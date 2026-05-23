Marracash, nel nuovo docu-film le confessioni su Elodie

Marracash si confessa nel nuovo docu-film e parla dell'addio a Elodie, avvenuto mentre stava registrando il suo disco.

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IPA Elodie

La storia fra Marracash ed Elodie ha riempito le prime pagine dei giornali e fatto sognare i fan. Così tanto che ancora oggi, a distanza di tempo, si parla di quel legame. Una relazione importante per entrambi che sembrava destinata a portarli lontano, terminata bruscamente nel 2021.

La verità di Marracash su Elodie: il primo incontro e l’addio

Proprio per questo nel suo nuovo docu-film, intitolato King Marracash, il rapper ha scelto di parlare con grande sincerità della storia d’amore con Elodie, partendo dal primo incontro, avvenuto durante le registrazioni del videoclip di Margarita, sino all’addio.

Nel docu-film, Marracash ha deciso di raccontarsi senza filtri, svelando l’inizio e la fine del rapporto con Elodie. Era il 2019 quando i due artisti si incontrarono per registrare Margarita, la canzone che sarebbe diventata una hit estiva. Nel corso delle riprese del videoclip fra i due scattò la scintilla.

“La storia con Elodie è nata sul set di Margarita – ha raccontato -. Io ho cominciato a provarci sul set del video, facevo l’idiota”. Da quel momento sarebbe iniziata una storia d’amore intensa e passionale, capace di intrecciare vita privata e lavoro. Come raccontato da Marracash che scelse proprio di coinvolgere Elodie nella realizzazione del suo album Noi, Loro, Gli Altri, considerato il suo lavoro più personale e intimo.

Proprio durante la realizzazione dell’album sarebbero nati i primi dubbi riguardo la storia d’amore. Marracash sarebbe entrato in crisi, raccontando i suoi pensieri a Elodie che, come svelato nel docu-film, avrebbe tentato con lui di salvare il rapporto.

“Ho iniziato a mettere in dubbio tutto durante Noi, Loro, Gli Altri”, ha spiegato l’artista. Marracash ha poi svelato di aver cambiato il finale di Crazy Love, proprio per raccontare l’addio a Elodie, doloroso, ma necessario.

“Dopo che ci siamo lasciati ho cambiato lo script del video – ha detto -. Nel finale ci uccidiamo a vicenda, metafora della fine della relazione. La nostra storia è nata e finita sul set di un videoclip”.

Il legame di Elodie e Marracash

Oggi Elodie e Marracash hanno un ottimo rapporto. Dopo essersi lasciati i vecchi rancori alle spalle hanno costruito un legame fatto di rispetto e affetto reciproco. Un legame che entrambi hanno raccontato più volte. Non a caso Marracash è stato fra i primi a sostenere la cantante durante le prime settimane della sua storia d’amore con Franceska. La cantante ed ex star di Amici avrebbe presentato la ballerina al suo ex e lui sarebbe stato entusiasta.

La relazione con la ballerina, dopo l’addio ad Andrea Iannone, procede a gonfie vele ed Elodie non potrebbe essere più felice. Dopo il tour e la vacanza in Thailandia, le due avevano scelto di convivere insieme a Milano. Da qualche giorno la svolta, con alcune foto pubblicate su Instagram, che raccontano il viaggio della coppia in Giappone e immortalano un romanticissimo bacio.