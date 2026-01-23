I Funerali di Valentino: Simona Ventura e Giovanni Terzi

Pubblicato: 23 Gennaio 2026 11:35

Davanti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica a Roma l'ultima sfilata per Valentino Garavani. I funerali dell'imperatore della moda, scomparso a 93 anni circondato dall'affetto dei suoi cari, hanno visto arrivare da ogni parte del mondo vip e celebrities pronti a omaggiarlo nel giorno del suo ultimo saluto. Tra le prime ad arrivare - e particolarmente commossa - Simona Ventura, accompagnata dal marito Giovanni Terzi.
