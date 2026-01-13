Elodie lontana da Andrea Iannone: su Instagram le foto in vacanza con Franceska

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Elodie

Elodie dimentica Andrea Iannone e si diverte in Thailandia con Franceska, la ballerina del suo tour con cui, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe nato un rapporto speciale.

Elodie in Thailandia con Franceska: le foto su Instagram

Negli ultimi giorni non si parla d’altro: Elodie e Andrea Iannone si sarebbero lasciati. Dopo una lunga storia d’amore che sembrava solida e indistruttibile, l’artista romana e il pilota di MotoGp si sarebbero detti addio. Non sono chiari i motivi della rottura, ma secondo molti sarebbe avvenuta già da tempo e di comune accordo.

Di certo entrambi sembrano aver già voltato pagina. Andrea Iannone è stato avvistato insieme a Rocio Munoz Morales, ex compagnia di Raoul Bova, che avrebbe conosciuto durante una vacanza a Madrid, città d’origine dell’attrice. Elodie invece è scappata in Thailandia insieme a Franceska.

Nelle foto pubblicate su Instagram, la cantante sorride insieme alla ballerina, fra abbracci e tramonti mozzafiato. Una vacanza che per molti avrebbe il sapore di un nuovo inizio. Non è la prima volta infatti che si parla di un possibile legame fra Franceska ed Elodie, anche se le dirette interessate non hanno mai commentato. Di sicuro, almeno a giudicare dagli scatti, il rapporto fra le due è più solido che mai.

Gli amori di Elodie, da Marracash ad Andrea Iannone

Passioni travolgenti, addii dolorosi e nuovi equilibri: la vita sentimentale di Elodie è stata intensa quanto la sua carriera. Dopo la relazione con Lele Esposito tra il 2016 e il 2018, nata sotto i riflettori di Amici, l’amore più discusso, quello con Marracash. L’incontro nel 2019, suggellato dal successo di Margarita, dà vita a una storia potente e tormentata, durata fino all’autunno 2021, che segna profondamente entrambi e lascia tracce evidenti nella loro musica.

Poi l’incontro con Iannone, nell’estate nel 2022, e un sentimento importante, segnato dalla convivenza. Sino a qualche tempo fa entrambi si dichiaravano innamoratissimi e la stessa Elodie era arrivata a parlare di nozze. “Non ho mai sognato l’abito bianco – aveva confessato -, nemmeno da ragazza, quando già mi disturbava l’idea che una donna andasse via di casa solo dopo essersi sposata. Poi, mi suona strano che due innamorati debbano firmare un contratto: dovrebbe essere sufficiente stare insieme per far valere i diritti di coppia”.

“Ci sto pensando – aveva poi aggiunto, parlando della possibilità di avere dei figli -. Ho anche preso in considerazione l’ipotesi di congelare gli ovuli”. Con la consueta sincerità Elodie aveva affermato cosa l’aveva frenata sino a quel momento dall’avere un figlio: “La paura di non essere una brava madre, di non riuscire a conciliare maternità e carriera, a cui non voglio rinunciare. Di subire la vita che viene stravolta – aveva confidato -. La vera verità è che ho 34 anni eppure me ne sento 16: è strano, sono donna quando realizzo progetti di lavoro importanti, per il resto sono una ragazzina che va in giro con la felpa con il cappuccio e crede di essere un po’ Gian Burrasca. Ma si può essere Gian Burrasca e insieme una mamma?”.

