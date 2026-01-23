Carolina di Monaco, compleanno funestato da un pesante ricordo

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Carolina di Monaco

Carolina di Monaco compie 69 anni: è nata infatti il 23 gennaio 1957. Ma da 27 anni il giorno del suo compleanno è funestato da un ricordo amaro che riguarda il suo terzo marito Ernst August di Hannover.

Carolina di Monaco, compleanno privato

Carolina di Monaco festeggia il suo compleanno in forma privata. Non sono state organizzate celebrazioni particolari nel Principato. Può essere che il prossimo anno, per i suoi 70 anni, suo fratello Alberto decida di celebrare la sorella pubblicamente.

Ma quest’anno tutto passa sotto silenzio e nemmeno un messaggio social è stato condiviso sul profilo Instagram della Rocca per fare gli auguri a Sua Altezza Reale, titolo che Carolina ha ottenuto grazie al matrimonio con Ernst August di Hannover. D’altro canto, questa è la consuetudine a Palazzo.

Certamente, Carolina sarà attorniata dai suoi affetti più cari. Dalle figlie Charlotte Casiraghi, che è sempre più identica a lei, e Alexandra di Hannover, e dai suoi figli Pierre e Andrea Casiraghi. E poi naturalmente tutti i nipoti, compresa Bianca, terzogenita di Beatrice Borromeo e Pierre, nata lo scorso ottobre.

Carolina di Monaco, il ricordo amaro

Anche se il giorno del compleanno dovrebbe essere di feste e gioia, quello di Carolina è sempre velato da un’ombra pesante, almeno da 27 anni a questa parte.

Infatti, il 23 gennaio 1999 la Principessa convolò a nozze per la terza volta con Ernst August di Hannover. Quel matrimonio le portò il titolo nobiliare di Sua Altezza Reale, un patrimonio notevole e soprattutto una figlia, Alexandra, la Principessa più titolata di Monaco. Ma per il resto fu un disastro. I due si separarono ufficialmente nel 2009, anche se non hanno mai divorziato. Quindi, sono formalmente ancora sposati.

Getty Images

Nel corso degli anni la questione del divorzio riemerge ciclicamente. In particolare, qualche tempo fa quando Ernst August sembrava intenzionato a sposare Claudia Stilianopoulos con la quale ha convissuto per parecchio tempo a Madrid. Ma recentemente la loro relazione è naufragata.

Carolina di Monaco, che fine ha fatto Ernst August di Hannover

In effetti, nell’ultimo Ernst August di Hannover ha avuto gravi problemi di salute. È stato ricoverato più volte in ospedale e in un’occasione è stato trasportato d’urgenza, rimanendo in terapia intensiva per parecchie settimane. La situazione era così preoccupante che andò a trovarlo a Madrid persino sua figlia Alexandra.

Poco dopo le sue dimissioni, Ernst August e Claudia hanno comunicato la fine della loro relazione. Anche se la Stilianopoulos ha sottolineato come siano ancora in buoni rapporti.

Proprio il 23 gennaio 2026 il Principe ha partecipato a Roma ai funerali di Valentino. Ernst August, visibilmente dimagrito, era solo alla funzione. Nessuno della famiglia Grimaldi ha comunque preso parte alle esequie. Nella Rocca la più legata allo stilista era Beatrice Borromeo, nuora di Carolina, che volle per il suo matrimonio civile un abito di Valentino. Oggi però la moglie di Pierre Casiraghi è legata a Dior, in quanto brand ambassador.