Totti e Ilary, ora parla Cristiano Iovino: “Con lei più di un caffè”

Fonte: IPA Ilary Blasi e Francesco Totti

Ancora un colpo di scena nella separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Ora parla Cristiano Iovino, il modello e personal trainer che mesi fa è stato additato come il presunto amante della conduttrice. Dopo mesi di silenzio il ragazzo, che in passato è stato legato a Sabrina Ghio e Giulia De Lellis, ha deciso di dare la sua versione dei fatti, che è decisamente diversa da quella della bionda presentatrice. A quanto pare c’è stato molto di più di un semplice caffè tra Ilary e Cristiano: il racconto di Iovino è molto simile a quello di Totti, che ha accusato l’ex moglie di essere stata la prima a tradire.

Ilary Blasi e Cristiano Iovino insieme: la confessione

“Io e Ilary Blasi abbiamo avuto una frequentazione intima“, ha assicurato Cristiano Iovino in un’intervista rilasciata a Il Messaggero. Il 38enne ha ammesso che avrebbe voluto restare in silenzio ma dopo il documentario Unica e l’imminente uscita del libro Che stupida “anche dietro consiglio dei miei legali, ho deciso, per una volta, di parlare io. Anche per evitare ulteriori strumentalizzazioni e chiudere la questione”. Stando a quanto sostiene Iovino, il primo incontro con Ilary risalirebbe alla fine del 2020: i primi contatti sarebbero avvenuti sui social network.

A iniziare a scrivere sarebbe stato proprio Cristiano, “commentando scherzosamente un suo selfie in ascensore”. Poi la rivelazione bomba: “Ci vedevamo principalmente a casa mia. Ed è capitato qualche volta di vederci in negozio da Alessia (Solidani, ndr), ai Parioli”. In merito a presunti incontri in un hotel di Milano, Iovino ha precisato: “A questa domanda preferisco non rispondere. Se poi verrò chiamato in Tribunale, come dicono sulla stampa, riferirò in quella sede”. Il personal trainer, così come Noemi Bocchi, potrebbe essere chiamato a testimoniare in merito alla causa di separazione tra Totti e Ilary.

I due ex coniugi hanno infatti deciso di darsi battaglia con reciproca richiesta di addebito di colpa: Ilary dice che il matrimonio con Totti è finito perché lui la tradiva con Noemi mentre Francesco sostiene che la prima a tradire sia stata la Blasi. Cristiano Iovino ha inoltre svelato di non aver mai partecipato con Ilary ad eventi in cui erano presenti altre persone: “Nessun evento insieme. Passai solo a salutarla, ad aprile scorso, al suo compleanno al Ronin di Milano. Fu l’unica serata che trascorremmo in mezzo ad altre persone, ma in quel momento non ci sentivamo più così frequentemente”.

E poi ancora: “Sì, era sposata ma non si può parlare di storia. Direi piuttosto di una frequentazione intima. Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Potevano passare anche mesi senza vedersi, dal momento che anche io ero spesso fuori. Nei nostri incontri non si parlava molto della sua situazione in casa, ma mi aveva fatto intendere che il suo matrimonio fosse ai titoli di coda e che vivessero praticamente da separati in casa. Altrimenti avrei sicuramente evitato una situazione del genere”.

Cristiano Iovino ha puntualizzato che “tutto ciò che ho detto è riscontrabile” e di aver visto la conduttrice fino alla fine del 2021, circa sei mesi prima dell’annuncio della rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti. E dunque diverso tempo prima che uscissero sui giornali le foto allo stadio Olimpico dell’ex calciatore della Roma insieme alla nuova compagna.

“La parola relazione ingigantisce quello che realmente c’è stato tra di noi. Diciamo che non ci siamo più visti come prima dopo il weekend sfumato a New York. Siamo rimasti sempre in buoni rapporti, almeno fino all’uscita del suo documentario. Mi aspettavo che mi avvisasse, visto che ha parlato di me, anche se indirettamente. Tutti però hanno capito il riferimento a me e hanno cominciato a contattarmi tanti giornalisti, alcuni sono venuti sotto casa. La mia quotidianità e serenità è stata destabilizzata per diverse settimane”.