Fiorello a La Pennicanza, la rivelazione su Stefano De Martino che non doveva fare

Fiorello è scatenato nella puntata del 10 dicembre de La Pennicanza. Prima fa un pronostico sul successo di Roberto Benigni che in prima serata su Rai 1 presenta Pietro – Un uomo nel vento. Lo showman azzarda a dire che batterà negli ascolti perfino Sandokan, anche perché parte già avvantaggiato con il 29,4% di share. La vera chicca però la riserva sul finale, quando recupera dal cellulare un gossip davvero succulento che riguarda niente meno che “l’uomo dei pacchi”, ossia Stefano De Martino, che pare sia in love con una delle celebrità più chiacchierate del momento. Ma procediamo con ordine.

Fiorello, l’indiscrezione su Benigni: ha già vinto

Fiorello apre commentando la prima serata tv: “Stasera c’è un evento speciale su Rai1, la storia di San Pietro raccontata da Benigni. Ha già fatto il 29,4%… forse anche più del 30%, più di Sandokan! Vuoi mettere San dokan e San Pietro?”. D’altro canto, lo showman vuole vincere facile. La formula presentata da Rai 1 è vincente: metti Benigni in prima serata con un programma inedito che parla di San Pietro e con tutta l’aspettativa creata, non può che vincere gli ascolti tv, facendo numeri incredibili.

Arriva poi la surreale telefonata dal Vaticano: è Papa Leone in persona, che parte dalla cronaca sportiva: “Il rigore dato al Liverpool contro l’Inter non c’era – dichiara il pontefice sempre in tono lento – . Per questo, arbitro finirà… Inferno. E stasera su Rai1 si parlerà di San Pietro: alla fine del racconto di Benigni, San Pietro muore. Scusate, ho spoilerato il finale”.

Fiorello, la cucina italiana immateriale che non fa ingrassare

Poi si torna sull’attualità: “Cucina italiana, è fatta: diventa Patrimonio immateriale dell’Unesco. Però attenzione: è l’idea della cucina italiana. Quindi se mangi una carbonara… non ingrassi perché immateriale! Un riconoscimento anche se siamo sempre… dopo la Corea”.

Spazio anche ai ricordi musicali: “Proprio oggi, nel 1993, usciva un mio grandissimo successo in tutte le radio: ‘Puoi’. A un certo punto canto ‘puoi liberarti’… e fu presa per la pubblicità di un lassativo.”

Fiorello, la rivelazione su Stefano De Martino

Negli ultimi cinque minuti di trasmissione Fiorello fa una rivelazione incredibile, raccontando a tutta l’Italia quello che doveva rimanere nascosto. Si tratta di un gossip che riguarda Stefano De Martino. Il presentatore è spesso citato ne La Pennicanza, anche perché si parla tutti i giorni di lui e del fatto che Affari Tuoi quest’anno è sempre battuto da La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti.

De Martino non se la passa bene e la Rai, si mormora, è già pronta a sostituirlo con Amadeus che dovrebbe ritornare la prossima stagione.

Ma se il lavoro non va bene, molto meglio gli vanno le cose sul fronte dell’amore. Fiorello recupera dal cellulare una notizia davvero eclatante: pare che De Martino e Rocio Munoz Morales, l’ex di Raoul Bova, si frequentino in gran segreto. “De Martino? Un caterpillar, è Attila… Apre pacchi che è un piacere”: scherza Fiorello. E Biggio replica: “Ma chi era il De Martino degli anni Novanta?” Fiorello risponde: “Raoul Bova e secondo Raz Degan”. Ma il pubblico non ci sta e grida a gran voce: “Fiore, Fiore…”.

Fiorello e Fabrizio Biggio tornano con La Pennicanza giovedì 11 dicembre alle 13.45 su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre.

