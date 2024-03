La carriera di Nina Senicar è stata molto varia. È passata dall’essere una modella a fare il suo esordio come attrice, per poi tentare il percorso da showgirl. Amatissima in Italia, si è di colpo allontanata dal mondo dello spettacolo nostrano.

Silvia Toffanin l’ha accolta nel suo salotto di Verissimo, dove la 38enne serba ha fatto il punto su questi suoi ultimi anni. Oggi vive negli Stati Uniti, dove si è creata una famiglia felice e continua a lavorare, stavolta in quello che chiamano showbiz.

Di nuovo mamma

Una nuova vita negli Stati Uniti per Nina Senicar, che di fatto ha naturalmente perso un po’ di contatti. Uno di questi è proprio Silvia Toffanin. Conti alla mano, le due spiegano di non vedersi da ben 12 anni. Una sorta di effetto Carramba che sorpresa.

Parla ancora un ottimo italiano, nonostante le chance di parlarlo di fatto siano poche oltre oceano. Lei ci tiene a sottolineare di sentirsi italiana d’adozione, considerando il trattamento che questo Paese le ha riservato: “Il popolo italiano mi ha accolto in maniera calorosa e bella. Mi sento molto italiana, pur non essendolo”.

Da circa 10 anni vive a Los Angeles, dov’è diventata mamma di una bambina, che oggi ha poco più di 4 anni. Il suo nome è Nora e ben presto diventerà una sorella maggiore. Nina Senicar è incinta del suo secondo figlio.

Fonte: IPA

“Sono nuovamente incinta. Ormai non posso più nasconderlo, perché si vede, così ho deciso di dirlo. Con la prima gravidanza ho tenuto il segreto per otto mesi e mi è andata bene. Stavolta però si vede prima e non si può nascondere”. Sappiamo anche quando verrà al mondo il suo secondogenito, a metà luglio. Tutto sereno in casa, con la piccola Nora entusiasta di questa novità.

Due guerre vissute

Guardando al suo passato, Nina Senicar ha spiegato di ricordare ancora perfettamente i rumori della guerra che ha sconvolto il suo Paese. Era la fine degli anni ’90 e da allora sono passati più di 20 anni. Nulla potrà però cancellare tutto quello che alberga nella sua mente.

Pensando alle sirene, ha spiegato come anni fa, ascoltando alcune canzoni in discoteca, aveva la sensazione di star riascoltando quel rumore terribile, portatore di devastazione. Vivere ben due guerre l’ha segnata nel profondo ma il suo atteggiamento nei confronti della vita è rimasto positivo.

Ha interiorizzato tutto ciò che le è accaduto e oggi dice d’essere divenuta più forte: “Quando spuntano dei piccoli problemi, penso che quelli veri sono altri. Ricordo tutto ciò che ho passato”. L’Italia l’ha accolta, poco più che maggiorenne. Era il 2004, quindi 20 anni fa, quando si cimentò con il test d’ingresso per la Bocconi. È stato allora che la sua vita è cambiata per sempre.

L’inizio della sua carriera

Al suo arrivo in Italia, Nina Senicar non avrebbe mai pensato che il suo percorso sarebbe stato questo. Non ha mai abbandonato gli studi e dopo la laurea ha anche ottenuto un master. Il suo lavoro nel mondo dello spettacolo ha avuto inizio per caso.

Al tempo voleva guadagnare qualcosa per riuscire a mantenersi: “Sono stata invece lanciata nel mondo dello spettacolo. Ho iniziato prestissimo ed è stata una coincidenza. Mi sono trovata molto bene grazie a voi, che siete un popolo stupendo e mi mancate tanto”.