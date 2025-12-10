Nuove voci su Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales: tra copertine, indiscrezioni opposte e silenzi dei protagonisti, il gossip torna ad accendersi

C’è un momento, nel mondo della cronaca rosa, in cui le voci sembrano spegnersi, scivolare sullo sfondo, quasi dissolversi. E poi c’è il momento in cui tornano a esplodere, più forti, più rumorose, più affamate di dettagli. È quello che sta accadendo nelle ultime ore attorno a due volti molto noti del panorama italiano: Stefano De Martino, amatissimo conduttore di Affari Tuoi, e Rocio Munoz Morales, attrice ed ex compagna storica di Raoul Bova.

Perché tutti parlano di Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales

A riaccendere i riflettori su Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales è il settimanale Diva e Donna, che in copertina lancia un titolo che non passa di certo inosservato: “Clamoroso: De Martino e l’ex di Bova si sono innamorati. Stefano e Rocio si amano in segreto“.

Una dichiarazione forte, confezionata per catturare lo sguardo e generare discussione, ma che – come la stessa rivista lascia intendere – resta nel territorio delle indiscrezioni, perché da parte dei diretti interessati non c’è mai stata alcuna conferma, né un gesto che lasci intendere un legame sentimentale.

Anzi, da entrambi i fronti regna il silenzio più assoluto. Un silenzio che nel mondo dello spettacolo spesso dice più delle parole, ma che in questo caso mantiene tutto rigorosamente nell’ambito del “si dice”.

Eppure, la storia non nasce oggi. Già a marzo, nel pieno delle voci su una possibile crisi tra Rocio e Raoul Bova, che hanno poi annunciato la separazione durante l’estate, qualcuno sussurrò di un feeling speciale tra l’attrice e De Martino.

Ad unirli, secondo quelle ricostruzioni, sarebbe stato un cambio di agenzia: Morales avrebbe lasciato lo storico manager Cucchini per approdare tra gli assistiti di Beppe Caschetto. E tra questi, guarda caso, c’è proprio l’ex marito di Belen Rodriguez.

Senza dimenticare che durante una puntata di Stasera tutto è possibile, dove De Martino era conduttore e Rocio ospite, i due hanno dimostrato un’intesa particolarmente brillante.

Tra Stefano De Martino e Rocio un altro uomo

Ma l’indiscrezione di Diva e Donna su questa relazione stride con quanto riportato pochi giorni fa dal magazine Chi, secondo cui nella vita di Rocio Munoz Morales ci sarebbe un altro uomo.

Vittorio Chini, manager di un’azienda del settore sanitario con sede a Roma, con il quale l’attrice si starebbe frequentando “già da tempo”. Stefano De Martino, invece, è stato avvistato più volte nell’ultimo periodo con l’ex fiamma Gilda Ambrosio.

Insomma, un intreccio di teorie, nomi e ricostruzioni divergenti e il racconto si fa più interessante: non c’è una verità unica, non c’è un’indicazione chiara, c’è solo un flusso di voci che si inseguono e si sovrappongono.

Che cosa succederà adesso? Arriverà una smentita? Una conferma? O, più probabilmente, un elegante distacco da parte dei protagonisti, abituati a lasciare che la loro vita privata resti… privata?

Per ora, l’unica certezza è che la curiosità resta viva da parte del pubblico e dagli addetti ai lavori. E come sempre, nel grande teatro del gossip, il sipario non cala mai davvero.

