Elodie e Franceska Nuredini felici su Instagram dopo il video del bacio

Elodie e Franceska Nuredini sorridono su Instagram: la cantante e la ballerina sono sempre più unite.

Elodie e Franceska Nuredini volano alto, lontano dai gossip e non commentano il clamore nato intorno al bacio ripreso di nascosto in una discoteca. Il video in cui la cantante romana e la ballerina si scambiavano un tenero bacio è diventato virale, ma nessuna delle due sembra disposta a parlarne.

Elodie e Franceska felici insieme dopo il video del bacio

Da tempo si parlava di una love story fra Elodie e Franceska Nuredini e il video del bacio sembra proprio confermare l’esistenza di una relazione. Prima l’incontro sul palco del tour della cantante, poi la vacanza in Thailandia, infine le voci di una convivenza: il legame procede a gonfie vele.

Elodie non si nasconde, ma non commenta e su Instagram si mostra sorridente insieme a Franceska. Sia l’artista romana che la ballerina hanno pubblicato nelle Stories alcuni scatti che le ritraggono a cena, felici insieme ad altri amici. Scatti che raccontano la loro quotidianità, ma soprattutto una grande serenità.

Sono lontani i giorni in cui Elodie affermava di amare Andrea Iannone, oggi nella sua vita c’è spazio solo per Franceska. Sarebbe stato proprio il loro legame, secondo alcune indiscrezioni, a portare alla fine della relazione con il pilota di MotoGp. Alla fine del 2025 infatti le strade di Iannone e di Elodie si erano divise improvvisamente. Una rottura mai raccontata o commentata, arrivata in modo inaspettato.

La nuova vita di Elodie e Franceska a Milano

23 anni e un futuro luminoso nel mondo della danza, Franceska avrebbe conosciuto Elodie proprio durante il suo straordinario tour, lo stesso che l’aveva consacrata come vera popstar. Nonostante la giovane età la ballerina ha alle spalle un curriculum piuttosto fitto. Ha iniziato a studiare danza quando aveva 7 anni e ha lavorato sia nel mondo della moda che della televisione.

Ha infatti preso parte in passato al corpo di ballo del programma Il cantante mascherato su Rai 1 ed è apparsa nei videoclip di artisti come J-Ax e Sfera Ebbasta. Schiva e riservata, è entrata in punta di piedi nella vita di Elodie. Dopo il viaggio in Thailandia e l’addio a Iannone (oggi legato a Rocio Munoz Morales, attrice spagnola ed ex compagna di Raoul Bova), secondo alcune indiscrezioni, le due avrebbero iniziato a convivere a Milano.

Un punto fermo in questo periodo in cui Elodie ha scelto di allontanarsi dalle scene. Ad annunciarlo, alla fine del tour, era stata la stessa cantante che, in lacrime, aveva svelato la volontà di fermarsi per un po’. Niente paura però, la rivedremo sul palco nel 2027.

“Grazie veramente di cuore – aveva detto al pubblico, emozionandosi -. È stato un tour bellissimo. Mi avete dato tanto amore. Vi ringrazio, spero che ci siete divertiti. Io ce la metto sempre tutta, con qualche errorino, ma siamo arrivati alla fine”. Poi aveva aggiunto: “Per me è stato veramente tutto straordinario. Adesso mi fermo per un po’, ma ho già tutto in testa perché mi fate venire voglia di lavorare, e tanto. Non vedo l’ora di tornare da voi. Ci vedremo nel 2027”.