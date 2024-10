Fiorello mattatore al matrimonio della figlia: petali sugli sposi e canta Battisti

Fonte: IPA Fiorello e Susanna Biondo

Olivia Testa, figlia “adottiva” di Fiorello si è sposata. La primogenita di Susanna Biondo, moglie del presentatore, che l’ha praticamente cresciuta (quando si è fidanzato con Susanna Olivia aveva solo tre anni) è convolata a nozze con Ansperto Radice Fossati Confalonieri, da cui aspetta un bambino. E Fiore non solo l’ha portata all’altare, insieme al padre naturale Edoardo Testa, ma ha intrattenuto gli ospiti, buon sangue da anchorman non mente, con siparietti degni del suo nome: prima ha inondato gli ospiti di petali, poi ha imbracciato il microfono e si è esibito sulle note di Un’avventura di Lucio Battisti, ricordando i fasti del Karaoke che fu.

Fiore non ha mai fatto mistero di amare e considerare Olivia al pari di una figlia naturale. Ha sempre parlato di lei e Angelica come delle sue due figlie, al plurale; ha più volte raccontato durante i suoi spettacoli le disavventure di padre alle prese con una figlia adolescente, raccontando di quando andava in pigiama a prendere Olivia fuori dalle discoteche di sabato sera. Ovvio quindi che la ragazza lo abbia voluto al suo fianco, insieme al papà naturale, nel momento più importante della sua vita.

Lei, elegantissima con un abito stile impero, visibilmente emozionata e bellissima con il suo pancione. Che fortuna per quel nipotino (o nipotina), già destinata ad avere non solo tre nonni, ma uno in particolare che lo farà morire dalla risate.