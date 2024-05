“Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle con Nina Moric”: l’indiscrezione

Fonte: IPA/Getty Images Milly Carlucci sogna Nina Moric e Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle

La prossima edizione di Ballando con le Stelle si preannuncia scoppiettante! Nonostante il debutto del nuovo format L’Acchiappatalenti, Milly Carlucci è già al lavoro sulla nuova edizione del suo fortunato dancing show e secondo le ultime indiscrezioni starebbe facendo il possibile per avere due nomi di spicco nel cast: Belen Rodriguez e Nina Moric. Due veri pezzi da novanta, indubbiamente in grado di generare grande curiosità e animare le dinamiche della trasmissione.

Ballando con le Stelle 2024: Belen Rodriguez e Nina Moric nel cast?

A riportare l’ultimo gossip è il settimanale Oggi: pare che Belen Rodriguez sia a un passo dal firmare il contratto con Milly Carlucci e la produzione di Ballando con le Stelle. Di recente si era parlato di un accordo saltato ma pare che in realtà la soubrette argentina sia determinata più che mai a lasciare il segno nel programma del sabato sera di Rai1. E perché no anche a vincere, seguendo le orme della sua connazionale Wanda Nara, vincitrice dello scorso anno.

Ma Milly Carlucci avrebbe avviato delle trattative pure con Nina Moric, da tempo lontana dal piccolo schermo. Un ritorno sicuramente interessante visto che la modella croata è una delle nemiche più agguerrite di Belen Rodriguez. In passato le due si sono scontrate più volte visto che hanno amato lo stesso uomo: Fabrizio Corona. Se entrambe saranno nel cast di Ballando con le Stelle si prevedono scintille dentro e fuori la pista!

“L’instancabile Milly sta lavorando anche alla formazione del cast della prossima edizione di Ballando con le stelle e Belen è ad un passo dall’ingresso. Milly sogna di arruolare come ballerina anche Nina Moric. – scrive Alberto Dandolo sulla rivista – Tra Belen, ex fidanzata di Fabrizio Corona, e Nina, ex moglie di Corona, non scorre buon sangue. Chissà se Nina cederà al corteggiamento di Milly e vedremo così le due nemiche o preferirà non condividere la scena con la Rodriguez”.

Tra l’altro, pur di avere Belen Rodriguez nel cast, Milly Carlucci farebbe uno strappo ad una sua rigida regola: quella di non avere ex concorrenti di reality show a Ballando con le Stelle. Un’eccezione che aveva già fatto qualche anno fa per Al Bano Carrisi. Sia il cantante di Cellino San Marco sia Belen hanno partecipato in passato a L’Isola dei Famosi. Milly, come rivelato in una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, è restia a prendere personaggi che frequentano spesso questo genere televisivo perché hanno poco da raccontare.

“Faccio fatica a prendere concorrenti che vengano dai reality perché, essendo un genere che oggi va molto di moda, ci sono personaggi che hanno raccontato tutto. – ha spiegato Milly Carlucci – In genere non è che siano lì per imparare a fare qualcosa, sono lì per raccontarsi e, a quel punto, non c’è più la scoperta di un mondo che non abbiamo conosciuto. Per questo evitiamo chi ha girato tutti i reality“. Proprio per questo motivo, ad esempio, la conduttrice Rai non ha mai accolto l’appello di Francesca Cipriani, che più volte ha provato a partecipare alla trasmissione ma invano.