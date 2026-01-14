Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales, il retroscena sul loro primo incontro

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales sono senza dubbio la coppia più discussa del momento. Entrambi single da poco, sono stati paparazzati insieme in un noto hotel in Franciacorta dove sarebbero fuggiti per trascorrere del tempo insieme. Ma secondo quanto svelato da alcune fonti i due si sarebbero incontrati diverso tempo prima.

Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales, l’incontro a Madrid

Secondo quanto rivelato dal settimanale Chi, Rocio Munoz Morales si sarebbero incontrati qualche tempo prima. La scintilla fra i due sarebbe scoccata a Madrid, città d’origine dell’attrice, dove si trovava insieme alle figlie in occasione delle festività natalizie. Andrea Iannone e Rocio si sarebbero conosciuti durante una serata in un noto club della città spagnola, dandosi poi appuntamento in Franciacorta.

Iannone, come è noto, è reduce dall’addio a Elodie. Una rottura arrivata all’improvviso, quando si parlava già di nozze, con la cantante fuggita in Thailandia per una vacanza con Franceska, ballerina del suo tour con cui ha creato un legame speciale. Rocio Munoz Morales invece sta ricostruendo, un pezzo dopo l’altro, la sua vita privata dopo la fine del lunghissimo legame con Raoul Bova, ma soprattutto lo scandalo legato agli audio rubati e diffusi da Fabrizio Corona.

Andrea Iannone e Rocio nuova coppia?

Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales sono una nuova coppia? I due per ora non hanno smentito nè confermato la love story, ma secondo i ben informati si starebbero ancora conoscendo. Di certo la vita sentimentale di entrambi è stata spesso al centro del gossip.

Dal 2016 al 2018 Iannone è stato legato a Belen Rodriguez, una relazione importante, terminata con il ritorno di lei fra le braccia di Stefano De Martino. In seguito il pilota di MotoGp ha vissuto una love story con Giulia De Lellis, mentre nel 2022 a far perdere la testa allo sportivo è stata Elodie, conosciuta per caso durante una cena organizzata da Diletta Leotta, loro amica comune.

“È la storia più importante della mia vita, perché è nata in un modo completamente diverso da tutte le altre. Noi ci siamo visti, ci siamo appiccicati e basta. Sempre insieme”, aveva confidato lei qualche tempo fa, prima di una crisi profonda che l’avrebbe fatta avvicinare proprio a Franceska.

La crisi e un addio doloroso hanno caratterizzato anche la love story di Rocio Munoz Morales e Raoul Bova. I due si erano conosciuti sul set di Immaturi – Il viaggio nel 2012. innamorati all’istante. Una storia d’amore importante, arrivata per l’attore dopo il divorzio da Chiara Giordano, coronata dalla nascita di Luna il 2 dicembre 2015 e della secondogenita Alma il 1 novembre 2018. Anche per loro si era parlato spesso di un possibile matrimonio, sino ad arrivare alla crisi e alla scelta di vivere separati in casa. Dopo lo scandalo scatenato da Fabrizio Corona e dalla sua puntata di Falsissimo, Rocio si è riappacificata con Raoul Bova per amore delle figlie.

Oggi l’attore di Don Matteo è felice accanto all’attrice Beatrice Arnera con cui è uscito allo scoperto di recente, mentre la diva spagnola avrebbe ritrovato il sorriso grazie ad Andrea Iannone.