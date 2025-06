Kate Middleton, William finisce nel fango e lei si rifiuta di seguirlo

Kate Middleton resta a casa a prepararsi per il Trooping the Colour e William fa una visita a sorpresa in Cornovaglia dove passeggia nel fango

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton adora la natura ma quando si tratta di sguazzare nel fango, preferisce starsene a casa e lasciare solo William che così si è ritrovato a passeggiare tutto solo nella torbiera di Dartmoor.

Kate Middleton resta a casa e si prepara per il Trooping The Colour

Kate Middleton dunque è restata a casa. D’altro canto, dopo l’impegno a Glasgow di fine maggio, la sua agenda e quella di William si sono separate. La Principessa del Galles si è fatta vedere nuovamente al museo, dopo una pausa di quindici giorni, mentre il Principe ha mantenuto fede a vari impegni e si accinge ad andare a Norwich dove si farà accompagnare non da sua moglie, ma da Cate Blanchett.

Nel frattempo Lady Middleton si sta preparando per fare la sua apparizione al Trooping the Colour, il prossimo 14 giugno. Il compleanno pubblico di Re Carlo sarà l’occasione per mostrarsi nuovamente accanto a William e ai tre figli George, Charlotte e Louis.

Questo tradizionale appuntamento è uno dei più sentiti in Gran Bretagna. C’è molta attenzione da parte dei media e dei sudditi. Tra l’altro lo scorso anno fu il primo evento pubblico cui partecipò Kate dopo mesi a causa del cancro.

Poiché l’evento è di quelli altamente formali e l’aspettativa è alta, la Principessa del Galles si sta prendendo del tempo per prepararsi, anche se di fatto dovrà solo assistere alla parata militare. Ma anche solo la semplice apparizione sul balcone di Buckingham Palace, richiede una certa attenzione al protocollo, poiché ogni gesto, ogni espressione, ogni parola che scambierà coi suoi famigliari verrà analizzata nel più piccolo dettaglio.

Quindi, Kate deve ripassare le regole del cerimoniale, deve scegliere il look giusto, ma soprattutto deve preparare i suoi tre figli, in particolare il più piccolo, Louis, che è allergico alla disciplina e non manca mai di fare qualche capriccio in pubblico.

Mentre la Principessa è impegnata nei preparativi del Trooping the Colour, suo marito William prosegue con i suoi impegni di Corte, tra questi la visita alla torbiera di Dartmoor dove Kate non l’ha seguito.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton, William finisce nel fango in Cornovaglia

La presenza di sua moglie in effetti non era prevista, perché William si è recato lì in qualità di Duca di Cornovaglia, terra che ha ereditato da suo padre Carlo quando è diventato Re.

Il Ducato di Cornovaglia conta 68mila acri di brughiera, ora diventato parco nazionale. William ha visitato a sorpresa quelle terre per annunciare un ambizioso programma di riqualificazione. William, ospitato a Dartmoor dai mezzadri del Ducato David e Justine Colton, è stato aggiornato sull’iniziativa e l’ha definita “audace e ambiziosa”.

Fonte: Getty Images

Il marito di Kate ha quindi perlustrato la zona di Dartmoor dove fa ancora piuttosto freddino, indossando una giacca impermeabile e una coppola di lana. Ai piedi calza gli indispensabili stivali di gomma per poter camminare nella torbiera fangosa.

William però era di ottimo umore, nonostante la melma, perché è entusiasta del progetto di rinnovamento del Ducato. Il segretario del ducato, Will Bax, ha dichiarato che il Principe è “piuttosto esigente“, ma nel senso positivo del termine.

“È facile seguirlo perché è molto convinto e ha una grande personalità, e dimostra davvero il suo sincero impegno sociale e il desiderio di avere un impatto positivo nel mondo”. Ma Kate ha preferito non farlo questa volta, niente fango per lei.