Chi è la Principessa Ekaterina, in guerra con Ernst di Hannover

È una delle Principesse più discrete (e quasi sconosciute) delle Famiglie Reali europee, questo perché la sua storia d’amore fu osteggiata fin dal primo momento. Stiamo parlando di Ekaterina Malysheva, moglie di Ernst August, figlio maggiore del principe Ernst di Hannover e marito di Carolina di Monaco.

Il matrimonio con il Principe è stato ostacolato da sempre dal suocero. Il motivo? Non avere sangue blu che le scorre nelle vene.

Chi è Ekaterina Malysheva

Nata in Russia ma cresciuta a Praga, Ekaterina ha sempre avuto ben chiari i suoi obiettivi. Affascinata dal mondo della moda, ha iniziato la sua carriera per gioco facendo la modella, per dedicarsi poi al design. E così, all’età di 19 anni, si è trasferita a Londra per formarsi come stilista al prestigioso London College of Fashion.

Determinata e sicura delle sue capacità Ekaterina ha raggiunto il suo obiettivo: ha creato il suo marchio di abbigliamento, EKAT Suits, di cui celebrità come Sienna Miller si sono innamorate.

Oltre al suo interesse per la moda, Ekaterina ha anche un’altra grande passione, quella per i documentari socialmente impegnati. Ne ha prodotti diversi e uno, The Square, ha vinto tre Emmy Awards ed è stato nominato anche all’Oscar.

La guerra con Ernst di Hannover

La sua vita è cambiata quando ha conosciuto il Principe Ernst: dopo cinque anni di relazione lui ha deciso di portarla all’altare, nonostante le rimostranze del padre. La proposta di matrimonio era arrivata in Grecia, durante una vacanza nell’isola di Spetses.

Il marito di Carolina di Monaco (i due non si sono mai separati ufficialmente) però è sempre stato contrario alle nozze: “Continuo a sperare che mio figlio finirà per prendere in considerazione i superiori interessi della nostra famiglia e cedere. Sono pronto a discuterne e a riconciliarmi con lui”, aveva tuonato il principe a Handelsblatt. Per qualche ragione che nessuno è in grado di svelare, Ernst di Hannover non considera Ekaterina degna di godere di qualsiasi cosa abbia a che fare con l’eredità e il patrimonio degli Hannover, né ora né mai.

Di fatto, l’unica colpa della Malysheva è stata quella di nascere borghese. Lui, imparentato con la Regina Elisabetta, non ha mai accettato di far entrare in famiglia una stilista senza tracce di sangue blu nelle vene.

Il Principe Ernst August però è sempre andato dritto per la sua strada, e nel 2017 ha sposato la sua amata Katya. Lo “smacco” dello sposo nei con fronti del padre è stato far indossare alla moglie la tiara florale del Casato degli Hannover, che era stata indossata anche da Carolina di Monaco.

Il padre non ha partecipato alle nozze – né al rito civile né alla cerimonia in Sassonia – ma in compenso Ernst jr ha sempre avuto il sostegno di tutta la sua famiglia. Al matrimonio era infatti presente il fratello minore Christian, i Casiraghi, cresciuti con lui ai tempi in cui papà stava insieme a Carolina, Pierre con la moglie Beatrice Borromeo, Andrea con Tatiana Santo Domingo, Charlotte, e Alexandra, unica figlia nata dall’unione tra la Principessa monegasca e Ernst.

“Mi vedo costretto a preservare gli interessi e i beni della Casa di Hannover”, aveva detto, tanto da chiedere indietro al figlio una serie di beni ricevuti tra il 2004 e il 2006 finendo in tribunale (con annesse minacce di diseredarlo). Il suo obiettivo, secondo la stampa, era di evitare a tutti i costi che il suo patrimonio finisse nella famiglia della moglie di suo figlio.

Mentre la causa è ancora in corso nei tribunali tedeschi, Ernst jr ed Ekaterina vivono la loro vita in tranquillità, a prescindere dall’astio del Principe. Oggi la coppia attende il terzo figlio dopo l’arrivo di Elisabeth, 3 anni fa, e August, 1 anno (che Hannover neanche conosce).