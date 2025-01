Kate Middleton, la sua collana da 78,4 milioni è il gioiello più costoso della Famiglia Reale

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: IPA Kate Middleton

Kate Middleton possiede una collana che apparteneva alla Regina Elisabetta e che vale 66 milioni di sterline, circa 78.400.000 di euro. La Principessa del Galles l’ha indossata in diverse occasioni, anche prima che la Sovrana morisse. La storia di questo gioiello è da mille e una notte.

Kate Middleton, la collana da oltre 78 milioni

Kate Middleton ha indossato questa preziosissima collana solo in eventi speciali e di grandissimo livello. Il collier, realizzato in platino e diamanti, è noto collana di Nizam di Hyderabad, poiché fu un dono del Governatore di Hyderabad ad Elisabetta II nel 1947.

L’esperta di gioielli Stephanie Tyler ha affermato che si tratta di uno dei gioielli più stravaganti e preziosi che la Principessa del Galles abbia mai indossato. “La collana Nizam of Hyderabad è un pezzo davvero delicato e stravagante. Presenta 13 diamanti taglio smeraldo e un diamante centrale a forma di pera per ogni fiore e si dice che sia il pezzo più costoso della Famiglia Reale, stimato intorno ai 66 milioni di sterline”, che tradotti in euro fanno oltre 78 milioni.

Kate l’ha indossata per la prima volta nel febbraio 2014 ad un evento alla National Portrait Gallery, abbinandola a un abito blu navy di Jenny Packham.

Fonte: IPA

Kate Middleton, la storia della collana Nizam di Hyderabad

La collana fu realizzata nel 1935 da Cartier ed è considerata un capolavoro di alta gioielleria, una vera e propria opera d’arte per il taglio geometrico dei diamanti, incastonati in un intrico floreale. Il gioiello fu un dono di nozze per la Regina Elisabetta da parte del Nizam di Hyderabad, all’epoca uno dei sovrani più ricchi del mondo.

Hyderabad si trovava tra il Pakistan e l’India. Lo stato perse la sua indipedenza nel 1948 e fu annesso all’India dopo una guerra, mentre l’ultimo dei suoi regnanti fu costretto ad abdicare. I gioielli dei Nizam rimangono però ancora oggi tra i più grandi e costosi.

Nel 1947 il Nizam di Hyderabad comunicò alla gioielleria Cartier di Londra che la giovane Principessa Elisabetta, in procinto di sposarsi col Principe Filippo, avrebbe potuto scegliere qualsiasi cosa desiderasse come suo regalo di nozze. E lei scelse appunto la collana di diamanti e platino.

Realizzata in stile art déco, aveva in origine cinque ciondoli che riproducevano una rosa inglese stilizzata. Fu acquistata nel 1936, ma l’identità dell’acquirente rimase sempre nascosta. Quest’ultimo la rivendette a Cartier, privata però di quattro ciondoli. Nella versione attuale la collana ha più di 300 diamanti di caratura alta.

Successivamente Cartier la prestò alla Contessa di Warwick per un servizio fotografico. Poi restò nella gioielleria di Londra per un decennio, finché fu scelta da Elisabetta.

Kate Middleton, proprietaria della collana più costosa della Famiglia Reale

La collana faceva parte della collezione personale di Elisabetta II, non è dunque un gioiello della Corona. La Regina ci teneva particolarmente a questa collana e il fatto che permise a Kate di indossarlo fu un segno della grande stima e del forte legame che aveva con la moglie di suo nipote William.

Alla morte della Sovrana, la collana Nizam di Hyderabad è stata ereditata da Kate, dato che la Principessa Anna non ha mai amato i diamanti. E un giorno sarà della moglie di George, il primogenito di Lady Middleton e William.