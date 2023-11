Le dichiarazioni del padre sono state dure e preoccupanti, si parlava di una malattia mentale grave e probabilmente mai curabile del tutto. Oggi, ospite nella domenica pomeriggio di Verissimo, Nina Moric ha raccontato la sua verità, rassicurando sulle condizioni psichiche del figlio Carlos che, afferma la madre, non è affetto da nessun disturbo così serio.

Nina Moric, a Verissimo la verità sulla salute del figlio

Ospite di Francesca Fagnani a Belve, il paparazzo Fabrizio Corona aveva affermato che Carlos, il figlio ventunenne nato dalla relazione con Nina Moric: “Sta molto male. Si tratta di un malessere genetico. Non potrà gestire la sua vita da solo”. Dichiarandosi incapace di prendersi cura del ragazzo, “ho un po’ abbandonato la speranza” e considerando non adatta neppure la madre, “oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre. Non ci puoi fare più niente, lei non ci sarà più per lui”.

Parole dure, severissime, di fronte alle quali Carlos aveva lasciato la casa del padre per tornare a vivere con la madre, che non vedeva da molto tempo. E proprio di questo riavvicinamento Nina Moric ha parlato a Silvia Toffanin negli studi di Verissimo durante la puntata andata in onda domenica 12 novembre: “Carlos è una parte di me, è un amore che non si può spiegare, adesso vive con me, nell’intervista precedente abbiamo parlato del fatto che non viveva con me, stavo attraversando un momento difficile e sono stata arrogante, mi dispiace”.

“È venuto a casa mia e non ci siamo più lasciati. – ha proseguito Moric – Non c’è un manuale per i genitori. Ma io non ho mai abbandonato mio figlio e non è bello giudicare una madre senza conoscere il calvario che c’è dietro”. L’ex modella rassicura il pubblico anche sulle condizioni di salute del ragazzo, non così gravi come quelle descritte dal padre: “Lui è un ragazzo molto sensibile, ha avuto un crollo, ma nulla di grave. Una fase che ho avuto io a 20 anni. Non ha nessun problema psicologico, è una fase emotiva, ma niente di grave che non si possa risolvere. Tutti devono stare tranquilli, è un ragazzo magico”.

L’ultima intervista per Nina Moric

È tornata in televisione per dire la verità sul proprio “bambino” ma, in futuro, Nina Moric ha intenzione di restare lontana dai riflettori. “Vorrei non parlare più di me. – ha affermato la showgirl oggi dedita alla pittura – Vorrei dedicarmi solo alla mia arte”. Passione che l’ha aiutata a superare i momenti più difficili: “Ho abbracciato la solitudine, ho dovuto attraversare la follia per trovarmi ma è stata la medicina più bella. Ora sto bene, sono serena. Mi sono dedicata anima e corpo all’arte, alla mia vita”.

L’arte e l’amato figlio sono tutto ciò di cui Nina ha bisogno, per gli uomini non c’è più spazio, se non per colui che valga davvero la pena. Sulla sua vita amorosa dichiara: “Storie sbagliate? Nessuna, ero io sbagliata in quelle storie d’amore. Non ero adatta, li ho scelti io e non mi sono data un valore, mi sono accontentata. Non ho più bisogno di accontentarmi. Ora la parola fidanzato mi fa paura”. È l’inizio di un nuovo capitolo nella vita di Nina Moric.