Kate Middleton, uno schianto al museo col tailleur blu navy e la catena al collo

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è ricomparsa in pubblico prima del previsto, mostrandosi con uno splendido tailleur blu di Alexander McQueen. La Principessa del Galles ha infatti visitato il nuovo V&A East Storehouse, un distaccamento del Victoria and Albert Museum, che conserva 500mila oggetti, appartenenti al mondo della moda, del cinema, dello spettacolo e delle arti visive.

Kate Middleton ricompare a sorpresa

Ci si aspettava che Kate Middleton tornasse in pubblico in occasione del Trooping the Colour, il compleanno pubblico di Re Carlo, che si svolgerà il prossimo 14 giugno. Invece, la Principessa del Galles ha stupito tutti presentandosi al V&A East Storehouse. Si tratta del suo primo impegno pubblico reale da quando è rientrata dalle vacanze di metà semestre. L’ultimo evento in cui l’abbiamo vista è stata lo scorso 22 maggio a Glasgow.

La moglie di William in realtà aveva già ripreso il lavoro qualche giorno fa, presenziando a una riunione a porte chiuse al castello di Windsor con il suo staff che si occupa dei progetti sulla prima infanzia.

Fonte: Getty Images

All’East Storehouse Kate ha fatto un tour dietro le quinte. Alla Principessa è stato mostrato come i pezzi conservati nel vasto archivio del museo sono raccolti, conservati ed esposti. Kate ha potuto ammirare il campionario di William Morris, rotoli di tessuti decorati e uno strumento musicale. Ma anche una collezione di abiti da equitazione e un elegante abito-cappotto nero e oro di Alexander McQueen.

Da sempre Lady Middleton è un’appassionata di arte. Si è laureata in storia dell’arte alla St. Andrews University, dove ha conosciuto William. Dal 2018 è patrona del Victoria and Albert Museum e nel 2023 ha contribuito all’apertura dello Young V&A, un museo pensato per bambini da 0 a 14 anni.

Kate Middleton, sempre più magra con tailleur di Alexander McQueen

Per l’appuntamento al museo, Kate ha optato per un tailleur pantaloni blu navy, firmato Alexander McQueen, uno dei suoi brand preferiti. La Principessa ha diversi completi del marchio britannico che veste magnificamente.

Il tailleur in questione, che ha abbinato a una semplice t-shirt bianca e alle sue décolleté in suede di Gianvito Rossi, è riciclato. Infatti, lo aveva già indossato nel 2023 durante una visita all’ospedale pediatrico Evelina London.

Fonte: Getty Images

Da notare però la particolare magrezza della Principessa del Galles che ha le gambe così sottili da non riempire i pantaloni. In ogni caso, il suo look è raffinato e nel contempo fresco e moderno.

Kate ha lasciato sciolti i suoi lunghissimi capelli, pettinati con gli ormai iconici boccoli sulle punte. Il make up naturale come la manicure senza smalto.

Kate Middleton, la catena al collo

Nell’outfit di Kate Middleton vanno notati i gioielli. Infatti, la moglie di William porta al collo una vistosa collana a catena in oro brunito che ha abbinato a un paio di orecchini pendenti blu e crema.