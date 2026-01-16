Elodie e Franceska in Thailandia, il nuovo retroscena

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Franceska ed Elodie

Spuntano nuovi retroscena sulla vacanza di Elodie in Thailandia insieme ad alcune amiche, ma soprattutto a Franceska. La ballerina e la cantante nell’ultimo periodo si sono avvicinate molto, dando adito a gossip e indiscrezioni sul loro legame, in particolare dopo la rottura di Elodie con Andrea Iannone.

Elodie e Franceska in Thailandia, il retroscena

Come rivelato dalle foto postate su Instagram, Elodie è volata in Thailandia in compagnia di alcune amiche fra cui Franceska. Negli scatti pubblicati le due si divertono, fra passeggiate nel mercato locale, tramonti romantici e giornate al mare. Momenti di spensieratezza che rivelano un legame speciale fra Franceska ed Elodie.

Secondo quanto rivelato da Deianira Marzano, esperta di gossip che ha raccolto numerose segnalazioni, la vacanza sarebbe stata caratterizzata da due momenti ben precisi. Elodie infatti sarebbe partita con un gruppo di amiche che in seguito sarebbero tornate a casa, lasciandola sola con Franceska a proseguire il viaggio.

La ballerina e la cantante sarebbero state avvistate più volte, durante spettacoli ed eventi nel corso della vacanza, svelando una forte complicità. Come è noto Elodie ha interrotto da poco la sua relazione, che durava da tempo, con Andrea Iannone. Sia l’artista romana che il pilota di MotoGp non hanno smentito nè confermato l’addio, ma i fatti parlano chiaro con Elodie partita per la Thailandia e Iannone avvistato in compagnia di Rocio Munoz Morales.

Lo sportivo, dopo un incontro folgorante in un club di Madrid, avrebbe iniziato a frequentare l’ex compagnia di Raoul Bova, organizzando un romantico soggiorno in Franciacorta, dove sono stati paparazzati mentre uscivano insieme dallo stesso hotel.

Chi è Franceska Nuredini, ballerina e amica di Elodie

Nata e cresciuta a Genova all’inizio degli anni 2000, Franceska Nuredini ha scelto fin da giovane di dedicarsi alla danza, frequentando con determinazione il liceo coreutico Piero Gobetti e poi accademie di danza in Italia e all’estero per affinare una formazione tecnica ampia e moderna, spaziando dall’hip hop al jazz funk, dal contemporaneo alla video dance. Già da adolescente ha iniziato a lavorare professionalmente, entrando in compagnie come l’Experience Company e partecipando a spettacoli televisivi, produzioni di moda e tour musicali.

Nel corso della sua carriera ha ballato in grandi eventi come il Calzedonia Leg Show, ha fatto parte del corpo di ballo delle produzioni Costa Crociere e ha lavorato nei talent show televisivi come X Factor, Amici e Il cantante mascherato. Ha inoltre partecipato a videoclip musicali tra cui quello di Una voglia assurda di J‑Ax e si è esibita nei tour di artisti come Sfera Ebbasta. In seguito è entrata stabilmente nel cast del tour di Elodie.

La collaborazione con Elodie si è rivelata per Franceska un punto di svolta. Oltre a coreografie forti e visivamente impattanti sul palco, il legame tra le due ha attirato l’attenzione sia dei fan sia del gossip. Favorita anche da immagini e avvistamenti insieme al di fuori del palco, come la notte di Capodanno passata fianco a fianco a Napoli e, ovviamente, la vacanza in Thailandia.