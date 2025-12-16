Fiorello a La Pennicanza: “Quando l’abbiamo letto, eravamo tutti sconvolti”

Fiorello scatenato a "La Pennicanza" commenta i gossip di Fabrizio Corona: "Eravamo sconvolti". E su "Sandokan": "Hanno fatto una cosa a tre"

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello e Fabrizio Biggio a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono una puntata surreale de La Pennicanza, martedì 16 dicembre. Sarà l’atmosfera natalizia, gli ascolti record di Sandokan, i gossip di Fabrizio Corona o il fatto che è l’ultima settimana di trasmissioni del 2025, ma i due sono davvero scatenati.

Fiorello, da Sandokan a Un Professore: hanno fatto una cosa a tre

Dopo il clamoroso scoop riferito a Sanremo che ha quasi determinato la squalifica di Chiello, Fiorello apre parlando della più recente prima serata televisiva: “Ieri sera non ho visto Sandokan: troppo tardi… c’era prima il TG1, poi Bruno Vespa, poi i pacchi… quando è partita la sigla, io già dormivo. Però mi hanno detto una cosa incredibile: Sandokan ha baciato Lady Marianna! Sandokan, vedi che a ‘Un Professore’ hanno già fatto una cosa a tre! Su Rai1! Se volevate essere moderni, dovevate fare come loro: Sandokan, Lady Marianna e… Yanez!”.

Fiorello resta senza parole per i gossip di Corona

Lo showman commenta rapidamente anche l’attualità più frizzante: “Da ieri si parla solo di gossip: il web è pieno, Corona sta facendo gossip a raffica. Noi non ci addentreremo nei fatti, ma dico solo che quando abbiamo letto certe cose eravamo tutti sconvolti… avevamo la faccia come l’urlo di Munch!”, scherza Fiorello.

Si passa quindi alla satira politica: “Prosegue la tensione tra Schlein e Meloni”, aggiunge. “Elly ha detto: ‘Se mettiamo insieme i voti delle 13 regioni, più quelli dei sindaci, delle case del popolo, delle assemblee di condominio… e i voti di Ballando con le stelle… siamo avanti alla destra!’”.

Infine, si rinnova la simpatica rubrica delle vecchie letterine a Babbo Natale ritrovate da Fiorello. Dopo quella del generale Vannacci, lo showman legge quella di Elly Schlein: “Caro Babbo Natale, ti voglio tanto bene. Un po’ perché sei tutto rosso, un po’ perché sembri il protagonista de… ‘Le mirabolanti avventure di Marx’. Quest’anno nel presepe ho messo Cinque Stelle e venerdì ho organizzato uno sciopero a scuola per il prezzo delle merendine. La maestra però si è arrabbiata perché ho cantato… ‘Jingle Bella Ciao’.

Per Natale vorrei: un nuovo cognome, un disco degli Inti-Illimani, l’eschimo di Sailor Moon, il campo largo del Subbuteo, la casa del popolo della Mattel e il libro di ‘La storia infinita’, perché sono innamoratissima di Atreju. Non vedo l’ora di diventare grande per averlo tutto per me! Ah, e non sfruttare gli elfi: non possono lavorare più di 35 ore a settimana e hanno diritto allo straordinario festivo. Hasta la Victoria’s Secret, siempre!”.

Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza mercoledì 17 dicembre alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre.

