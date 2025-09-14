Perfetti per l'autunno, alcuni bouquet risvegliano i sensi e la memoria e ci fanno sentire favolose. Quali profumi scegliere

Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

iStock Quali profumi scegliere per l'autunno

Intensi, seduttivi, generatori di ricordi: i profumi sono come un vestito, ci devono avvolgere alla perfezione, farci sentire a nostro agio, aiutarci a valorizzare la nostra bellezza.

Scegliere il profumo giusto è esattamente come decidere cosa indossare: fa parte di noi, del nostro stile e di quello che vogliamo trasmettere. E in ogni stagione possiamo sperimentare e cambiare bouquet.

Se in estate, ad esempio, possiamo prediligere fragranze fresche e fruttate, in inverno dolci e calde proprio come una bevanda bollente, in autunno possiamo sperimentare e spaziare da quelle speziate a quelle legnose, senza dimenticare le opzioni più dolci.

Quali profumi scegliere per questo autunno tra speziati, legnosi e dolci.

Fragranze speziate: quali scegliere per questo autunno

Scegliere il profumo è qualcosa di molto personale: si deve capire quale bouquet si amalgama al meglio con la nostra pelle, quale mix ci fa sentire bene e a nostro agio. Per coloro che amano le note sensuali e speziate, ad esempio, si può optare per Bianco d’Ambra di Helan: si tratta di un eau de parfum che mescola ambra e toni speziati, con una base talcata e muschiata. Favoloso e molto amato.

Angham di Lattafa è un mix gustoso: ha le note di testa con mandarino, zenzero e pepe rosa, note di cuore pralina, lavanda e cacao, note di fondo muschio, ambra e vaniglia. Una fragranza affascinante e da spruzzare su polsi, gomiti e collo.

Angham di Lattafa Profumo con mandarino, zenzero e pepe rosa

È di Tesori d’oriente la fragranza Royal Oud caratterizzata da note di testa di pepe, fresia e mandarino, cuore di chiodi di garofano, fondo legnoso e speziato, con miele. Un bouquet ricco che avvolge e che regala un tocco misterioso.

Legnosi e avvolgenti: i profumi da provare

Per chi predilige le fragranze legnose, poi, si possono sperimentare mix diversi: per vestirci di fascino e con il perfetto profumo autunnale, quel periodo dell’anno in cui abbiamo voglia di sentirci addosso l’essenza stessa della natura.

Jumrah di Ayat Perfumes è come un viaggio in Oriente: le note di testa, cuore e fondo, infatti, sono una vera e propria coccola per i sensi. In particolare, nel fondo di possono riconoscere vaniglia, muschio, legno di sandalo, che regalano un’esperienza olfattiva memorabile. Per non passare inosservate.

Offerta Jumrah di Ayat Perfumes Profumo che fa viaggiare i sensi in Oriente

Un grande classico, poi, è Alien Hypersense di Mugler: presentato come moderno, femminile e ipnotico, è caratterizzato da un bouquet ambrato, legnoso e floreale con gelsomino, cashmeran, mandarino verde e pera.

Offerta Alien Hypersense di Mugler Con un bouquet ambrato, legnoso e floreale

È di Elizabeth Arden, invece, White tea: fresco e raffinato, questo profumo mescola note floreali e legnose. Si percepiscono mandarino italiano, salvia sclarea, tè bianco, petali di gelsomino e acqua di rose.

Offerta White tea Profumo raffinato e fresco di Elizabeth Arden

Ard al zafaaran, invece, propone Dirham che è caratterizzato da una fragranza intensa floreale, muschiata, agrumata, dolce, fresca, fruttata, legnosa e orientale.

Offerta Dirham Profumo di Ard al zafaaran dalla fragranza intensa

Le opzioni più dolci per profumare d’autunno

Nulla ci vieta di scegliere profumi dolci anche in autunno, ad esempio Vanilla di Chanson d’Eau: è adatto a corpo e capelli e contiene note di pera, gelsomino e vaniglia tostata. Per lasciare una scia gustosa.

Vanilla Profumo di Chanson d'Eau per corpo e capelli

Favoloso anche Pepe Jeans Celebrate For Her: all’interno di una bottiglia simile a un cocktail, presenta note che partono da popcorn, pepe bianco e castagna, fino ad arrivare a caviale, immortelle e profumo d’acqua e concludere con vaniglia, fava tonka, ambra e legni bianchi.

Pepe Jeans Celebrate For Her Un profumo favoloso da vedere e da indossare

Resta aggiornata su tutti i prodotti da provare, gli sconti e le offerte: iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alla bellezza.