando sono arrabbiate o turbate, per evitare di dire cose di cui si potrebbero pentire. Imparare a concedere del tempo alle nostre emozioni, anche a quelle che non ci piacciono, senza riversarle su un’altra persona è un gesto di cura, tutto il contrario di quello che inizialmente poteva sembrare.

Ricordiamoci sempre di rispettare l’altra persona, i suoi tempi e suoi modi, solo così possiamo conoscerla davvero e solo con questa volontà possiamo quietare il nostro dialogo interiore a volte troppo egocentrico e catastrofico.

Come uscire dal loop: strategie concrete

Capire il meccanismo non lo elimina automaticamente. Ma sapere che quello che proviamo ha una base neurobiologica è già un primo passo importante. Ecco alcune strategie efficaci per uscire dal rimuginio e imparare ad attendere la risposta senza drammi:

Capire il proprio funzionamento: chiediti di cosa hai paura . Scoprirai spesso che questa è ricorsivi e riguarda te non tanto l’altra persona.

. Scoprirai spesso che questa è ricorsivi e riguarda te non tanto l’altra persona. Dai al silenzio una spiegazione alternativa, e non quella più catastrofica. Puoi anche tenere un diario o un quaderno con quello che ti dice la pancia e le soluzioni alternative. Questo serve per più motivi: nell’immediato consegnare alla scrittura aiuta a depositare e non tenere dentro. In un secondo momento rileggerlo ci insegna che la paura spesso ci fa pensare cose non reali e magari riusciamo anche a farci una risata. In ultimo, quando torniamo in quella paura riprendiamo il quaderno e abbiamo già il nostro manuale di spiegazioni alternative.

con quello che ti dice la pancia e le soluzioni alternative. Questo serve per più motivi: nell’immediato consegnare alla scrittura aiuta a depositare e non tenere dentro. In un secondo momento rileggerlo ci insegna che la paura spesso ci fa pensare cose non reali e magari riusciamo anche a farci una risata. In ultimo, quando torniamo in quella paura riprendiamo il quaderno e abbiamo già il nostro Limita il controllo compulsivo del telefono . Ogni volta che controlli se ha risposto e non trovi nulla, il sistema di allarme si riattiva. Stabilisci dei momenti precisi in cui guardi i messaggi, invece di farlo in modo continuo.

. Ogni volta che controlli se ha risposto e non trovi nulla, il sistema di allarme si riattiva. Stabilisci dei momenti precisi in cui guardi i messaggi, invece di farlo in modo continuo. Negozia, con la persona a cui mandi i messaggi, il comportamento che può andare bene a entrambe. Dichiara le tue aspettative e vai incontro alle esigenze dell’altra persona. Rendere palesi alcune dinamiche è il primo passo per superarle.

Osserva il pattern nel tempo. Se l’ansia da “visualizzato” è ricorrente, intensa e difficile da gestire, potrebbe essere il segnale di qualcosa di più ampio. In questo caso un percorso psicologico può fare una differenza reale.

Un silenzio che dice troppo, o forse niente

Viviamo in un’epoca in cui la comunicazione e diventata istantanea, continua, misurabile. Sappiamo quando un messaggio è stato consegnato, quando è stato letto, e a volte quando l’altro sta scrivendo. Eppure, o forse proprio per questo, non siamo mai stati così esposti all’ambiguità del silenzio.

Il punto non è smettere di sentire, o diventare insensibili ai segnali delle altre persone. È imparare a distinguere tra ciò che sappiamo davvero e ciò che interpretiamo con le nostre lenti, costruite sulla nostra storia e sulle nostre paure. Perché spesso, in quel vuoto, proiettiamo molto di noi stesse. E quella proiezione merita di essere ascoltata, non per credere a tutto ciò che ci racconta, ma per capire cosa ci sta dicendo di noi.

Fonti bibliografiche

Lynden, J. & Rasmussen, R. (2017). Exploring the impact of read receipts in Mobile Instant Messaging. MedieKultur / Nordicom Review, vol. 5, no. 1.

Journal of Social Media in Society (2024). Vol. 13, No. 2, pp. 201-222.

Joubert, A.E. et al. (2022). Understanding the experience of rumination and worry: A descriptive qualitative study. British Journal of Clinical Psychology, 61, 929-946.