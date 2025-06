“Francesca Pascale a Ballando con le Stelle”, l’incontro con Milly Carlucci

IPA Francesca Pascale

Mancano ancora mesi alla prossima edizione di Ballando con le Stelle: il programma ha celebrato i vent’anni con lo spin-off Sognando… Ballando con le Stelle, e ora Milly Carlucci sta già lavorando al cast. Come di consueto, si susseguono tantissime indiscrezioni: sappiamo che il cast funziona perché c’è sempre il cosiddetto “colpaccio”. Smentita la presenza di Chiara Ferragni, si fa il nome di Francesca Pascale. Ma è così?

Francesca Pascale a Ballando con le Stelle: cosa dicono le indiscrezioni

Sono diversi i motivi per cui Ballando con le Stelle funziona ancora oggi: l’universo di indiscrezioni e rumor che anticipano la messa in onda è tra questi. Mancano mesi, eppure siamo già qui a commentare il cast. Siamo nel campo delle indiscrezioni, tuttavia, ed è bene rimarcarlo: negli ultimi tempi, circola il nome di Francesca Pascale tra le possibili partecipanti nel cast di Ballando. A riportare l’indiscrezione è Chi. Milly Carlucci, la conduttrice, starebbe “televisivamente corteggiando” la Pascale dal 2022. Secondo il magazine, mancherebbe solo il “sì” definitivo.

Tuttavia, il giornalista Gabriele Parpiglia ha smentito la possibilità di vedere la Pascale nel cast: potremmo quindi vederla come ballerina per una notte. Sarebbe in ogni caso un bel colpo per la Carlucci, che così si assicurerebbe una presenza magnetica nel suo programma.

Ballando con le Stelle, le prime anticipazioni

Se il programma non inizierà prima dell’autunno, le manovre per costruire un cast all’altezza sono già in corso. E a quanto pare, secondo Nuovo Tv, Milly Carlucci è più determinata che mai. I primi nomi in circolazione fanno già incuriosire: uno su tutti? Barbara D’Urso. Dopo la sua applauditissima apparizione come ballerina per una notte, la conduttrice potrebbe diventare una presenza fissa. Milly la vorrebbe nel cast completo.

Ma non è l’unico nome a far rumore: torna di nuovo il nome di Chiara Ferragni, ma è davvero improbabile una sua presenza. E ancora si fanno i nomi di Melissa Satta, Alex Schwazer, Rosa Chemical e Lorena Bianchetti. Sono tutte indiscrezioni, quindi per il momento non c’è nulla di certo, è bene ribadirlo. A completare il quadro, poi, ci sarebbero alcuni superospiti, che potrebbero infiammare la pista di ballo anche solo per una sera. Tra i nomi più chiacchierati c’è Gigi D’Alessio, che tornerebbe a Ballando dopo l’esibizione del 2014, e Carmen Russo.

A Vanity Fair, la Carlucci ha già parlato dell’eventualità di vedere la Ferragni in pista: “Non posso rivelare niente, posso dire che gliel’ho chiesto diverse volte e mi ha sempre detto di no. Per ora è così, poi chi lo sa. (…) Ballando è un programma che ha coltivato il suo pubblico negli anni, oggi sarebbe molto difficile farlo, con la frammentarietà di canali che abbiamo”. Ma quando parte la prossima edizione di Ballando con le Stelle? Ci sarebbe già la data, ovvero sabato 4 ottobre. Mancano, quindi, parecchi mesi alla prima puntata e chissà quali altre indiscrezioni si faranno sempre più pressanti in estate: quello che è certo è che non vedremo Chiara Ferragni, dati anche i problemi legali che deve risolvere nei prossimi mesi.