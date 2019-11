Chi è Nina Verdelli, la compagna di Alessio Boni che lo renderà padre per la prima volta

editato in: da

In una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, l’attore 53enne Alessio Boni ha annunciato che a marzo diventerà papà per la prima volta. Il protagonista di alcune tra le fiction di maggior successo della tv italiana è legato da diversi anni alla giornalista Nina Verdelli.

Di quasi 20 anni più giovane di lui, la Verdelli è figlia del giornalista Carlo, direttore del quotidiano Repubblica, e di un’altra celebre giornalista, ossia Cipriana Dall’Orto (ex condirettrice di Donna Moderna). La sua storia con Boni, in tv fino a pochi giorni fa con la seconda stagione della fiction RAI La Strada Di Casa, va avanti da circa 4 anni.

Nina Verdelli, che ha deciso di seguire le medesime orme dei genitori, ha vissuto per un po’ di tempo a New York. Da qualche anno a questa parte ha fatto ritorno in Italia, scegliendo di vivere e di portare avanti il suo lavoro di giornalista – scrive per Vanity Fair ed è stata una delle prime firme della versione italiana di Glamour – nella città di Milano.

Oltre che giornalista, la compagna di Alessio Boni – e futura mamma del suo tanto desiderato primo figlio – è anche scrittrice. Nina Verdelli ha infatti pubblicato per i tipi di Baldini e Castoldi il libro Breve Storia Triste del Mondo.

Abbastanza parca di particolari per quanto riguarda la sua vita privata, Nina Verdelli è uscito alla scoperto come compagna di Alessio Boni solo nel 2018. A quanto pare, la relazione va però avanti dal 2016 circa.

La fidanzata dell’affascinante attore è presente sui social con un profilo Instagram. Tramite questo social, la giornalista condivide soprattutto scatti legati al suo lavoro. In uno degli ultimi, risalente allo scorso 23 ottobre, la si può vedere circondata dal pubblico di una delle presentazioni del suo libro.

A quanto si può evincere dalle foto postate su Instagram, Nina e Alessio hanno anche lavorato assieme. L’attore di Sarnico – protagonista di grandi classici come La Meglio Gioventù – e la sua compagna hanno infatti scritto i testi dello spettacolo musicale 66/67, frutto del sodalizio artistico tra Alessio Boni e Omar Pedrini, ex leader del gruppo musicale Timoria. Gli scatti relativi al privato sono davvero pochi e, per ora, nessuno di essi è dedicato alla futura maternità.