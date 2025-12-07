Elodie in lacrime annuncia: “Mi fermo. Ce l’ho messa tutta”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Elodie ieri e oggi, come è cambiata nel tempo

Elodie annuncia lo stop dei concerti in lacrime, commuovendosi di fronte al suo pubblico, ancora una volta fragile eppure fortissima, capace di un’autenticità che pochi artisti hanno.

Elodie annuncia lo stop ai concerti

La cantante ha concluso il suo tour Elodie Show 2025 a Roma dopo aver completato un’agenda fitta di appuntamenti. Un periodo ricco di impegni con performance live – fra coreografie e balli – che l’hanno consacrata come nuova popstar italiana. Elodie non si è mai risparmiata in questi mesi, regalando esibizioni favolose ai suoi fan, forse proprio per questo la scelta di fermarsi è stata ancora più dolorosa.

Alla fine del concerto di Roma, Elodie ha annunciato al pubblico che nel 2026 non sarà sul palco, ma tornerà con un nuovo tour solamente nel 2027, prendendosi di fatto una pausa di un anno. “Grazie veramente di cuore, è stato un tour bellissimo, mi avete dato tanto amore, spero vi siate divertiti – ha detto l’artista, senza riuscire a trattenere le lacrime -, io mi sono impegnata e ce l’ho messa sempre tutta, con qualche errorino, ma ci sta”.

“Siamo arrivati alla fine, manca un ultimo pezzo – ha aggiunto la cantante -. È stato tutto straordinario, adesso mi fermo per un po’ ma ho già tutto in testa, perché mi fate venire voglia di lavorare. Ho già in mente tutto lo show e non vedo l’ora di tornare da voi. Posso già dirvi che il prossimo tour ci sarà nel 2027”.

Elodie non ha svelato niente di più riguardo i motivi della sua scelta. Con molta probabilità si tratta di uno stop che non è legato a problemi, ma semplicemente alla stanchezza accumulata, dopo un periodo particolarmente impegnativo per la cantante.

Elodie e la polemica del cellulare

Qualche giorno fa l’artista era finita al centro delle polemiche dopo un episodio accaduto durante il concerto di Messina. Elodie infatti si era scontrata con un fotografo che la stava riprendendo un po’ troppo da vicino mentre scalciava nell’acqua, durante l’esibizione.

Il video in cui l’artista si infuriava era diventato virale, tanto che poco dopo Elodie aveva scritto su Instagram: “Puntare il telefono in faccia senza neanche salutare è una roba orrenda. Torniamo agli abbracci e mettiamoci sto telefono nel c**o”.

Ospite di Diego Bianchi, la cantante aveva infine spiegato di essersi infastidita a causa dell’atteggiamento di chi la riprendeva troppo da vicino, senza lasciarle spazio e distraendola mentre si esibiva. “Davanti c’è un’area riservata ai fotografi – aveva detto – quindi con dei macchinari da professionista, quindi con la macchina fotografica, dietro le transenne c’è chi viene a guardare lo show, quindi col telefono in mano, che ci sta. Ma se tu vieni davanti a me, ad un centimetro di distanza, col telefono e col flash, io comunque sto lavorando, intanto mi togli la concentrazione, secondo la distanza, un minimo, comunque anche io sono fatta di carne, ti prendi la macchinetta fotografica, non è che ti metti a fare le riprese con il telefonino e quindi mi sono innervosita e gliel’ho buttato per terra, con molta sincerità”.

