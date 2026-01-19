Valentino Garavani, gli amori di una vita, da Giammetti a Hoeksema

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Valentino Garavani ha sempre mantenuto un profilo molto riservato riguardo alla sua vita privata. Nonostante la discrezione assoluta che ha governato i suoi affari personali, alcune sfumature del suo mondo più intimo sono emerse nel tempo, tra conferme e speculazioni. Una vita ricca di passioni anche se il celebre stilista non si è mai sposato e non ha avuto figli.

La storia di Valentino Garavani con Giancarlo Giammetti

Al centro della vita di Valentino Garavani, scomparso a 93 anni a gennaio 2026, c’è sempre stato, oltre alla moda, Giancarlo Giammetti. Incontrato una sera d’estate del 1960 in un locale romano, Giancarlo, di sei anni più giovane e proveniente da una ricca famiglia capitolina, divenne presto il partner di Valentino sia negli affari che nella vita privata.

Dodici anni di relazione sentimentale, ma oltre mezzo secolo di sodalizio professionale: Valentino creava, Giammetti gestiva. Come raccontò lo stilista nel 2024: “Giancarlo ed io ci capiamo perfettamente, ma la sua personalità è totalmente opposta alla mia. Un amore fraterno, ancestrale, un amore per la sopravvivenza. Che amore incredibile abbiamo provato e che profondo affetto continuiamo a provare”.

La loro relazione sentimentale si concluse di fatto nel 1972 ma Giammetti si è rivelato la figura più duratura nella vita di Valentino, lavorando con lui per oltre 50 anni. La loro dinamica è stata splendidamente rappresentata nel documentario del 2008 Valentino: The Last Emperor, così come in Private, un libro prodotto da Giammetti che ha tracciato il loro legame personale e professionale.

Valentino Garavani ha amato Hoeksema e Marilù Tolo

Se della storia con Giancarlo Giammetti molto si è saputo solo quando Valentino ha deciso di rivelarla, la successiva relazione con Vernon Bruce Hoeksema, fondatore dell’omonimo brand di accessori di lusso, è rimasta ancora più celata.

Di Hoeksema, peraltro, i dettagli biografici sono scarsi: cresciuto tra Europa e Stati Uniti, dopo una carriera da modello è entrato nel 1984 nella maison Valentino come Executive Vice President, diventando il ponte tra creatività e commercio e restando fino al 2001.

Proprio lui negoziò la primissima vendita del marchio. Successivamente fondò un suo brand, apprezzato da celeb come Michelle Obama e Gwyneth Paltrow. La storia tra Valentino e Hoeksema è un manifesto di discrezione: poche foto pubbliche e rarissime testimonianze private.

Tra le tante donnc che ha vestito ce n’è stata una che ha acceso davvero la sua passione: Marilù Tolo. Modella per una sua collezione, dodici anni più giovane, lanciata dai fotoromanzi e poi attrice di cinema di genere (da Fellini a Vacanze di Natale di Vanzina), conquistò il cuore del couturier.

“Era veramente bellissima, bruna, con questi occhi incredibili. Lei aveva solo 17 anni e io 27. Le regalai un anello, che mi restituì. Rimasi molto male”, raccontò Valentino in una rara digressione sulla sua vita privata. Lei rifiutò la sua proposta di matrimonio e in seguito sposò un altro uomo ma rimase amica dello stilista.

Dietro l’imperatore della moda, dunque, pulsava un cuore segreto, fatto di amicizie durature, amori vissuti lontano dai riflettori e un’infinita devozione per le muse del rosso.