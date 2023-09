Nina Moric scomparsa dai social racconta: “Vivo nella paura”

Fonte: IPA Nina Moric

Non è un bel momento per Nina Moric. La modella croata, che nel corso degli anni è finita spesso nell’occhio del ciclone tra eccessi, liti ed amori tormentati, questa volta fa parlare di sé per una questione decisamente più delicata. Dopo aver cancellato tutti i post sul suo profilo Instagram, Nina ha raccontato ai fan di non riuscire ad uscire di casa, lanciando un vero e proprio grido d’aiuto e accendendo i riflettori, ancora una volta, sull‘importanza della salute mentale.

Lo sfogo di Nina Moric

Solo pochi mesi fa Nina Moric aveva raccontato di un serio problema di salute che l’aveva costretta ad un’operazione d’urgenza in ospedale. Un intervento delicato che fortunatamente aveva avuto un esito positivo, pur portando con sé forti strascichi emotivi e conseguenze dolorose. Ma purtroppo il peggio non sembra essere ancora passato per la modella, che si trova a fare ancora i conti con un ‘mostro’ che le impedisce di uscire di casa, come ha raccontato lei stessa a cuore aperto sui social: proprio su Instagram, dopo aver cancellato tutti i post del suo profilo, la Moric ha parlato ai suoi fan del brutto momento che sta vivendo.

Nina ha spiegato di soffrire di agorafobia, ovvero un disturbo d’ansia che le impedisce di recarsi in spazi aperti: “Presto dovrò lasciare la mia “comfort zone” per una missione facile, penseresti, quindi perché non riesco a rimuovere questo terrore e alleviare il panico nella mia testa? (…) Ho passato una infinità di giorni all’interno di queste mura con questo tempo infinito” scrive nelle sue stories la showgirl cercando di darsi forza. Poi, il motivo di tanta solitudina forzata: “Non riesco a respirare in mezzo alla folla pubblica. Mi scoppiano le orecchie, diventa troppo forte, quindi conto i secondi e prima che fugga non ci vorrà molto, lo garantisco” aggiunge la top model croata.

E in merito alle cause di questo problema, Nina Moric fa qualche allusione: “Un senso di autostima ferito mi ha portato a questo estremo (…). Non vorrei mai essere ritratta DEBOLE, ma la verità è che vivo nella paura di chiunque si avvicini troppo“. Una fobia difficile da sconfiggere, ma con cui la modella sa di dover fare i conti per poter tornare alla sua vita di sempre. Accanto a lei, i numerosi fan, che non hanno tardato a farle sentire la propria vicinanza e ad incoraggiarla per vincere questa nuova difficile battaglia.

I problemi di salute della modella

La lotta all’agorafobia è solo l’ultimo tassello di un puzzle contrassegnato da momenti dolorosi e problemi di salute per Nina Moric. La scorsa primavera la modella era stata ricoverata presso l’ ’Istituto Clinico Humanitas per curare un ‘malessere’ che l’aveva colpita, ma che è stato fortunatamente rimosso. Un momento reso ancora più buio a causa della grande solitudine sperimentata dalla star, che ha raccontato di come nessuno, in una situazione così delicata, sia stato al suo fianco per supportarla.

“Da quasi cinque anni non ho più gli affetti primari. I genitori, le sorelle, la famiglia” ha fatto sapere la protagonista di ‘Livin’ la vida loca’. Un paesaggio buio in cui, l’unica luce, rimane il figlio Carlos: “Mio figlio non è famiglia: è parte di me, ma è tanto che non lo vedo”. E chissà che proprio l’affetto dell’amato figlio non riesca ad aiutarla a vincere anche questa battaglia.