I profumi arabi dettano ancora tendenza. Ecco 10 fragranze da provare e non lasciare più

I profumi arabi sono di tendenza: lasciano la scia e hanno note speziate che si fanno notare.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos I migliori profumi arabi da provare

Ti avvolgono come un caldo abbraccio e lasciano una scia che dura a lungo, sensuale ed eleganze. Stiamo parlando dei profumi arabi che negli ultimi anni sono diventati i protagonisti assoluti della scena beauty, apprezzati da influencer e creator, virali su Tik Tok e Instagram.

Sono l’ideale per chi cerca fragranze intense, persistenti e che sanno distinguersi, innovative rispetto ai classici profumi occidentali. Note gourmand, spezie, accordi ambrati e sfumature orientali consentono infatti di dare vita a creazioni profonde e riconoscibili, dal grande carattere.

Khamrah Eau de Parfum

I profumi arabi di Lattafa sono diventati negli ultimi anni super virali, non solo fra gli appassionati di queste fragranze. Khamrah è uno dei profumi arabi più riconoscibili degli ultimi anni, grazie ad una composizione olfattiva ricca e avvolgente che punta tutto sul piacere sensoriale. Un profumo caldo e speziato, con accenti di cannella che catturano subito l’attenzione, arricchiti da una dolcezza liquorosa che ricorda i datteri e le note zuccherine tipiche della tradizione mediorientale. Completano la fragranza note di vaniglia cremosa e sfumature legnose che bilanciano la composizione. È un profumo che avvolge e che ti sembra di indossare proprio come un abito, perfetto per la sera e per chi ama fragranze intense e gourmand.

Offerta Profumo arabo di Lattafa Khamrah Eau de Parfum

Asad Bourbon

Asad Bourbon rappresenta un’evoluzione più morbida e moderna della linea Asad, già conosciutissima su Instagram e Tik Tok. Questo profumo, caratterizzato da una forte impronta gourmand è speziato, con note pungenti che donano carattere, ma anche un cuore avvolgente e caldo. La vaniglia bourbon è la vera protagonista: intensa e quasi cremosa, regala profondità e sensualità alla fragranza. Infine gli accenti ambrati rendono il profumo elegante e duraturo sulla pelle, così tanto che dopo averlo provato lascerai la scia. È ideale per chi cerca una fragranza dal carattere deciso, ma non aggressivo.

Ameerat Al Arab

Ameerat Al Arab si distingue per un approccio più delicato e accessibile rispetto ad altri profumi arabi. Il bouquet è caratterizzato da note fresche e leggermente fruttate, che regalano calore e durano a lungo sulla pelle. Il cuore floreale è elegante e armonioso, ma senza esagerare, accompagnato da una leggera dolcezza. È una scelta perfetta per l’uso quotidiano, soprattutto per chi desidera avvicinarsi al mondo delle fragranze arabe senza partire da profumi troppo intensi o speziati.

Offerta Profumo arabo di Asdaaf Profumo Ameerat Al Arab

Asad Elixir

Asad Elixir porta la firma olfattiva della linea, arricchendola con una dimensione più intensa e strutturata. La fragranza si sviluppa in modo progressivo: si parte da una base speziata per poi arrivare ad un cuore caldo e avvolgente. Le note ambrate e legnose emergono con forza, rendendo questo profumo raffinato ed elegante. C’è anche una componente dolce, ma più controllata rispetto ad altre fragranze gourmand, che contribuisce a rendere il profumo ancora più sofisticato. È perfetto per chi cerca un profumo con una forte personalità e che si fa notare.

Qaed Al Fursan Unlimited

Con Qaed Al Fursan Unlimited, Lattafa rompe gli schemi della profumeria araba tradizionale, proponendo una fragranza fresca, cremosa, ma soprattutto moderna. Le note di cocco emergono da subito, sorprendendo e regalando una sensazione tropicale, mentre il fondo cremoso avvolge la composizione, donandogli quella morbidezza che serve e avvolge la pelle. È un profumo ideale per le stagioni calde, perfetto per chi cerca qualcosa di diverso.

Offerta Profumo arabo di Lattafa Profumo Qaed Al Fursan Unlimited

Yulali

Yulali rappresenta la tradizione più autentica della profumeria araba e propone un profumo molto particolare che si rifà al passato. Si tratta di una fragranza in olio concentrato. Diversamente dagli spray si applica direttamente sulla pelle e si intensifica lentamente, creando una fragranza personale a contatto col calore corporeo. Le note floreali e fruttate si fondono con delicatezza, dando vita ad un profumo leggero, ma straordinariamente persistente. La sua evoluzione è graduale e raffinata, l’ideale per chi ama profumi discreti, ma duraturi, che si fanno scoprire con il tempo.

Shaghaf

Shaghaf è una fragranza che punta tutto sull’intensità. Fin dalle prime note infatti si percepisce una struttura dal sapore orientale ricca, con sfumature speziate e leggermente dolci che donano un meraviglioso effetto avvolgente. Il cuore della fragranza si sviluppa in modo caldo e profondo, mentre il fondo garantisce una scia persistente. È il tipo di profumo che si fa notare, da indossare la sera o nelle occasioni in cui si vuole lasciare davvero il segno.

Ameerat Al Arab Prive Rose

Questa variante aggiunge una dimensione più sofisticata e romantica alla fragranza originale. La rosa è protagonista, ma non in modo classico: è arricchita da sfumature dolci e leggermente cremose che la rendono moderna e avvolgente. Il risultato è un profumo più intenso e sensuale, con una scia più marcata e una maggiore profondità. Perfetto per chi ama le fragranze floreali, ma con carattere.

Profumo arabo di Ayat Profumo Ameerat Al Arab Prive Rose

Elixir of Dubai

Elixir of Dubai è una fragranza che incarna l’idea di lusso e di opulenza tipica dell’antica profumeria araba. La composizione di questa fragranza è dominata da note calde e avvolgenti, con una vaniglia cremosa che si intreccia con note ambrate e speziate. Il risultato è un profumo ricco, profondo e che dura a lungo, capace di creare una scia elegantissima e sensuale. È ideale per chi ama fragranze dolci, ma strutturate che si ricordano.

Khamrah Dukhan

Khamrah Dukhan è il profumo che svela il lato più oscuro e misterioso della linea Khamrah che racconta i profumi arabi come nessun altro. Pur mantenendo la base dolce e speziata, introduce una nota affumicata e leggermente tabaccosa che regala profondità e carattere. La fragranza è intensa, audace e decisamente originale, con una scia che evolve nel tempo e dura. È perfetta per chi ama i profumi complessi e non convenzionali, capaci di lasciare il segno.

Sei in cerca di offerte? Iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram:

Offerte Tecnologia -> Clicca qui

Offerte per la Casa -> Clicca qui

Offerte Moda e Bellezza -> Clicca qui