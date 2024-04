Fonte: IPA Ilary Blasi

Non ci sarebbe stato bisogno di specificarlo, ma le continue voci sul presunto coinvolgimento di Ilary Blasi nell’aggressione di Cristiano Iovino a Milano esigono un chiarimento. A mettere un punto sulle indiscrezioni che si sono rincorse nelle ore più recenti ci ha pensato Gabriele Parpiglia a RTL 102.5, facendo finalmente luce su quello che potrebbe essere accaduto al personal trainer anche conosciuto come “l’uomo del caffè” della nota conduttrice romana.

Perché Ilary Blasi non c’entra con l’aggressione di Cristiano Iovino

Stando a quanto dichiarato in radio, pare che Cristiano Iovino sia stato raggiunto e aggredito fisicamente da un gruppo di sconosciuti per un episodio che non ha davvero niente a che fare con Francesco Totti e Ilary Blasi. Lui ha deciso di non denunciare ma gli ex coniugi romani non hanno niente a che vedere con l’accaduto e né tantomeno si tratta di una vendetta per aver insinuato che con la conduttrice romana ci sarebbe stato molto di più di un innocente incontro per un caffè.

“C’era timore da entrambe le parti. Neanche io volevo finire al centro di un caso mediatico ma a quanto pare qualcosa è andato storto”, aveva dichiarato a qualche settimana dall’uscita di Unica su Netflix, in cui invece si ribadiva la totale innocenza del loro rapporto che non sarebbe andato oltre dei semplici incontri tra amici. “Io e Ilary Blasi abbiamo avuto una frequentazione intima”, aveva anche detto, ma l’ex Signora Totti ha continuato a tenere ferma la sua posizione.

Il ruolo di Cristiano Iovino nella separazione Totti-Blasi

Il personal trainer dovrebbe essere uno dei testimoni chiave della causa di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, dimostrando la presunta infedeltà della conduttrice romana che lei ha respinto fin dal principio. Da qui il sospetto di un presunto e assurdo coinvolgimento dell’aggressione in zona Portello che ha suscitato l’ira di Parpiglia, intervenuto a gamba tesa per mettere in chiaro quanto era stato messo in dubbio.

Dei presunti tradimenti della conduttrice si è parlato fin dal principio, quasi a voler giustificare la relazione ormai stabile dell’ex Capitano della Roma che frequentava Noemi Bocchi ormai da mesi. L’ex volto dell’Isola dei Famosi si è opposta con forza a ogni tipo di illazione, specificando inoltre di non aver mai conosciuto alcuni dei tanti uomini citati come suoi possibili amanti. Alessio La Padula, in particolare, non avrebbe mai avuto a che fare con lei se non per esigenze lavorative.

Intanto che la separazione attende di essere definita, insieme al destino dei preziosi Rolex che sarebbero stati sottratti al momento della divisione della coppia, Ilary Blasi si gode la famiglia e l’amore per Bastian Müller che è solito portarla in giro per il mondo. Di lavoro, per il momento, non se ne parla ancora. Queste erano le settimane che tradizionalmente dedicava alla conduzione dell’Isola dei Famosi, quest’anno affidata a Vladimir Luxuria, quindi per lei si è aperto un lungo periodo di riposo che la vede al fianco dei figli con una certa frequenza. I progetti non mancano e, dopo il successo del suo documentario, potrebbe presto tornare con qualcosa di inedito.