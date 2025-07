iStock Il profumo iconico da comprare durante il Prime Day 2025

Ci sono profumi che sono iconici: fragranze senza tempo e destinate a non passare mai di moda. Come Alien di Mugler, che ha un bouquet caratteristico e straordinario.

E quale momento migliore per acquistarlo se non durante le offerte speciali del Prime Day 2025? Si tratta di quattro giorni di ribassi incredibili, che prendono il via alla mezzanotte dell’8 luglio e si concludono alle 23.59 dell’11 luglio.

Alien di Mugler

Il profumo iconico che può essere nostro in offerta

Chi ama i profumi lo sa bene: scegliere il bouquet ideale per noi non è così scontato, perché ci deve far sentire bene, deve fondersi alla perfezione con la nostra pelle, ci deve dare una sferzata di fascino.

E tra quelli più iconici, e che amano in tantissimi, c'è senza ombra di dubbio Alien di Mugler, perché è caratterizzato da una fragranza solare, misteriosa e avvolgente, donando a noi che scegliamo di indossarlo un'allure magnetica e affascinante. Un profumo floreale, ambrato e legnoso, che contiene gelsomino sambac, chasmeran e ambra bianca. Inoltre, è ricaricabile e questo ci permette anche di risparmiare sul prossimo acquisto.

Alien di Mugler Eau de parfum

Alien, una fragranza tante versioni diverse

Chi ama un certo bouquet, o altri simili, cerca sempre prodotti che richiamino quella specifica fragranza. Quindi ben vengano deodoranti o lozioni corpo per rendere ancora più intenso il nostro profumo preferito.

Con le offerte del Prime Day 2025 si possono acquistare tantissimi prodotti a prezzi davvero imbattibili. Come il deodorante spray Alien di Mugler, ambrato, legnoso e floreale proprio con la stessa fragranza dell'iconico eau de parfum. Si applica dopo la doccia

Deodorante Alien di Mugler

Favolosa anche la lozione corpo Alien Body Lotion, che contribuisce a rendere ancora più intenso e persistente il profumo, oppure che si può usare da sola. Si massaggia su braccia, gambe e petto e dona una pelle morbida e luminosa.

Alien Body Lotion

Chi, invece, vuole sperimentare un prodotto un po' diverso da quello classico, Alien Hypersense è un eau de parfum ambrato, legnoso e floreale che contiene gelsomino, cashmeran, mandarino verde e pera. Assolutamente da provare

Alien Hypersense

Sempre per conoscere le valide alternative, una proposta ce la offre la versione Alien Goddess, che è caratterizzata da una fragranza ambrata e legnosa alla quale, poi, si aggiungono vaniglia, bourbon, gelsomino e bergamotto.

Alien Goddess

