Valentino, camera ardente e funerale: quando e dove seguire l’ultimo saluto allo stilista

Il mondo intero piange la scomparsa di Valentino Garavani, l’imperatore della moda, uomo simbolo dell’eleganza made in Italy, ultimo testimone di un’epoca di pura raffinatezza e incessante ricerca del bello. Lo stilista è morto lunedì 19 gennaio nella sua casa di Roma, sull’Appia Antica. Aveva 93 anni. E sarà proprio nella Capitale che si terrà l’ultimo saluto, dalla camera ardente ai funerali, fino alla sepoltura al cimitero Flaminio, così come da lui stesso programmato.

La camera ardente di Valentino Garavani

Sarà Roma, la città in cui Valentino Garavani visse fino all’ultimo giorno e in cui fondò il proprio impero che sarà allestita la camera ardente a lui dedicata. L’ultimo saluto si terrà presso PM23, il centro culturale recentemente promosso dalla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti in Piazza Mignanelli 23, proprio accanto alla sede storica della Maison Valentino e non lontano dalla residenza dello stilista.

Si tratta di un luogo simbolico, nato dalla restaurazione di uno storico edificio ottocentesco: simbolo dell’amore e dell’impegno che lo stilista ha da sempre profuso nella salvaguardia del patrimonio artistico e culturale del nostro Paese. Un progetto di rigenerazione urbana, che dialoga tra presente e passato, perché Valentino non era solo l’imperatore della moda, era un esteta a tutto tondo.

Così come fu per il collega Giorgio Armani, anche la camera ardente di Valentino sarà aperta al pubblico, con ingressi regolati per garantire ordine e raccoglimento. Sarà possibile porgere un omaggio al designer nelle due giornate di mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, a partire dalle ore 11:00 fino alle 18:00. Nei giorni di lutto, sarà sospesa la mostra che era in corso alla sede di PM23, dal titolo Venus – Valentino Garavani through the eyes of Joana Vasconcelos, che mette in dialogo le creazioni di alta moda dello stilista con le monumentali opere artigianali dell’artista portoghese.

Dove si terranno i funerali dello stilista

Anche le esequie si terranno in uno dei luoghi simbolo di Roma, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8. La Basilica, ricavata dalle antiche Terme di Diocleziano, fu ornata dal genio di Michelangelo e rappresenta ad oggi uno dei monumenti tra i più preziosi di Roma.

Il luogo giusto per ricordare un uomo che ha fatto della ricerca della bellezza la propria missione di vita. Anche qui, passato e presente si mescolano con armonia e uno sfarzo che non eccede mai i limiti dell’eleganza. La cerimonia, prevista venerdì 23 gennaio alle ore 11:00, si terrà in forma privata, con la partecipazione degli esponenti del mondo della moda e della moda e numerose figure istituzionali.

Dove sarà sepolto l’imperatore della moda

Valentino Garavani sarà sepolto nel Cimitero Flaminio, quello detto di Prima Porta, lungo la via Flaminia a nord di Roma. Qui sorge un’elegante tomba di forma circolare, con grandi vetrate e circondata di verdi aiuole. Già incisi i nomi Garavani e Giammetti, perché è a fianco dell’uomo che gli fu compagno per tutta la vita, sul lavoro e nel privato, che Valentino ha scelto di essere sepolto.