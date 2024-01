Fonte: Ufficio Stampa Striscia la Notizia Tapiro d'Oro a Ilary Blasi

Da Striscia la Notizia Ilary Blasi riceve l’ennesimo Tapiro d’Oro nella puntata odierna del 31 gennaio 2024. È Valerio Staffelli a consegnare il Tapiro nelle mani della ormai ex conduttrice dell’Isola dei Famosi – ritroveremo Vladimir Luxuria al suo posto – per la questione legata a Cristiano Iovino. Il personal trainer ha smentito di essere solamente “l’uomo del caffè” e ha ammesso di avere avuto una frequentazione intima con la Blasi. “Non fu solo un caffè”.

Striscia la Notizia, Tapiro d’Oro a Ilary Blasi per la smentita di Cristiano Iovino

“Non posso dire nulla, ci sono una causa e un processo in corso”, queste sono le parole di Ilary Blasi a Valerio Staffelli, proferite durante la consegna del Tapiro d’Oro a Striscia la Notizia. Un commento secco, che effettivamente non smentisce né conferma quanto detto dal personal trainer, Cristiano Iovino, in occasione dell’intervista concessa al Messaggero. La Blasi, del resto, ha già sostenuto ampiamente che la sua versione è e rimane quella mostrata in Unica, ovvero: non ci sarebbe stato nulla con Iovino. Ma lui non è concorde con quanto raccontato dalla conduttrice.

Arrivata a quota dieci Tapiri, il servizio in onda a Striscia la Notizia nella puntata del 31 gennaio 2024 è indubbiamente l’ennesimo sulla notizia che ha tenuto banco nell’ultimo anno: la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. In effetti, quanto rivelato da Iovino è stato inteso come un vero e proprio colpo di scena. “Io e Ilary Blasi abbiamo avuto una frequentazione intima. (…) anche dietro consiglio dei miei legali, ho deciso, per una volta, di parlare io. Anche per evitare ulteriori strumentalizzazioni e chiudere la questione”.

Le rivelazioni di Cristiano Iovino su Ilary Blasi

Cristiano Iovino ha chiarito la natura dei rapporti con Ilary Blasi: “Ci vedevamo principalmente a casa mia. Ed è capitato qualche volta di vederci in negozio da Alessia”. Sugli incontri a Milano, tuttavia, Iovino è stato molto più vago, anche perché, secondo Chi, sarà chiamato a testimoniare. “A questa domanda preferisco non rispondere. Se poi verrò chiamato in Tribunale, come dicono sulla stampa, riferirò in quella sede”. In ogni caso, ha ammesso che non si può parlare di una “storia”, quanto più di una “frequentazione intima”.

E ha aggiunto: “Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Potevano passare anche mesi senza vedersi, dal momento che anche io ero spesso fuori. Nei nostri incontri non si parlava molto della sua situazione in casa, ma mi aveva fatto intendere che il suo matrimonio fosse ai titoli di coda e che vivessero praticamente da separati in casa. Altrimenti avrei sicuramente evitato una situazione del genere”.

A riportare la notizia è stato il settimanale Chi, Francesco Totti ha chiamato proprio Cristiano Iovino a testimoniare nel processo per il divorzio dalla Blasi. A Striscia, la Blasi ha affidato un commento laconico: dopo un periodo in cui si è chiusa nel silenzio, ha replicato con un’intervista concessa a Sette, il settimanale del Corriere della Sera, pubblicato il libro Che Stupida e realizzato la docuserie Unica con Netflix. Per ulteriori verità, dovremo attendere.