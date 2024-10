Olivia Testa, figlia di Fiorello, ha detto Sì: il particolare abito da sposa (col pancione)

Olivia Testa ha pronunciato il fatidico Sì. La figlia di Fiorello (o meglio, della moglie Susanna Biondo) ha sposato Ansperto Radice Fossati Confalonieri sabato 12 ottobre e per l’occasione ha indossato un abito molto particolare, strategico per il pancione che ormai non può nascondere. Come anticipato da alcune indiscrezioni, infatti, la Testa è in dolce attesa del suo primo figlio. Una grande gioia per lo showman siciliano, emozionato mentre la accompagnava all’altare.

Le nozze di Olivia Testa e Ansperto Radice Fossati Confalonieri

Sapevamo già che questo mese sarebbero arrivate le nozze e così è stato. Olivia Testa ha sposato il suo Ansperto Radice Fossati Confalonieri, discendente da una famiglia della nobiltà milanese, in una cerimonia intima che si è svolta nel Canal Grande a Venezia. Un matrimonio semplice e romanticissimo, che ha donato grandi emozioni ai presenti, su tutti proprio a Fiorello che l’ha sempre considerata a tutti gli effetti come una figlia.

Olivia Testa è nata, infatti, dalla precedente relazione tra la moglie dello showman Susanna Biondo ed Edoardo Testa, presente ovviamente alle nozze. Accompagnata dai suoi due papà, Olivia ha scambiato le promesse d’amore con il suo amato. Un momento speciale per la donna e per il consorte: Olivia è in dolce attesa del loro primo figlio, come si vede dal bel pancione.

Dapprima il rito nuziale, poi la festa in una location da sogno durante la quale Fiorello ha intrattenuto gli ospiti esibendosi con brani celebri come Il Mondo e Un’avventura. Piccoli momenti di gioia immortalati da foto e video condivisi da alcuni invitati sui propri profili social, su tutti quelli pubblicati da Roberto D’Antonio, parrucchiere dei VIP e amico di famiglia. “Ero già amico di sua moglie Susanna, Olivia e Angelica sono come figlie mie”, ha detto qualche mese fa in un’intervista al Corriere della Sera.

L’abito da sposa in stile impero

Sembrava uscita da un romanzo d’altri tempi la bella Olivia Testa, che per le sue nozze ha scelto un romantico abito in stile impero. Un modello giudicato da alcuni un po’ “antiquato”.

In realtà di gran classe e perfetto per una donna che non vuole mettere troppo in evidenza il pancione (ma neanche nasconderlo del tutto) grazie alla vita molto alta appena sotto al décolleté, che scende morbido sui fianchi con una gonna dritta. Maniche a palloncino e un lungo e prezioso mantello con cappuccio hanno fatto il resto: Olivia era una splendida principessa contemporanea.

Il rapporto speciale tra Fiorello e Olivia Testa

Fiorello e Susanna Biondo hanno certamente il merito di aver cresciuto due figlie con la testa sulle spalle. Due sorelle, seppur di papà diversi, che hanno con i genitori un legame speciale. Lo showman, in particolare, stravede per loro e con Olivia Testa ha costruito un rapporto unico.

Uno degli obiettivi dei due genitori è sempre stato quello di tenere sia Olivia che Angelica lontano dai “pericoli” del gossip e così in effetti è stato. Quando sono uscite le prime voci sulla gravidanza della maggiore si trattava solo di indiscrezioni, appunto. Nessun annuncio o proclama in pompa magna è mai stato condiviso.

“Non capisco chi parla del matrimonio come del patibolo – ha raccontato più volte, parlando della moglie -. Sembra che uno stia sempre chiuso in casa con le pantofole. E invece no. Il matrimonio va rivalutato, è uno stimolo a impegnarsi di più. È bello tornare a casa e sapere che c’è qualcuno che ti aspetta“. Poi ha parlato proprio del legame con le figlie e in particolare di quello con Olivia: “Non riesco ad arrabbiarmi con le mie figlie. Quando tento di fare la voce grossa, loro ridono. Dicono che le faccio ridere quando mi arrabbio (…). Quando, scherzando, [Olivia, ndr] mi dice che non sono il suo papà naturale, le dico che ha ragione, che sono un papà frizzante“.