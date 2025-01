Kate Middleton, la cifra colossale che erediterà suo figlio George

Fonte: IPA Kate Middleton e George

Kate Middleton di certo dove preoccuparsi della sicurezza finanziaria dei suoi figli che erediteranno un vasto patrimonio, in particolare il primogenito George, cui andranno tutte le proprietà terriere legate alla Corona, quando suo padre William diventerà Re.

Kate Middleton, l’eredità milionaria di George

Kate Middleton e William si sono trovati ad affrontare, come tutti i genitori, il problema di garantire un futuro certo ai loro figli, sotto tutti i punti di vista. Innanzitutto, hanno dovuto decidere la scuola per George che un giorno diventerà Re di Gran Bretagna. Dunque, è necessaria per lui un’educazione che lo prepari al suo arduo compito.

Ma i Principi del Galles desiderano che tutti i loro figli abbiano un’infanzia il più normale possibile e che vengano rispettate le loro esigenze di bambini. Questo per evitare che crescano con traumi che si trascineranno per tutta la vita, come è capitato a William ma soprattutto a Harry. Per questo, alla fine hanno optato per iscrivere George alla stessa scuola in cui è andata Kate, piuttosto che a Eton, l’istituto frequentato da Will.

L’istruzione è ovviamente un punto chiave per la formazione dell’individuo e per coltivarne quelle capacità che dovranno garantirgli un futuro professionale. Nel caso di George, le cose in questo senso sono più semplici. Il Principino è ricco fin dalla nascita e anche se gestisse in modo sconsiderato il suo patrimonio, difficilmente si troverebbe sul lastrico. Ma Will e Kate eviteranno che si arrivi a tanto.

George infatti può contare sull’eredità più che cospicua che gli deriva dall’essere l’erede al trono. Infatti, quando William diventerà Re, lui erediterà il titolo di Duca di Cornovaglia e le terre ad esso legate. Esattamente come è accaduto per l’attuale Principe del Galles quando Carlo è succeduto a Elisabetta II.

Il Ducato di Cornovaglia è una delle proprietà terriere più estese della Gran Bretagna, frutto di una serie di acquisizione fatte nei decessi dai diversi Principi del Galles. William, come anche Carlo prima di lui, lo sta amministrando con grande attenzione e le rendite sono cresciute notevolmente. Nel 2023 il primogenito di Carlo e Diana ha guadagnato 23 milioni di sterline solo da Ducato di Cornovaglia.

Quest’ultimo si i estende su 23 contee in Inghilterra e Galles e comprende Highgrove House, l’Oval Cricket Ground di Londra e 27.000 ettari del parco nazionale di Dartmoor. Considerandone l’ampiezza e la ricchezza dei terreni, si può dire che il suo proprietario è il più ricco e maggior possidente privato della Gran Bretagna.

Al Ducato di Cornovaglia vanno poi aggiunte le rendite del Ducato di Lancaster, anch’esso molto fruttuoso. Oltre a sfruttarne i terreni, William affitta appezzamenti ed edifici che gli avrebbero fruttato in tutto 61 milioni di euro l’anno.

Kate Middleton, i gioielli a Charlotte e gli scarti a Louis

Se il futuro di George è garantito, anche sua sorella Charlotte non se la passa male. Infatti, a lei andranno molti dei gioielli di sua mamma Kate Middleton, tra cui probabilmente la collana Nizam di Hyderabad che vale 78,4 milioni di euro.

Più sfortunato è il terzogenito di William e Kate, Louis, che riceverà solo le briciole dell’immenso patrimonio dei Principi del Galles. Ma anche lui non soffrirà di certo la fame.