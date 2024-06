Chiara Ferragni a Ballando con le stelle? Milly Carlucci sogna

Fonte: IPA Chiara Ferragni e Milly Carlucci

Si era parlato di un film, ma il futuro di Chiara Ferragni potrebbe essere sul piccolo schermo. Milly Carlucci ha infatti recentemente rivelato che non le dispiacerebbe avere la celebre influencer a Ballando con le stelle, e che il suo team “sta lavorando a tutto campo” per comporre il cast della nuova edizione. Che ci sia qualche speranza di vedere Chiara in pista?

Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle?

Milly Carlucci e i ballerini di Ballando con le stelle sono attualmente impegnati con le tappe di Ballando on the road, il live casting che li porta in giro per l’Italia alla scoperta di talenti della danza di tutte le specialità ed età. Intanto, però, conduttrice e produttori sono già al lavoro sul cast della prossima edizione dello show, per il quale il nome più gettonato è quello di Chiara Ferragni.

A lanciare l’ipotesi, era stata Selvaggia Lucarelli, che, ospite da Alberto Matano a La vita in diretta, aveva chiesto alla conduttrice: “Ce la facciamo ad avere Chiara Ferragni quest’anno a Ballando? Secondo me quest’anno ci dice di sì”. Una provocazione alla quale Milly aveva risposto ironicamente: “Perché non la contatti tu?”.

Fonte: IPA

Incalzata dal Corriere della Sera, la Carlucci ha ribadito l’interesse per la celebre influencer: “Chiara Ferragni è un grandissimo personaggio e noi lavoriamo a tutto campo”. Insomma, le possibilità di vedere l’imprenditrice digitale in pista sono piuttosto concrete, ma la diretta interessata, al momento, sembra concentrata unicamente sulle vacanze e su nuove strategie sui social per rilanciare la sua immagine.

La nuova edizione dello show di Milly Carlucci

La nuova edizione di Ballando con le Stelle andrà in onda su Rai Uno da fine settembre. Nonostante manchino diversi mesi, sono già arrivate le prime notizie sul cast: “Se è confermata la giuria? Assolutamente sì, la giuria è il punto di forza di “Ballando”, insieme al cast artistico” ha fatto sapere Milly Carlucci, anticipando quindi la partecipazione di Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni allo show.

Diverso il discorso per i concorrenti: “Il programma inizierà a fine settembre, la strada è lunga. Va pensato” puntualizza la conduttrice. Ma le indiscrezioni sui possibili protagonisti cominciano a trapelare: oltre a Chiara Ferragni, si è parlato di Belen Rodriguez, che approderebbe in Rai dopo la fine della sua esperienza a Mediaset, Nina Moric, Jasmine Carrisi e Francesco Paolantoni.

L’estate di Chiara Ferragni tra presunti flirt e nuove strategie

Chiara Ferragni, intanto, non ha ancora risposto all’invito di Milly Carlucci. L’influencer sta trascorrendo alcuni giorni a Capri, e ha pubblicato sui social una dedica che molti vorrebbero diretta al nuovo flirt Andrea Bisciotti: “Vorrei tu fossi qui “ ha scritto in una stories che ritraeva uno splendido tramonto sul mare.

Al di là del gossip, l’imprenditrice digitale sembra anche aver ridefinito la sua strategia di comunicazione dopo il calo di popolarità seguito al pandoro-gate. Archiviato il silenzio social, la Ferragni ha pubblicato negli ultimi giorni una serie di video su Tik Tok in cui ironizza sul proprio anno “poco fortunato”: i giovanissimi apprezzeranno?