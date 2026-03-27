Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock I profumi solidi hanno un aroma avvolgente e persistente

Lo abbiamo in bella vista sulla mensola: il profumo è la fragranza che ci rappresenta al meglio, ma a volte il formato liquido diventa difficile da mettere in borsa. Per non rinunciare alla nostra fragranze preferita c’è un’alternativa che forse abbiamo visto nel beauty delle nostre nonne: il profumo solido.

Quello che a prima vista potrebbe sembrare una saponetta è ricco di oli e burri che entrati a contatto con la pelle liberano tutte le note olfattive per avvolgerci in una fragranza delicata, fruttata o energizzante.

La soluzione sofisticata, spesso accompagnata da un packaging accattivante, non è più relegata alla memoria, ma possiamo averla nella nostra borsa. Online ci sono molti brand che hanno deciso di affiancare al classico formato liquido anche il profumo solido. Pratico e da avere in borsa accanto al rossetto, abbiamo selezionato 5 fragranze per accontentare tutti i gusti.

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Le note floreali hanno conquistato il profumo solido Roger&Gallet

Le note floreali da sempre sono le preferite perché sanno essere dolci e vivaci allo stesso tempo e anche il profumo solido Roger&Gallet al neroli ti trasmetterà la stessa sensazione. Applicato su collo, polsi e décolleté, l’olio estratto dai fiori di arancio amaro si fonde con la pelle rilasciando una fragranza che lascia la scia. La formula arricchita con cere vegetali, rende ancora più sfaccettato il profumo che diventa una vera carezza per la pelle.

Bella di Notte di L’Erbolario il profumo solido vivace

Tra i brand famosi per i suoi cosmetici e in particolare le fragranze, c’è L’erbolario che con il suo profumo solido Bella di Notte ha fatto centro. L’eau de parfum in edizione limitata è fresco, frizzante e vivace: praticamente la fragranza perfetta per la bella stagione, ma anche in autunno e inverno. Il merito va alle fresche note del limone e del pepe rosa, che si mixano a quelle dei fiori d’arancio e delle belle di notte, per poi chiudersi con la dolcezza della vaniglia. Oltre a lasciarti un piacevole aroma, la formula è delicata sulla pelle grazie alla presenza del burro di Karité e dell’olio di oliva.

Evoca contesti orientali il profumo solido Hemani

La sensualità dell’oriente è racchiusa tutta all’interno del profumo solido Hemani all’ambra grigia e muschio. L’originalità di questa composizione ti conquista fin dal primo istante perché sa essere profonda, delicata e persistente allo stesso tempo, senza mai diventare invadente o stucchevole.

Mexx Ice Touch Woman Parfum to Go, la fragranza più pratica

Come abbiamo visto i profumi solidi piacciono perché sono pratici da avere in borsa, tra questi ci sono alcuni che lo sono ancora di più come quello di Mexx. Perché? Perché ha la forma di una penna, facile da usare quando sei fuori casa per rinfrescare l’eau de parfum tra un impegno e l’altro. La fragranza fruttata, unita a note speziate mette in risalto tutte le sfaccettature di questo profumo.

Viking Revolution il profumo solido da uomo… ma anche da donna

Ormai il confine tra profumo da uomo o da donna non esiste più, perché siamo liberi di indossare le fragranze che ci rispecchiano. Se sei amante dei profumi speziati puoi sbirciare nel beauty del tuo partner e provare Viking Revolution. Il brand ha in serbo per te quattro colonie ben distinte: Sandalo, Vetiver, Cedro e Pino, Salvia sclarea da usare singolarmente o da combinare per dare vita a un layering davvero accattivante e sensuale.