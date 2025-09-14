Intensi, seduttivi, generatori di ricordi: i profumi sono come un vestito, ci devono avvolgere alla perfezione, farci sentire a nostro agio, aiutarci a valorizzare la nostra bellezza.
Scegliere il profumo giusto è esattamente come decidere cosa indossare: fa parte di noi, del nostro stile e di quello che vogliamo trasmettere. E in ogni stagione possiamo sperimentare e cambiare bouquet.
Se in estate, ad esempio, possiamo prediligere fragranze fresche e fruttate, in inverno dolci e calde proprio come una bevanda bollente, in autunno possiamo sperimentare e spaziare da quelle speziate a quelle legnose, senza dimenticare le opzioni più dolci.
Quali profumi scegliere per questo autunno tra speziati, legnosi e dolci.
Indice
Fragranze speziate: quali scegliere per questo autunno
Scegliere il profumo è qualcosa di molto personale: si deve capire quale bouquet si amalgama al meglio con la nostra pelle, quale mix ci fa sentire bene e a nostro agio. Per coloro che amano le note sensuali e speziate, ad esempio, si può optare per Bianco d’Ambra di Helan: si tratta di un eau de parfum che mescola ambra e toni speziati, con una base talcata e muschiata. Favoloso e molto amato.
Angham di Lattafa è un mix gustoso: ha le note di testa con mandarino, zenzero e pepe rosa, note di cuore pralina, lavanda e cacao, note di fondo muschio, ambra e vaniglia. Una fragranza affascinante e da spruzzare su polsi, gomiti e collo.
È di Tesori d’oriente la fragranza Royal Oud caratterizzata da note di testa di pepe, fresia e mandarino, cuore di chiodi di garofano, fondo legnoso e speziato, con miele. Un bouquet ricco che avvolge e che regala un tocco misterioso.
Legnosi e avvolgenti: i profumi da provare
Per chi predilige le fragranze legnose, poi, si possono sperimentare mix diversi: per vestirci di fascino e con il perfetto profumo autunnale, quel periodo dell’anno in cui abbiamo voglia di sentirci addosso l’essenza stessa della natura.
Jumrah di Ayat Perfumes è come un viaggio in Oriente: le note di testa, cuore e fondo, infatti, sono una vera e propria coccola per i sensi. In particolare, nel fondo di possono riconoscere vaniglia, muschio, legno di sandalo, che regalano un’esperienza olfattiva memorabile. Per non passare inosservate.
Un grande classico, poi, è Alien Hypersense di Mugler: presentato come moderno, femminile e ipnotico, è caratterizzato da un bouquet ambrato, legnoso e floreale con gelsomino, cashmeran, mandarino verde e pera.
È di Elizabeth Arden, invece, White tea: fresco e raffinato, questo profumo mescola note floreali e legnose. Si percepiscono mandarino italiano, salvia sclarea, tè bianco, petali di gelsomino e acqua di rose.
Ard al zafaaran, invece, propone Dirham che è caratterizzato da una fragranza intensa floreale, muschiata, agrumata, dolce, fresca, fruttata, legnosa e orientale.
Le opzioni più dolci per profumare d’autunno
Nulla ci vieta di scegliere profumi dolci anche in autunno, ad esempio Vanilla di Chanson d’Eau: è adatto a corpo e capelli e contiene note di pera, gelsomino e vaniglia tostata. Per lasciare una scia gustosa.
Favoloso anche Pepe Jeans Celebrate For Her: all’interno di una bottiglia simile a un cocktail, presenta note che partono da popcorn, pepe bianco e castagna, fino ad arrivare a caviale, immortelle e profumo d’acqua e concludere con vaniglia, fava tonka, ambra e legni bianchi.
