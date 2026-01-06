Tra Elodie e Iannone è davvero finita? Capodanno separati e grande intimità tra Elodie e la ballerina Franceska Nuredini: ecco cosa sappiamo di lei

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Chi è Franceska Nuredini, ballerina di Elodie

Elodie e Andrea Iannone sono ancora una coppia? Il gossip suggerisce un addio tra i due, nonostante nel recente passato sembrassero intenzionati anche a sposarsi. La cantante è già al centro di un nuovo rumor, che la vorrebbe impegnata in una frequentazione con una delle ballerine del suo tour: Franceska Nuredini. Che sia vero o falso potranno dirlo soltanto le dirette interessate. Nel frattempo, però, scopriamo qualcosa in più su di lei.

Elodie e Franceska

È da Capodanno 2026 che si parla di Elodie e Franceska Nuredini con una certa insistenza. La cantante ha trascorso fine e inizio anno a Napoli, festeggiando in una discoteca del capoluogo campano, che ha definito la sua “seconda casa”.

Non c’era Andrea Iannone al suo fianco, bensì amici e collaboratori vari. Un chiaro segnale di una frattura tra i due, se non della definitiva rottura. Elodie ha poi pubblicato un carosello social, con la prima foto che la vede proprio al fianco della Nuredini. Quest’ultima non è però soltanto una ballerina del suo tour ma anche e soprattutto un’amica storica.

Un legame che ha radici profonde, che qualcuno ritiene sia sfociato in altro. Gli esperti di gossip parlano di un bacio scattato in discoteca a Capodanno, il che potrebbe anche evidenziare soltanto una certa complicità, così come una discreta dose di alcool consumato. Deianira Marzano su Instagram si è sbilanciata, spiegando come le due oggi vivano insieme.

Chi è Franceska Nuredini

Franceska Nuredini è una giovane ballerina professionista italo-albanese. Ha 23 anni e un percorso molto solido alle spalle nel mondo dello spettacolo. Da sette anni ormai è impegnata continuamente nella danza, dopo una formazione che ha avuto inizio al liceo. La sua passione è ora un impiego a tempo pieno, tra palchi importanti, collaborazioni televisive e musicali.

Ha preso parte al corpo di ballo di Costa Crociere e ha partecipato a produzioni come il Calzedonia Leg Show. In televisione, invece, la si ricorda nel cast de Il cantante mascherato su Rai1. Uno dei lavori che le ha donato maggior visibilità è stato però di certo il videoclip di Una voglia assurda di J-Ax. Questo passaggio le ha ampliato gli orizzonti e così è divenuta una presenza fissa del corpo di ballo di Elodie. Non una collaborazione esclusiva, sia chiaro, dal momento che l’abbiamo vista l’estate scorsa anche sul palco di Sfera Ebbasta.

E sul fronte personale? Nel 2023 Franceska ha reso pubblica la relazione con Ayoub tramite un post social. Lo ha descritto come un imprenditore e dirigente di un’acclamata accademia di danza, “premiata come miglior centro studi in Italia”. Legame professionale e sentimentale, dunque, che per alcuni sarebbe ormai concluso, lasciando le porte aperte del cuore a Elodie. Sarà tutto vero? Le due protagoniste non sembrano minimamente intenzionate a farsi trascinare nel gioco del gossip con dichiarazioni pubbliche.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!