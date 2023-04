Divorzio Ilary Blasi e Totti: la villa all’Eur, i soldi, i figli. Parla l’avvocato: “Durerà anni”

Fonte: IPA Francesco Totti e Ilary Blasi prima della separazione

Dall’annuncio di luglio 2022, sono passati dei mesi. Eppure, il divorzio tra Ilary Blasi e Totti sembra ben lontano dall’essere portato a giusto compimento. La prima decisione del Tribunale, resa nota nel tardo pomeriggio del 18 aprile, non è che il primo passo verso un accordo che potrebbe tardare ad arrivare. Intanto, la conduttrice ha ottenuto la grande villa all’Eur che avevano destinato alla famiglia, oltre al mantenimento per i figli che sarebbe stato stabilito nella cifra di 12500 euro al mese. I soldi sono comunque solo per i ragazzi, dal momento che lei non solo non avrebbe richiesto un centesimo ma nemmeno le spetterebbe un assegno, visti gli introiti diretti addirittura superiori a quelli del marito.

Separazione Totti-Blasi, parla l’avvocato Gian Ettore Gassani

Si tratta di un primo passo verso un accordo finale che potrebbe arrivare tra molto tempo, o subito, ma dipende tutto dalla volontà delle parti. Ne è sicuro l’avvocato Gian Ettore Gassani, presidente dell’associazione matrimonialisti italiani, che sulle colonne di Repubblica ha voluto commentare questa primo provvedimento del Tribunale: “Quello assunto ieri dal giudice è un provvedimento provvisorio modificabile in qualsiasi momento della causa – ha spiegato – Totti potrebbe reclamare in Corte d’appello e la stessa cosa potrebbe fare Blasi, qualora non si ritengano soddisfatti da questa prima decisione presa dal magistrato”.

L’avvocato però ha anche specificato che “il provvedimento provvisorio diventa una base per un accordo tra le parti in modo da uscire dal processo e concludere una volta per tutte la separazione”. E sulla villa all’Eur: “La casa coniugale viene assegnata in godimento, non viene quindi trasferita la proprietà, al genitore presso cui i figli sono collocati stabilmente”.

Sulle prime, l’ormai ex coppia aveva deciso di dividere gli spazi della grande casa di famiglia, viste le dimensioni mastodontiche, ma – come sappiamo – le cose sono andate diversamente. L’affidamento dei tre figli Christian, Chanel e Isabel è congiunto, quindi Ilary Blasi e Francesco Totti continueranno a crescerli insieme e a prendere in due tutte le decisioni più importanti che riguardano la loro vita. L’avvocato Gassani conclude: “Questa è una causa che potenzialmente potrebbe concludersi domani con un accordo tra i due, ma allo stesso tempo potrebbe trascinarsi a lungo e arrivare in Cassazione”.

Ilary Blasi festeggia su Instagram e zittisce tutti

È tornata all’Isola dei Famosi con un taglio di capelli nuovissimo e una frangia che non è piaciuta proprio a tutti. Eppure Ilary Blasi ha tutta la voglia di rimettersi in gioco, lasciandosi alle spalle una vita che ormai fa parte del passato. La conduttrice romana non ha infatti rilasciato dichiarazioni né a mezzo stampa né durante l’intervista a Verissimo da Silvia Toffanin, che ha ringraziato per aver rispettato i suoi tempi.

Impossibile, però, non notare il suo intervento su Instagram a poche ore dal primo provvedimento del Tribunale e con un gesto al quale ci ha abituati da sempre. Ilary Blasi infatti ha chiesto ancora silenzio, intimando un eloquente “tutti zitti” con il dito indice posato sul naso. Una prima vittoria, per lei, che ha ottenuto la grande residenza all’Eur dalla quale ha letteralmente estromesso Francesco Totti cambiando la serratura. Sembra però che Bastian Müller, il suo nuovo fidanzato già presentato in famiglia, sia solito frequentare l’abitazione. Sulla separazione del decennio, però, è ancora tutto da decidere.