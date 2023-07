Sette dritte per far durare più a lungo i tuoi profumi

Web writer freelance, scrive articoli SEO, testi per siti internet, social e altro. Vivo scrivendo per realizzare la mia idea di libertà.

Fonte: Shutterstock

Lo spruzzi e dopo poco tempo pare si sia volatilizzato: qual è il segreto per far durare di più il profumo?

Ti è mai capitato di acquistare un profumo che tanti adorano e scoprire che non è per nulla persistente sulla tua pelle? Non è piacevole pensare di aver investito soldi in una fragranza che avrebbe dovuto accompagnarti nelle tue giornate, per poi scoprire che è stato un flop.

Certo, di base non tutti i profumi sono altamente performanti e durano tutto il giorno. Eppure, devi sapere che le scarse prestazioni di una fragranza possono essere causate anche da chi li usa. Anzi, spesso il motivo di una breve longevità deriva da un’applicazione sbagliata.

Con questo non vogliamo dire che è complicato spruzzare in modo corretto il profumo sulla pelle. Tuttavia, ci sono diversi trucchi e accorgimenti che puoi usare per essere sicura che lascerai una scia profumata a lungo.

Seguendo anche solo uno dei suggerimenti che ti daremo più avanti, vedrai immediatamente quanto la durata del tuo profumo si allungherà. Immagina poi i risultati se li applicassi tutti insieme.

Scoprirai che alcuni dei tuoi profumi hanno una qualità molto migliore di quanto avresti mai immaginato. Ecco i nostri 7 consigli su come mantenere il profumo più a lungo.

Per far durare di più il profumo, scegli quello giusto

Le profumazioni per il corpo in commercio sono divise in 3 gruppi principali:

Eau de toilette

Eau de parfum

Perfume

Se vuoi una fragranza che sia forte e duratura, devi puntare sull’eau de parfum e il perfume. Vuoi sapere perché?

Le eau de toilette hanno una contrazione dal 5% al 15% di olio profumato, mentre le versioni eau de parfum contengono dal 15% al 25%, il che li rende più forti e possono funzionare meglio in termini di longevità.

Inoltre, le fragranze eau de toilette tendono ad essere più leggere e volatili. Questo non vuol dire che spariscono subito, ma se vuoi mantenere la scia davvero a lungo, tra i due scegli eau de parfum.

Infine, il profumo (perfume) ha una concentrazione di oli profumati che va dal 30% in su, il che significa che sono senza dubbio i più forti in termini di profumazione. C’è da dire che non tutti amano indossare un profumo molto accentuato, per cui scegli in base ai tuoi gusti,

La concentrazione della fragranza influisce sicuramente anche sulle prestazioni, ma non sulla longevità del profumo. Anche se un profumo è lievemente percettibile, questo non significa che non possa durare tutto il giorno.

Allo stesso modo, una profumazione decisa potrebbe darci l’illusione di resistere a tutto, tuttavia potrebbe volatilizzarsi in poche ore.

Metodi per far durare il profumo

Aspetta prima di buttare via una fragranza deliziosa ma poco duratura. Non c’è bisogno neanche di sprecare una quantità eccessiva di spruzzi nella speranza di ottenere una maggiore persistenza.

Prova prima a leggere i nostri consigli che ti aiuteranno a ottenere il massimo dai tuoi profumi, e poi mettili in pratica.

Per essere onesti, tuttavia, dobbiamo tenere a mente che ogni pelle reagisce in modo diverso alle fragranze. Potresti appartenere alla categoria di persone su cui nessuna fragranza dura più di 2 o 3 ore, oppure potresti essere una di quelle fortunate che godono di una buona profumazione per tutta la giornata dopo un singolo spruzzo.

Questo non dipende da te. Pertanto, non tutti questi suggerimenti potrebbero funzionare sul tuo corpo.

1 – Comincia con una doccia

Uno dei primi passi fondamentali per ottenere il massimo dal tuo profumo è fare una doccia o un bagno prima di applicarlo. È di estrema importanza che la fragranza venga applicata su una pelle pulita e asciutta.

La nostra pelle è costantemente esposta al sudore, alla polvere nell’aria, ai microbi e al continuo ricambio di cellule morte. La pelle ha bisogno di respirare, quindi eliminare tutte le scorie superficiali è essenziale.

Quando fai una doccia, utilizza acqua calda o tiepida per aprire i pori della pelle. In questo modo, sarà più ricettiva al profumo. Naturalmente, non è detto che tu non possa applicare una fragranza senza fare la doccia, ma se ti stai preparando per una serata importante, o vuoi restare profumata tutto il giorno, avere una pelle fresca appena lavata ti aiuterà.

2 – Idrata la pelle

Dopo la doccia e prima di applicare il profumo, usa una crema o un olio idratante su tutto il corpo. Cosa c’entra l’idratazione con il profumo? Beh, sappi che una pelle nutrita e non secca manterrà e fisserà la fragranza più a lungo.

Se usi una crema con la stessa essenza del tuo profumo, è ancora meglio. Altrimenti, opta per lozioni neutre o con un odore leggero: mischiando più fragranze potresti ottenere un risultato poco piacevole o comunque lontano dalle tue aspettative.

3 – Usa la vasellina

Questo suggerimento potrà risultare bizzarro, ma provalo e vedrai la differenza. Probabilmente non sapevi che la vaselina, se applicata sui polsi e sugli altri punti in cui desideri spruzzare il profumo, aiuta a mantenere la fragranza più a lungo.

L’unguento in vaselina idrata profondamente la pelle, per cui prolunga l’aspettativa di vita del profumo. Inoltre, la vasellina crea anche una barriera protettiva che impedisce alla fragranza di volare via. il profumo dal vento e dal potenziale contatto con i tuoi vestiti.

Ora lo sai: la vaselina è sicuramente uno dei modi migliori per far durare più a lungo un profumo!

4 – Spruzza senza strofinare

Uno degli errori più comuni che le persone fanno è spruzzare le fragranze sulle mani e poi strofinarle sul corpo. Oppure spruzzarlo sui polsi e poi sfregarli tra loro.

Strofinare il profumo danneggia le particelle di fragranza che, di conseguenza, danno cattive prestazioni e l’essenza non si sprigiona correttamente. Una cattiva apertura dell’essenza significa una cattiva asciugatura, quindi stai attenta a non toccare le zone in cui hai spruzzato la fragranza: lasciala asciugare correttamente e otterrai il massimo da essa.

Il modo migliore per applicare un profumo è tenere la bottiglia a 15 – 20 centimetri dal punto in cui vuoi applicarlo. In questo modo eviterai che si formi una chiazza di essenza in un solo posto.

Allo stesso modo, spruzzare il profumo a troppa distanza non solo ti fa sprecare molto prodotto, che si volatilizza nell’aria, ma mantiene a malapena la fragranza.

5 – Applica il profumo sui punti di pulsazione

Sei abituata a spruzzare il profumo a caso su tutto il corpo? Nulla di più sbagliato! Una delle regole principali che devi seguire per ottenere il meglio dal tuo profumo preferito è applicarlo sui cosiddetti punti di pulsazione.

I punti di pulsazione sono quelle parti del corpo in cui la pressione sanguigna è più forte, ovvero:

dietro le orecchie

al centro della clavicola

sui polsi

nell’incavo del braccio e delle ginocchia, in estate.

Evita anche di spruzzare il profumo due volte sugli stessi punti sperando di rendere l’aroma più persistente. Al contrario, troppa concentrazione di prodotto non consente alle note di aprirsi correttamente ed espandersi nella loro piena natura.

6 – Applica un po’ di profumo sui capelli

Vuoi davvero lasciare una scia profumata dietro di te quando cammini? Allora applica un po’ di profumo anche sui capelli!

Piuttosto che spruzzarlo direttamente sulla chioma, è meglio vaporizzare un po’ di fragranza sulla spazzola per proteggere i capelli dall’alcol e poi pettinarli delicatamente. Ti accorgerai che il profumo durerà più a lungo sui capelli che sulla pelle, quindi perché non farlo?

Anche in questo caso, è preferibile che i capelli siano stati appena lavati, perché l’olio naturale che il cuoio capelluto produce potrebbe modificare l’odore originale della fragranza.

Alcuni marchi vendono profumi specifici per capelli che non danneggiano in alcun modo le lunghezze, per cui, se preferisci, puoi anche acquistare quelli.

7 – Pensa alle stagioni

Se ti appassiona il mondo dei profumi, probabilmente hai letto più volte frasi come “profumo invernale” o “profumo estivo”. Queste diciture non sono casuali, perché effettivamente ci sono alcune fragranze che dovrebbero essere indossate durante una stagione particolare o con una temperatura adatta.

Infatti, se le fragranze fresche, ariose, fruttate, agrumate o floreali sono perfette da essere indossate durante le giornate più calde, in estate o in primavera. Al contrario, con le temperature elevate, le fragranze invernali possono diventare appiccicose, cosa che devi evitare.

I profumi più legnosi, più fumosi e più caldi sono pensati per le giornate autunnali o invernali più fredde perché le note utilizzate si sprigionano al meglio a temperature più basse.

Tratta bene la bottiglia per far durare di più il profumo

Tutti commettiamo degli errori quando applichiamo i prodotti per la cura e la bellezza del corpo. Per questo, speriamo che i nostri consigli ti possano essere utili per mantenere il tuo profumo preferito più a lungo.

L’ultimo suggerimento che ti lasciamo è: prenditi cura anche della bottiglia di profumo!

Sì, hai capito bene, è importante anche trattare bene il flacone del tuo profumo.

In primo luogo, non agitare la bottiglia perché potresti inglobare aria all’interno che influirà negativamente sulla durata della fragranza.

Poi, tieni la bottiglia in un luogo buio e fresco. Le alte temperature o l’umidità possono danneggiare seriamente la fragranza. Evita di metterlo in bagno, piuttosto preferisci un cassetto fresco o un mobile, lontano dalla luce diretta del sole.

Ricorda che tante volte non è la qualità del prodotto a determinarne il successo, quanto il modo in cui lo utilizziamo.