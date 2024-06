“Ilary Blasi gira Unica 2 a Ponza”: la storia del divorzio da Totti continua

Fonte: IPA Ilary Blasi

Ilary Blasi non smette di stupire. La conduttrice starebbe girando la seconda parte di Unica, il documentario Netflix in cui ha snocciolato dettagli e retroscena della fine del suo matrimonio con Francesco Totti. La 42enne avrebbe iniziato le riprese in questi giorni: alcune scene sarebbe state girate a Ponza, dove si è recata con la sorella minore Melory e alcune amiche (e dove in passato ha vissuto momenti romantici e indimenticabili con l’ex marito). Al centro, a quanto pare, nuove rivelazioni sulla rottura dall’ex capitano della Roma, arrivata dopo quasi venti anni insieme e tre figli.

Ilary Blasi a Ponza per girare Unica 2 su Francesco Totti

Stando a quanto riporta Today, il recente weekend di Ilary Blasi a Ponza – documentato sui social network dove ha mostrato il suo sensuale bikini – non sarebbe stato un semplice fine settimana di relax per la presentatrice romana. “Fonti presenti sull’isola hanno riferito che insieme a Ilary non c’erano solo sua sorella Melory, l’amica Giorgia Lillo Lori – moglie di Angelo Marrozzini, cugino di Francesco Totti, rimasta molto vicino all’ex moglie del Pupone nonostante il legame di famiglia – e altre due care amiche, ma anche un’intera troupe, macchine da presa e mezzi cinematografici”, si legge sul portale.

“Lavoro “top secret” si è vociferato per tutto il weekend tra i vicoli e le insenature di Ponza, ma qualcuno della crew ha lasciato intendere che erano lì per le riprese di Unica 2, finora ancora mai annunciato. Ilary Blasi, dunque, starebbe girando il secondo capitolo del docufilm Netflix in cui racconta la sua versione sulla fine del matrimonio con Francesco Totti“. A sette mesi dall’uscita di Unica e a cinque dal libro – Che stupida – Ilary Blasi avrebbe quindi altre cose da svelare sulla sua vita privata.

Venerdì sera hanno girato a Cala Feola: la troupe ha ripreso Ilary Blasi e il suo gruppetto mentre arrivava con un barchino nella piccola spiaggia incastonata in una natura selvaggia, dove si trova uno dei ristoranti più conosciuti dell’isola, e poi ancora mentre chiacchieravano a tavola.

Poco prima di mezzanotte sono andate via, sempre via mare. Mentre il giorno dopo, sabato, le riprese si sono spostate a Palmarola, davanti alla villa di Alda Fendi. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli a riguardo. Nessun commento da parte di Ilary, che in Unica 2 potrebbe parlare anche del nuovo compagno, Bastian Muller, conosciuto dopo l’addio a Francesco Totti.

Piccola curiosità: mentre Ilary era a Ponza, Totti non era molto lontano da lei; l’ex attaccante ha infatti trascorso il weekend a Terracina, dove è stato avvistato in uno dei suoi locali preferiti mentre gustava piatti prelibati di pesce fresco con la sua compagna Noemi Bocchi, con la quale la relazione procede a gonfie vele (tanto che la coppia starebbe pensando ad allargare la famiglia).

Il successo di Ilary Blasi con Unica su Netflix

Unica di Ilary Blasi è stato un grande successo su Netflix. A farlo sapere la stessa piattaforma streaming, che ha diffuso un report con le visualizzazioni dei suoi prodotti tra luglio e dicembre 2023. La storia della Blasi ha ottenuto 8 milioni di ore viste e 5,9 milioni di visualizzazioni.

Unica è riuscito così a battere Nuovo Olimpo di Ferzan Ozpetek che si è fermato a 5,2 milioni di ore viste con 2,8 milioni di visualizzazioni. Un ottimo risultato per la Blasi che, secondo le indiscrezioni, avrebbe intascato ben 700mila euro per questa produzione. Non ha invece registrato il boom di vendite il memoir Che stupida.

Nonostante tutto la storia di Totti e Ilary – che legalmente risultano ancora sposati – continua ad appassionare il pubblico. E la Blasi l’ha capito bene…