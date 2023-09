Sophia Loren sta meglio: dopo la brutta caduta di qualche giorno fa, che le ha comportato una serie di fratture all’anca e una conseguente operazione, l’attrice ha voluto rassicurare tutti i suoi fan, affidando alle agenzie di stampa un messaggio sulle sue condizioni di salute.

Sophia Loren, il messaggio per i fan dopo l’operazione

“Ringrazio tutti per la vicinanza e l’affetto che mi stanno dimostrando. Sto meglio, devo solo fare riabilitazione e prendermi un periodo di riposo”. Sono queste le parole che Sophia Loren ha affidato all’all’Adnkronos per ringraziare le tantissime persone che in tutto il mondo hanno seguito con apprensione le notizie sulla sua salute, dopo la caduta nella casa di Ginevra che le ha causato diverse fratture a livello dell’anca costringendo l’attrice a sottoporsi a un intervento chirurgico.

“L’operazione è andata benissimo – ha spiegato il manager della star Carlo Giusti – l’intervento è stato perfetto. Adesso Sophia ha già iniziato a fare la riabilitazione, ci vorrà un po’ di riposo ma per fortuna sta andando tutto bene”.

Qualche giorno fa anche la nipote Alessandra Mussolini aveva rassicurato tutti sulla forza fisica e d’animo della zia, in collegamento con La Vita in Diretta di Alberto Matano:”La giornata di ieri è iniziata con uno spavento incredibile. Ho chiamato a casa e mi ha risposto Ninni, la persona che sta con lei da tantissimi anni e ormai è di famiglia, che mi ha detto che mia zia era in ospedale. È scivolata sul pavimento bagnato e liscio e si è fratturata l’anca“, aveva raccontato.

“È stata subito portata in clinica dove è stata operata. Due ore dopo la caduta era già in sala operatoria e fortunatamente le hanno fatto l’epidurale. Le hanno messo una protesi, sta sotto antidolorifici e deve stare tranquilla e a riposo, poi inizierà la fisioterapia”, ha aggiunto la nipote dell’attrice.

“Per fortuna è andato tutto bene. Mia zia sta bene, è una roccia, l’ho sentita e ci siamo fatte una risata, perché le ho raccontato la mia reazione una volta scoperto dell’incidente domestico. L’umore è ottimo e saluta tutti perché ho ricevuto tanto affetto dalle persone che amano mia zia”.

L’incidente di Sophia Loren: gli impegni annullati

Era tutto pronto per la grande festa che Bari aveva in programma per Sophia Loren: l’attrice era attesa in città per il 26 settembre, dove avrebbe ricevuto la cittadinanza onoraria, trovando anche il tempo per inaugurare in città il quarto ristorante in Italia che porta il suo nome.

Purtroppo però le celebrazioni in suo onore sono state annullate: la diva, che ha compiuto 89 anni lo scorso 20 settembre, è caduta nella sua casa di Ginevra, mentre si trovava in bagno. Un grande spavento per l’attrice, che ha riportato diverse fratture al femore.

A causa dell’infortunio – che per fortuna si è risolto per il meglio – ha dovuto annullare i suoi impegni in Italia. Solo qualche mese fa l’icona del cinema aveva partecipato al centesimo anniversario dell’Arena di Verona, quando ha ricevuto un’emozionante standing ovation, e aveva presenziato come ospite d’onore alla sfilata One Night Only di Giorgio Armani a Venezia.