Pubblicato: 14 Settembre 2025 11:00

iStock
Quali profumi scegliere per l'autunno

Intensi, seduttivi, generatori di ricordi: i profumi sono come un vestito, ci devono avvolgere alla perfezione, farci sentire a nostro agio, aiutarci a valorizzare la nostra bellezza.

Scegliere il profumo giusto è esattamente come decidere cosa indossare: fa parte di noi, del nostro stile e di quello che vogliamo trasmettere. E in ogni stagione possiamo sperimentare e cambiare bouquet.

Se in estate, ad esempio, possiamo prediligere fragranze fresche e fruttate, in inverno dolci e calde proprio come una bevanda bollente, in autunno possiamo sperimentare e spaziare da quelle speziate a quelle legnose, senza dimenticare le opzioni più dolci.

Quali profumi scegliere per questo autunno tra speziati, legnosi e dolci.

Fragranze speziate: quali scegliere per questo autunno

Scegliere il profumo è qualcosa di molto personale: si deve capire quale bouquet si amalgama al meglio con la nostra pelle, quale mix ci fa sentire bene e a nostro agio. Per coloro che amano le note sensuali e speziate, ad esempio, si può optare per Bianco d’Ambra di Helan: si tratta di un eau de parfum che mescola ambra e toni speziati, con una base talcata e muschiata. Favoloso e molto amato.

Bianco d’Ambra di Helan
Bianco d’Ambra di Helan
Profumo muschiato e speziato
Angham di Lattafa è un mix gustoso: ha le note di testa con mandarino, zenzero e pepe rosa, note di cuore pralina, lavanda e cacao, note di fondo muschio, ambra e vaniglia. Una fragranza affascinante e da spruzzare su polsi, gomiti e collo.

Angham di Lattafa
Angham di Lattafa
Profumo con mandarino, zenzero e pepe rosa
È di Tesori d’oriente la fragranza Royal Oud caratterizzata da note di testa di pepe, fresia e mandarino, cuore di chiodi di garofano, fondo legnoso e speziato, con miele. Un bouquet ricco che avvolge e che regala un tocco misterioso.

Tesori d’oriente la fragranza Royal Oud
Tesori d’oriente la fragranza Royal Oud
Profumo con un bouquet ricco e avvolgente
Legnosi e avvolgenti: i profumi da provare

Per chi predilige le fragranze legnose, poi, si possono sperimentare mix diversi: per vestirci di fascino e con il perfetto profumo autunnale, quel periodo dell’anno in cui abbiamo voglia di sentirci addosso l’essenza stessa della natura.

Jumrah di Ayat Perfumes è come un viaggio in Oriente: le note di testa, cuore e fondo, infatti, sono una vera e propria coccola per i sensi. In particolare, nel fondo di possono riconoscere vaniglia, muschio, legno di sandalo, che regalano un’esperienza olfattiva memorabile. Per non passare inosservate.

Jumrah di Ayat Perfumes
Jumrah di Ayat Perfumes
Profumo che fa viaggiare i sensi in Oriente
Un grande classico, poi, è Alien Hypersense di Mugler: presentato come moderno, femminile e ipnotico, è caratterizzato da un bouquet ambrato, legnoso e floreale con gelsomino, cashmeran, mandarino verde e pera.

Alien Hypersense di Mugler
Alien Hypersense di Mugler
Con un bouquet ambrato, legnoso e floreale
È di Elizabeth Arden, invece, White tea: fresco e raffinato, questo profumo mescola note floreali e legnose. Si percepiscono mandarino italiano, salvia sclarea, tè bianco, petali di gelsomino e acqua di rose.

White tea
White tea
Profumo raffinato e fresco di Elizabeth Arden
Ard al zafaaran, invece, propone Dirham che è caratterizzato da una fragranza intensa floreale, muschiata, agrumata, dolce, fresca, fruttata, legnosa e orientale.

Dirham
Dirham
Profumo di Ard al zafaaran dalla fragranza intensa
Le opzioni più dolci per profumare d’autunno

Nulla ci vieta di scegliere profumi dolci anche in autunno, ad esempio Vanilla di Chanson d’Eau: è adatto a corpo e capelli e contiene note di pera, gelsomino e vaniglia tostata. Per lasciare una scia gustosa.

Vanilla
Vanilla
Profumo di Chanson d'Eau per corpo e capelli
Favoloso anche Pepe Jeans Celebrate For Her: all’interno di una bottiglia simile a un cocktail, presenta note che partono da popcorn, pepe bianco e castagna, fino ad arrivare a caviale, immortelle e profumo d’acqua e concludere con vaniglia, fava tonka, ambra e legni bianchi.

Pepe Jeans Celebrate For Her
Pepe Jeans Celebrate For Her
Un profumo favoloso da vedere e da indossare
