Milly Carlucci fa chiarezza su Chiara Ferragni a Ballando. E svela il suo segreto

Ballando con le Stelle è il programma che si attende ogni anno: non è un format usurato, sebbene arrivato alla veneranda età di 20 anni. Ma 20 anni in televisione non hanno scalfito minimamente la forza di uno show che tutt’oggi porta il volto e l’ingegno di una donna fortissima: Milly Carlucci, chiamata affettuosamente la Generalessa dai suoi fan affezionati. Ormai siamo in estate inoltrata, e da poco è terminato lo spin-off Sognando… Ballando con le Stelle, in cui ha vinto Chiquito. Sulla prossima edizione di Ballando, c’è però tanta curiosità e c’è un nome che aleggia da tempo tra rumor e – purtroppo – smentite: quello di Chiara Ferragni.

Milly Carlucci fa chiarezza su Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle

Una carriera in salita, costruita con spirito di sacrificio, le lezioni dei genitori, un po’ di agonismo e tanta pazienza. Milly Carlucci sa bene che dietro Ballando con le Stelle c’è un universo fatto di tanti addetti ai lavori, di persone che hanno sogni, speranze. Noi spettatori vediamo solo una parte di quello che è – davvero – uno show. Show che, oltretutto, si tiene in piedi da vent’anni: è anche il chiacchiericcio a renderlo tanto forte. Perché appena è stato diffuso il rumor su una possibile partecipazione di Chiara Ferragni a Ballando, ecco che tutti ci siamo subito interessati alla prossima edizione, anche se mancano ancora svariati mesi.

A fare maggiore chiarezza è stata Milly Carlucci durante un’intervista a Vanity Fair. “Non posso rivelare niente, posso dire che gliel’ho chiesto diverse volte e mi ha sempre detto di no. Per ora è così, poi chi lo sa”. E sul motivo per cui Ballando ha successo da vent’anni non ha il minimo dubbio: “È un programma che ha coltivato il suo pubblico negli anni, oggi sarebbe molto difficile farlo, con la frammentarietà di canali che abbiamo”.

La proposta rifiutata

Come è nata l’indiscrezione di Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle? Si è vociferato persino di Pasquale La Rocca come partner di ballo. Ma, come aveva confermato Giuseppe Candela su Chi, non c’è stato nessun incontro, nessuna trattativa. A consegnare il rumour alla stampa era stato Roberto Alessi.

“Ho un annuncio da fare. Vi do io una notizia, mi danno per certa la partecipazione di Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle della prossima edizione. Vi piace questa notizia? E se fossi tu a insegnarle a ballare? Pare che sia un manico di scopa, però secondo me si può solo migliorare. Lei è un mito, il sogno, tradotto, Pasquale La Rocca farà coppia fissa al prossimo Ballando con le Stelle con l’influencer”. Pare, però, che il sogno sia destinato a rimanere tale. Certo, una stella come la Ferragni avrebbe portato probabilmente Ballando ad ascolti record. Ma, di anno in anno, lo show si riconferma un punto di riferimento per gli spettatori. Tutto merito della formula di Milly, del suo impegno, della giuria ormai storica del programma, che è tornata al completo anche per lo spin-off, la celebrazione di vent’anni di televisione per un programma senza tempo.