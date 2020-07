Chi è Maria Scicolone, la sorella di Sophia Loren

editato in: da

Maria Scicolone, Anna Maria Villani Scicolone all’anagrafe, è la sorella minore della grande Sophia Loren. Nata a Pozzuoli, provincia di Napoli, l’11 maggio 1938, ha frequentato le scuole elementari nella sua città e, giovanissima, si è trasferita a Roma con la madre e la celebre sorella, ai tempi agli inizi della carriera e pronta a iniziare la sua scalata al successo dopo un provino andato a buon fine a Cinecittà.

Grande amante della musica, Maria Scicolone, come da lei stessa ricordato in occasione di un evento nel 2000, ha duettato con Frank Sinatra e Laureen Bacall durante una serata a casa dell’indimenticabile John Wayne, attore simbolo di tantissimi film western.

Maria Scicolone si è sempre descritta come diversa dalla sorella, specificando come, quando erano piccole, Sophia fosse più timida, mentre lei decisamente esuberante. A tal proposito, diversi anni fa ha raccontato un aneddoto interessante risalente a quando aveva 5 anni e, pur non sapendo l’inglese, riusciva a seguire cantando gli alleati americani in quel periodo presenti a Napoli.

La sorella minore di Sophia Loren, che afferma di non aver rimpianti per quella che molti considerano una carriera artistica mancata, nel 1962 è convolata a nozze con il pianista jazz Romano Mussolini, figlio del Duce e della moglie Rachele Guidi.

Il primo incontro tra Maria e Romano avvenne a Roma: dopo il fidanzamento, la coppia ha fatto il grande passo, con un matrimonio che, ai tempi, attirò tantissimo l’attenzione della stampa.

Dalla relazione tra Maria Scicolone e Romano Mussolini, finita nel 1976 con l’ufficializzazione del divorzio, sono nate due figlie: Alessandra, ex europarlamentare, ed Elisabetta, titolare di uno studio notarile nella capitale.

Dopo la fine del suo matrimonio con Romano Mussolini, Maria Scicolone ha vissuto un periodo non facile dal punto di vista emotivo. A cambiarle la vita è arrivato il cardiologo iraniano Abdoul Majid Tamiz, conosciuto in una clinica e divenuto il suo secondo marito.

Come poco fa accennato, la Scicolone in gioventù ha provato la strada della musica, pubblicando due 45 giri nei primi anni ’70. La sorella minore di Sophia Loren si è cimentata anche come scrittrice, pubblicando due libri di cucina e una biografia della madre Romilda e della sorella Sophia. Dal libro, intitolato La Mia Casa è Piena di Specchi, è stata tratta una serie tv in cui Sophia Loren ha vestito i panni di sua madre.